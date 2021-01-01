Существовал ли Христос? Расследование Ли Стробела

Ли Стробел – журналист, более десяти лет был редактором отдела криминальной хроники в газете «Чикаго трибьюн». Он специализировался на специальных расследованиях, имел несколько престижных наград и премий. Когда его жена обратилась к Богу и стала верующей, Ли Стробел захотел развенчать историческое предание о Христе, используя тот же самый метод журналистского расследования. В своей книге «Христос под следствием» он пишет: «…Лесли, моя весёлая бесшабашная Лесли, сразила меня наповал – она приняла христианство. Я стиснул зубы и приготовился к худшему. Я чувствовал себя жестоко обманутым…»

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Стробел решил скрупулезно исследовать все свидетельства о возникновении христианства — в надежде на то, что собранная, проанализированная и систематически изложенная информация поможет его жене, избавиться от «заблуждений». Свое исследование он построил в форме серии доказательств, которые затем могли бы использоваться в вымышленном суде, где рассматривалось бы «дела Христа» с участием присяжных заседателей и судьи. Журналист пишет: «…Я много читал, беседовал со специалистами, задавал вопросы, анализировал, исследовал, изучал… Я окунулся в это расследование с небывалым для себя рвением. Мне пригодились и знания, полученные на юрфаке Йельского университета, и опыт работы в отделе криминальной хроники… В поисках истины мне пришлось иметь дело со всеми видами юридических доказательств: показаниями очевидцев, документами, научными фактами, психологическими данными, косвенными уликами – которые обычно фигурируют в зале суда».

Для выполнения поставленной задачи автор использовал показания «адвокатов» — известных представителей исторической науки и богословия, наиболее авторитетных в том или ином вопросе. Он рассказывает: «…мнения учёных мне было мало; я требовал фактов. В противовес доводам собеседников, я выдвигал современные теории. Однако мои оппоненты сумели представить самые точные, верные и надёжные данные!..»

В рамках предпринятого расследования Ли Стробел наметил три основных направления, каждое из которых было посвящено наиболее спорным, с точки зрения нерелигиозной аудитории, утверждениям христианства. В первой части он изучает письменные источники, свидетельствующие об Иисусе Христе. Вторая часть посвящена непосредственно личности Христа и событиям Его земной жизни, а основу третьей составляет рассмотрение и анализ центрального события всей христианской веры — Воскресения Христа. Стробел пишет: «Свидетельства истории были слишком сильны, чтобы ими можно было бы пренебречь».

Когда журналист приступил к работе, он придерживался радикальных атеистических взглядов. Однако по мере знакомства автора с историей христианства и многочисленными историческими документами и свидетельствами, его отношение к вере поменялось. Вот как он сам рассказывает об этом: «К восьмому ноября 1981 года мой излюбленный, нежно лелеемый тезис о «легенде» был полностью развенчан… Атеизм, которого я столько лет придерживался, рассыпался под тяжестью фактов. Это был поразительный эффект, поворот на сто восемьдесят градусов. Разумеется, начиная расследование, я и представить не мог подобного исхода… Всё это было разумно, логично и здраво. Моё духовное путешествие длинной почти в два года окончилось. Я нашёл то, что искал. Пришла пора ответить на самый трудный вопрос – «и что теперь?»... В тот день я обратился к Богу с открытым сердцем и искренней молитвой. Я признал все свои грехи и отвернулся от них. Я принял от Иисуса дар прощения и вечной жизни и попросил Его помощи, чтобы отныне всегда ходить Его путями».



Вот некоторые выводы по результатам расследования, которые записал в своём журналистском блокноте Ли Стробел:

• Если Иисус – Сын Божий, то Его учение – не просто мудрые мысли великого учителя, но Божественные откровения, опираясь на которые, я могу с уверенностью строить свою жизнь.

• Если Иисус восстал из мёртвых, значит, Он и сегодня жив, и я могу общаться с Ним.

• Если Иисус победил смерть, Он может открыть врата в вечную жизнь и для меня.

• Если Иисус любит меня – выходит, что Он желает мне добра. А это означает, что доверив себя Ему и Его замыслу, я ничего не потеряю, зато приобрету всё.

• Если Иисус обладает Божественной силой и властью, значит, если я последую за ним, Он может чудесным образом направить, укрепить и изменить меня.

• Если Иисус – мой Создатель, то Он по праву достоин моей преданности, послушания и поклонения

На основании истории журналиста – расследователя Ли Стробела было снято несколько фильмов, он сам написал ещё несколько книг, исследуя сложные вопросы христианской веры. Свою первую книгу «Христос под следствием» он заканчивает такими словами: «Возможно, у вас ещё остались вопросы? Очень может быть… От всего сердца прошу вас: не останавливайтесь, продолжайте поиск! От этого зависит ваше будущее!»



