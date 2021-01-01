Любочка
Любочка родилась в верующей семье, и все свои тринадцать лет была прихожанкой нашей церкви. Среди сверстников ее выделяли особые таланты к музыке: она играла на скрипке и гитаре, имела приятный низкий тембр голоса и пела в молодежном хоре.
Жизнь шла своим чередом, пока не случилась беда. Внезапная боль в колене заставила ее обратиться к специалистам. После обследования врачи поставили страшный диагноз, который звучал, как приговор – саркома! Это рак. Самая быстротечная, безжалостная форма злокачественных образований.
Любочка провела в больнице много времени, там ей исполнилось 14 лет. Лечение было долгим и упорным, но ножку пришлось ампутировать.
Следующую встречу с Любочкой я не забуду никогда. На одном из Евангелизационных собраний, на котором было много призывов к грешникам о покаянии и необходимости прийти к Господу, вдруг раздался шёпот: «Любочка пришла...». Сначала я услышал стук костылей. Все притихли, бабушки склонили головы, пряча слезы…
Затем я увидел бледную хрупкую Любочку. Она прошла в хор, заняла там свое привычное место.
- А что же мою скрипочку не взяли? — раздался ее нежный голос. Скрипочка быстро нашлась, и она тоже вместе со всеми заиграла.
В конце собрания снова стали призывать к покаянию, но никто не откликнулся... Я уже хотел закончить собрание, как вдруг, Любочка сказала:
- Дядя Женя, подождите! Подождите, пожалуйста! Мне надо рассказать стихотворение…
Она вышла на костылях и прочла эти строки:
« Мне 14 лет. Открываю уста,
Чтобы в кратких словах передать,
Как всем сердцем люблю я Страдальца Христа,
Даровавшего мне благодать.
Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слёз,
Я готова сейчас зарыдать...
На Голгофском Кресте мой прекрасный Христос
Должен был за меня умирать.
Припадаю с мольбой я к Священным стопам,
Сердце трепетно бьётся в груди.
За меня Кровь Святая стекает из ран,
А уста тихо шепчут «Прости!»
Благодарность прими, Искупитель Христос,
Пред Тобой преклоняюсь в мольбе.
На Голгофе решён моей жизни вопрос.
Я всю жизнь посвящаю Тебе!
Друг мой юный, решен ли твой жизни вопрос?
Ведь может к тебе постучаться Христос!
Он примет тебя в Свой чудесный край.
Ему своё сердце навеки отдай!
Кто хочет покаяться, выходите вперёд, разрешите свой вопрос на Голгофе с Иисусом и все проблемы ваши будут решены!»
Искренние слова заставили четырнадцать юношей и девушек не выйти, а выбежать вперёд и раскаяться в своих грехах пред Господом.
Один юноша говорил: «Господи, прости меня, неблагодарного! Любочка Тебя благодарит, а я, всё имея, даже спасибо Тебе не сказал. Спасибо Тебе, Господи, за Твои страдания. Прости меня негодного грешника!»
После ампутации Любочка прожила всего 3 месяца и ушла в вечность. Она испытывала страшные боли, и чтобы не стонать, брала одеяло в рот и терпела, молчала. Она вспоминала, что Иисус Христос перенёс более сильные муки, когда был распят на кресте.
- За кого так страдал Иисус? — как-то спросила она меня.
- За грешников!
- И за меня тоже? – ее голос был слабым и тихим.
- Да!
- Значит, я тоже грешница! Позовите скорее папу и маму...
Ее просьба была сразу выполнена.
К родителям Любочка обратилась с такими словами:
- Мамочка, папочка, я позвала вас, чтобы вы были свидетелями моего покаяния. Я грешница, я знаю, что скоро умру. Но я хочу быть с Господом и хочу покаяться пред Ним.
Она преклонила свое одно колено и помолилась. В больничной палате звучали слова молитвы покаяния. Врачи, медсестры и больные стояли у дверей и плакали, слушая ее.
После молитвы Любочка сказала:
- Мне так теперь легко, и я уже не боюсь умереть.
В палате была еще одна девочка, больная раком. Её звали Леночка. Она тоже умирала и все время плакала.
Любочка сказала ей:
- Леночка, давай я научу тебя петь песню! - и запела.
«Край чудесный нас ждёт там на небе,
Где окончится труд и печаль.
От скорбей я стремлюсь к той отчизне,
Где есть вечная радость и мир»,
Любочка научила Леночку петь первым голосом, а сама пела вторым и играла на гитаре. Врачи стояли за дверями и плакали, слушая как две умирающие девочки поют: «Край чудесный нас ждет там на небе...»
А что нас ждет?
В последний день жизни Любочки отец прибежал к нам и сказал: «Любочка очень просила, чтобы хор пришёл и спел ей на прощание гимн. Она хочет попрощаться с хором...» Все хористы — семьдесят сильных голосов — оставили свои занятия и пришли в больницу. Они выстроились в больничном дворике под окнами и запели прощальный 19 Псалом Давида:
«Да услышит тебя Господь в день печали,
Да защитит тебя имя Бога Иаковлева,
Да пошлёт тебе помощь из святилища,
И с Сиона да подкрепит тебя!
Да даст тебе по сердцу твоему
И все намерения твои да исполнит.
Мы возрадуемся о спасении твоём
И во имя Бога нашего поднимем знамя.
Да исполнит Господь все прошения твои...»
Многие не могли сдержать слезы, а Любочка смотрела через окно в небо… Она уже была мысленно там...
- Я ухожу на небо, – с такими словами она обратилась к матери и отцу, - Я люблю вас… До встречи.
И, обратив свой взор в небесную синь, сказала:
- Иисус, возьми меня в Край чудесный! - и тихо отошла в Вечность...
Кто хочет узреть Бога, Его можно узреть только чистым сердцем. А чистое сердце даёт Господь только в покаянии. Итак, дорогая душа, приди к Господу, покайся и вечно живи с Ним! Господь хочет тебе подарить самое великое сокровище — жизнь вечную.
Аминь.