Свидетельство Андрея

Свидетельство Андрея

 

          Когда мне было 11 лет, мои родители решили подать на развод, и предложили мне и моей сестре право выбора, с кем из них мы останемся. Я посмотрел на отца. Он был человеком, имеющим власть и связи. С ним было гораздо надёжнее, чем с мамой, как мне казалось. И тогда я выбрал его, но сейчас понимаю, что тот детский выбор был продиктован моими плотскими желаниями, а не сердцем.

          Моя мама еврейской национальности. И когда официально была разрешена репатриация евреев на родную землю, её братья решили переехать из Украины в Израиль. После развода она решила переехать с ними. Получилось так, что мы расстались и я рос без матери.

          После того как завершилась моя служба в армии, моя мать нашла способ со мной связаться и выслала мне деньги, чтобы я смог прилететь в Израиль как турист. Я начал оформлять документы. Так случилось, что в тот самый период я познакомился с девушкой и у меня появились чувства к ней, мы начали встречаться. А когда у меня уже были куплены авиабилеты, она сообщила, что ждёт ребёнка. Я долго думал, что же делать дальше и решил дать своей девушке обещание, что когда вернусь из Израиля, женюсь на ней.

          Я провёл в Израиле три года, ведя далеко не благопристойный образ жизни. С девушкой мы общались по телефону. Она сообщила, что родила дочь. В итоге я сдержал своё слово – вернулся и мы поженились. Но спустя столько лет прежних чувств друг к другу у нас уже не было, этот брак мы заключили в большей степени из-за данного ранее обещания.

          Получилась такая ситуация, что жене нельзя было сразу переезжать в Израиль. Я уехал туда и занялся оформлением вызова и необходимых для её переселения документов. Вскоре я получил известие о том, что моя жена погибла. Она въехала в поезд на автомобиле. Эта новость настолько сильно меня потрясла, что я не мог прийти в себя, я находился в состоянии постоянного нервного напряжения, срывался на окружающих людей. Всё это привело к тому, что я начал употреблять наркотики. Если рассказать подробнее, до этого момента я несколько лет был наркоторговцем и очень в этом преуспевал. За дозу люди отдавали лучшее, что у них было. Сам я всегда избегал попадания в зависимость, ведь я, как никто другой понимал, к чему она приводит. Но постепенно я пристрастился к героину. Я думал, что в любой момент смогу остановиться, смогу жить без наркотика...

          В Израиле очень много лечебниц для наркозависимых людей. Настал день, когда я оказался в одной из них. Там я понял, что наркомания – это болезнь на всю жизнь. Я вышел из лечебницы через 2 месяца, мама забрала меня к себе. Меня устроили на работу, но вскоре я снова начал употреблять наркотики. На тот момент мне было 29 лет. Я знал другую жизнь - жизнь без этой зависимости. Я чётко осознавал, что человек не должен жить так. В моих глазах люди, употреблявшие наркотики, всегда являлись отбросами общества. Но я осознал, что пристрастился к героину – наркотику, который вызывает сильную зависимость.

          Я снова и снова проходил курсы в разных лечебницах. Длительность курсов была разной и порой доходила до полутора лет. Но как только я выходил из лечебницы, через очень короткий срок я снова оказывался в оковах страшной зависимости. Я уже не знал, есть ли выход из этого. С каждым годом я падал всё ниже и ниже. Я отсидел срок за распространение наркотиков. Дошло до того, что стал ночевать на грязном, дурно пахнущем матрасе под мостом возле набережной в Тель-Авиве.

           В Израиле действует большое количество благотворительных организаций (многие из них организованы верующими людьми), поэтому находить пищу и необходимые для жизни вещи не составляло труда. Но мне особенно нравилось ходить на Тахану Мерказит, где служение кормления организовано с блюдами из русской кухни. Они всегда привозили суп или борщ. – Для меня эта еда была особенно вкусной и напоминала ту, которую готовила моя мама.

          Однажды ко мне под мост пришёл человек и стал рассказывать о том, как Бог спас его (это был Эдуард Битиев – директор амуты «Хазара Лехаим» в г. Ашкелон). Он говорил, что есть другая жизнь. Но я вырос в Советском Союзе, воспитывался в атеизме и был убеждён, что Бога не существует. Я слушал его и думал: «Этот совсем ненормальный. Лучше уж жить так, как я сейчас, чем стать таким...» И очень грубо ему отвечал: «Уходи отсюда. Тебе уже даже психбольница не поможет, поэтому я не хочу быть таким, как ты!»

