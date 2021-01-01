Любочка родилась в верующей семье, и все свои тринадцать лет была прихожанкой нашей церкви. Среди сверстников ее выделяли особые таланты к музыке: она играла на скрипке и гитаре, имела приятный низкий тембр голоса и пела в молодежном хоре.

Жизнь шла своим чередом, пока не случилась беда. Внезапная боль в колене заставила ее обратиться к специалистам. После обследования врачи поставили страшный диагноз, который звучал, как приговор – саркома! Это рак. Самая быстротечная, безжалостная форма злокачественных образований.

Любочка провела в больнице много времени, там ей исполнилось 14 лет. Лечение было долгим и упорным, но ножку пришлось ампутировать.

Следующую встречу с Любочкой я не забуду никогда. На одном из Евангелизационных собраний, на котором было много призывов к грешникам о покаянии и необходимости прийти к Господу, вдруг раздался шёпот: «Любочка пришла...». Сначала я услышал стук костылей. Все притихли, бабушки склонили головы, пряча слезы…

Затем я увидел бледную хрупкую Любочку. Она прошла в хор, заняла там свое привычное место.

- А что же мою скрипочку не взяли? — раздался ее нежный голос. Скрипочка быстро нашлась, и она тоже вместе со всеми заиграла.

В конце собрания снова стали призывать к покаянию, но никто не откликнулся... Я уже хотел закончить собрание, как вдруг, Любочка сказала:

- Дядя Женя, подождите! Подождите, пожалуйста! Мне надо рассказать стихотворение…

Она вышла на костылях и прочла эти строки:

« Мне 14 лет. Открываю уста,

Чтобы в кратких словах передать,

Как всем сердцем люблю я Страдальца Христа,

Даровавшего мне благодать.

Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слёз,

Я готова сейчас зарыдать...

На Голгофском Кресте мой прекрасный Христос

Должен был за меня умирать.

Припадаю с мольбой я к Священным стопам,

Сердце трепетно бьётся в груди.

За меня Кровь Святая стекает из ран,

А уста тихо шепчут «Прости!»

Благодарность прими, Искупитель Христос,

Пред Тобой преклоняюсь в мольбе.

На Голгофе решён моей жизни вопрос.

Я всю жизнь посвящаю Тебе!

Друг мой юный, решен ли твой жизни вопрос?

Ведь может к тебе постучаться Христос!

Он примет тебя в Свой чудесный край.

Ему своё сердце навеки отдай!

Кто хочет покаяться, выходите вперёд, разрешите свой вопрос на Голгофе с Иисусом и все проблемы ваши будут решены!»

Искренние слова заставили четырнадцать юношей и девушек не выйти, а выбежать вперёд и раскаяться в своих грехах пред Господом.

Один юноша говорил: «Господи, прости меня, неблагодарного! Любочка Тебя благодарит, а я, всё имея, даже спасибо Тебе не сказал. Спасибо Тебе, Господи, за Твои страдания. Прости меня негодного грешника!»

После ампутации Любочка прожила всего 3 месяца и ушла в вечность. Она испытывала страшные боли, и чтобы не стонать, брала одеяло в рот и терпела, молчала. Она вспоминала, что Иисус Христос перенёс более сильные муки, когда был распят на кресте.

- За кого так страдал Иисус? — как-то спросила она меня.

- За грешников!

- И за меня тоже? – ее голос был слабым и тихим.

- Да!

- Значит, я тоже грешница! Позовите скорее папу и маму...

Ее просьба была сразу выполнена.

К родителям Любочка обратилась с такими словами:

- Мамочка, папочка, я позвала вас, чтобы вы были свидетелями моего покаяния. Я грешница, я знаю, что скоро умру. Но я хочу быть с Господом и хочу покаяться пред Ним.

Она преклонила свое одно колено и помолилась. В больничной палате звучали слова молитвы покаяния. Врачи, медсестры и больные стояли у дверей и плакали, слушая ее.

После молитвы Любочка сказала:

- Мне так теперь легко, и я уже не боюсь умереть.

В палате была еще одна девочка, больная раком. Её звали Леночка. Она тоже умирала и все время плакала.

Любочка сказала ей:

- Леночка, давай я научу тебя петь песню! - и запела.

«Край чудесный нас ждёт там на небе,

Где окончится труд и печаль.

От скорбей я стремлюсь к той отчизне,

Где есть вечная радость и мир»,

Любочка научила Леночку петь первым голосом, а сама пела вторым и играла на гитаре. Врачи стояли за дверями и плакали, слушая как две умирающие девочки поют: «Край чудесный нас ждет там на небе...»

А что нас ждет?

В последний день жизни Любочки отец прибежал к нам и сказал: «Любочка очень просила, чтобы хор пришёл и спел ей на прощание гимн. Она хочет попрощаться с хором...» Все хористы — семьдесят сильных голосов — оставили свои занятия и пришли в больницу. Они выстроились в больничном дворике под окнами и запели прощальный 19 Псалом Давида:

«Да услышит тебя Господь в день печали,

Да защитит тебя имя Бога Иаковлева,

Да пошлёт тебе помощь из святилища,

И с Сиона да подкрепит тебя!

Да даст тебе по сердцу твоему

И все намерения твои да исполнит.

Мы возрадуемся о спасении твоём

И во имя Бога нашего поднимем знамя.

Да исполнит Господь все прошения твои...»

Многие не могли сдержать слезы, а Любочка смотрела через окно в небо… Она уже была мысленно там...

- Я ухожу на небо, – с такими словами она обратилась к матери и отцу, - Я люблю вас… До встречи.

И, обратив свой взор в небесную синь, сказала:

- Иисус, возьми меня в Край чудесный! - и тихо отошла в Вечность...

Кто хочет узреть Бога, Его можно узреть только чистым сердцем. А чистое сердце даёт Господь только в покаянии. Итак, дорогая душа, приди к Господу, покайся и вечно живи с Ним! Господь хочет тебе подарить самое великое сокровище — жизнь вечную.

Аминь.