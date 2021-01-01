Любочка

Любочка

 

          Любочка родилась в верующей семье, и все свои тринадцать лет была прихожанкой нашей церкви. Среди сверстников ее выделяли особые таланты к музыке: она играла на скрипке и гитаре, имела приятный низкий тембр голоса и пела в молодежном хоре.

          Жизнь шла своим чередом, пока не случилась беда. Внезапная боль в колене заставила ее обратиться к специалистам. После обследования врачи поставили страшный диагноз, который звучал, как приговор – саркома! Это рак. Самая быстротечная, безжалостная форма злокачественных образований.

          Любочка провела в больнице много времени, там ей исполнилось 14 лет. Лечение было долгим и упорным, но ножку пришлось ампутировать.

          Следующую встречу с Любочкой я не забуду никогда. На одном из Евангелизационных собраний, на котором было много призывов к грешникам о покаянии и необходимости прийти к Господу, вдруг раздался шёпот: «Любочка пришла...». Сначала я услышал стук костылей. Все притихли, бабушки склонили головы, пряча слезы…

          Затем я увидел бледную хрупкую Любочку. Она прошла в хор, заняла там свое привычное место.

          - А что же мою скрипочку не взяли? — раздался ее нежный голос. Скрипочка быстро нашлась, и она тоже вместе со всеми заиграла.

          В конце собрания снова стали призывать к покаянию, но никто не откликнулся... Я уже хотел закончить собрание, как вдруг, Любочка сказала:

          - Дядя Женя, подождите! Подождите, пожалуйста! Мне надо рассказать стихотворение…

          Она вышла на костылях и прочла эти строки:

          « Мне 14 лет. Открываю уста,
          Чтобы в кратких словах передать,
          Как всем сердцем люблю я Страдальца Христа,
          Даровавшего мне благодать.

          Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слёз,
          Я готова сейчас зарыдать...
          На Голгофском Кресте мой прекрасный Христос
          Должен был за меня умирать.

          Припадаю с мольбой я к Священным стопам,
          Сердце трепетно бьётся в груди.
          За меня Кровь Святая стекает из ран,
          А уста тихо шепчут «Прости!»

          Благодарность прими, Искупитель Христос,
          Пред Тобой преклоняюсь в мольбе.
          На Голгофе решён моей жизни вопрос.
          Я всю жизнь посвящаю Тебе!

          Друг мой юный, решен ли твой жизни вопрос?
          Ведь может к тебе постучаться Христос!
          Он примет тебя в Свой чудесный край.
          Ему своё сердце навеки отдай!

          Кто хочет покаяться, выходите вперёд, разрешите свой вопрос на Голгофе с Иисусом и все проблемы ваши будут решены!»

          Искренние слова заставили четырнадцать юношей и девушек не выйти, а выбежать вперёд и раскаяться в своих грехах пред Господом.

          Один юноша говорил: «Господи, прости меня, неблагодарного! Любочка Тебя благодарит, а я, всё имея, даже спасибо Тебе не сказал. Спасибо Тебе, Господи, за Твои страдания. Прости меня негодного грешника!»

          После ампутации Любочка прожила всего 3 месяца и ушла в вечность. Она испытывала страшные боли, и чтобы не стонать, брала одеяло в рот и терпела, молчала. Она вспоминала, что Иисус Христос перенёс более сильные муки, когда был распят на кресте.

          - За кого так страдал Иисус? — как-то спросила она меня.
          - За грешников!
          - И за меня тоже? – ее голос был слабым и тихим.
          - Да!
          - Значит, я тоже грешница! Позовите скорее папу и маму...

          Ее просьба была сразу выполнена.
          К родителям Любочка обратилась с такими словами:

          - Мамочка, папочка, я позвала вас, чтобы вы были свидетелями моего покаяния. Я грешница, я знаю, что скоро умру. Но я хочу быть с Господом и хочу покаяться пред Ним.

          Она преклонила свое одно колено и помолилась. В больничной палате звучали слова молитвы покаяния. Врачи, медсестры и больные стояли у дверей и плакали, слушая ее.

          После молитвы Любочка сказала:

          - Мне так теперь легко, и я уже не боюсь умереть.

          В палате была еще одна девочка, больная раком. Её звали Леночка. Она тоже умирала и все время плакала.

          Любочка сказала ей:
          - Леночка, давай я научу тебя петь песню! - и запела.

          «Край чудесный нас ждёт там на небе,
          Где окончится труд и печаль.
          От скорбей я стремлюсь к той отчизне,
          Где есть вечная радость и мир»,

          Любочка научила Леночку петь первым голосом, а сама пела вторым и играла на гитаре. Врачи стояли за дверями и плакали, слушая как две умирающие девочки поют: «Край чудесный нас ждет там на небе...»

          А что нас ждет?

          В последний день жизни Любочки отец прибежал к нам и сказал: «Любочка очень просила, чтобы хор пришёл и спел ей на прощание гимн. Она хочет попрощаться с хором...» Все хористы — семьдесят сильных голосов — оставили свои занятия и пришли в больницу. Они выстроились в больничном дворике под окнами и запели прощальный 19 Псалом Давида:

          «Да услышит тебя Господь в день печали,
          Да защитит тебя имя Бога Иаковлева,
          Да пошлёт тебе помощь из святилища,
          И с Сиона да подкрепит тебя!
          Да даст тебе по сердцу твоему
          И все намерения твои да исполнит.
          Мы возрадуемся о спасении твоём
          И во имя Бога нашего поднимем знамя.
          Да исполнит Господь все прошения твои...»

          Многие не могли сдержать слезы, а Любочка смотрела через окно в небо… Она уже была мысленно там...

          - Я ухожу на небо, – с такими словами она обратилась к матери и отцу, - Я люблю вас… До встречи.

          И, обратив свой взор в небесную синь, сказала:

          - Иисус, возьми меня в Край чудесный! - и тихо отошла в Вечность...

          Кто хочет узреть Бога, Его можно узреть только чистым сердцем. А чистое сердце даёт Господь только в покаянии. Итак, дорогая душа, приди к Господу, покайся и вечно живи с Ним! Господь хочет тебе подарить самое великое сокровище — жизнь вечную.

          Аминь.

 

 

 

Из свидетельства Евгения Никифоровича Пушкова

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