          Вспоминаю один случай, после которого я задумался о существовании духовного мира. Я шел со своим знакомым по одной из улиц Тель-Авива. Мы остановились у прилавка, так как ему необходимо было купить определённую вещь. Тут внезапно меня наполнило жуткое чувство страха – было ощущение, что вот-вот должно было произойти нечто ужасное. Я сказал ему об этом. Но мой спутник подумал, что со мной не всё в порядке. Это мое чувство все усиливалось. Я отчётливо понимал, что должен уйти; я быстро пошёл в сторону перекрёстка. Через несколько секунд раздался оглушительный звук взрыва. Меня откинуло взрывной волной через дорогу. Я открыл глаза и обнаружил себя на четвереньках. В руке у меня была бутылка пива, которая во время приземления стукнулась об асфальт, но осталась целой. На мне не было ни одной царапины, а вот для моего знакомого этот день оказался последним в его жизни. Оказалось, что рядом с нами был террорист, который в определённый момент подорвал себя и всех окружающих. Человека, который стоял рядом со мной, просто разорвало на куски. Я ненадолго задумался о том, что побуждение уйти с места взрыва было сверхъестественным, но через некоторое время этот случай был забыт.

          Я продолжал приходить на место кормления миссии «Хазара Лехаим» и встретил там человека, с которым мы вместе употребляли наркотик. Я посмотрел на него и увидел, что его лицо полностью изменилось. Казалось, от него исходил свет. Я подошёл к нему и спросил, что с ним случилось. Он ничего о Боге мне не рассказывал, просто сказал, что прошёл курс реабилитации в христианском центре. С его слов я понял, что эту организацию спонсируют христиане.
Моя жизнь под мостом продолжалась. Я дошёл до такого состояния, что стал собирать вещи из мусорных баков. Я мог несколько месяцев подряд не мыться, не стричь волосы и не бриться. Это было дно жизни. Опускаться ниже уже было некуда.

          Я так устал за долгие 9 лет зависимости. Подумал, что уже точно ничего не потеряю, если пойду и попробую пройти ещё один курс реабилитации и даже согласился поехать к христианам. Ехал с мыслями о длительной ломке. Думал, что как только приду в себя, сразу уйду из центра и пойду на работу. Я не планировал становиться христианином.

          Меня привезли в центр. На моей шее был огромный опухший нарыв, так как мне долгое время кололи наркотик в вену возле сонной артерии. Я смотрел на себя в зеркало и думал, что этот нарыв вот-вот лопнет. Спустя 5 дней на одно из вечерних собраний приехал дьякон из христианской церкви Ашдода. Его попросили помолиться за меня. Он возложил на меня руки и начал просить Бога о моём исцелении, о милости для моей души. Совершил молитву и уехал. На следующее утро я проснулся, подошёл к зеркалу, посмотрел на себя и понял, что этот огромный нарыв, который был размером с кулак, исчез.

          Я стал слушать слово, которое проповедовалось нам каждый день. Однажды проповедник сказал, что работа не спасает человека от греховной зависимости и подумал, что действительно, сколько бы раз я ни возвращался после лечебниц на рабочее место, я всегда начинал вскоре употреблять наркотик. Осознал, что потратил 9 лет своей жизни, пытаясь своими силами освободиться, и подумал: «Может быть, мне стоит прислушаться к тому, что говорят эти христиане? Возможно, они дадут дельные советы, благодаря которым у меня всё же получится победить пагубную привычку». С этого момента я стал слушать слова из Библии. Слово Божие – оно живо и действенно. И Бог через 2 месяца даровал моей душе покаяние.

          После покаяния у меня начала происходить перемена мышления. Сначала я этого даже испугался, потому что никогда раньше я ничего подобного не переживал. И я стал даже думать, что христиане что-то подсыпают в еду, чтобы повлиять на мою психику и сознание. Я внимательно за ними следил. Но мои подозрения не подтвердились.
Стоя на открытом воздухе возле центра реабилитации, я начал рассуждать, что же всё-таки со мной произошло. Я вдруг понял, что я 2 месяца назад приехал в это место с полной уверенностью, что Бога не существует. А теперь у меня внутри была вера в то, что Он есть. Я чувствовал этот внутренний стержень, который ничто не может сломить. Ко мне пришла уверенность в то, что Бог простил мне грехи. Я начал молиться и даже просил, чтобы Бог забрал меня к Себе прощённым. Я боялся, что как только выйду из этого центра, снова начну употреблять наркотик, опять впаду в грех и не попаду в царствие Божие. Но у Бога были совсем другие планы на мою жизнь.

          За годы жизни в зависимости я совершил столько греховных поступков, что моя родная мать сказала, чтобы к ней в Иерусалим я больше не приезжал, так так от меня одни проблемы. Я решил позвонить ей. Сообщил, что нахожусь в доме милосердия. Но её это не обрадовало, ведь я уже много лет проходил лечение в разных центрах. Спросил, можно ли мне приехать к ней в гости. Но она наотрез отказалась. Я расстроился, но ей об этом не сказал. Через день она перезвонила и сообщила, что хочет сама приехать ко мне.

          Мама посетила центр и увидела меня изменённым, другим человеком. Она была так рада, что стала приезжать каждую неделю, пекла на всех блины и привозила, угощала. Для неё это стоило огромных усилий, так она перенесла сложные операции после падения с 4 этажа. Она ездила на общественном транспорте, чтобы встречаться со мной 5 раз в месяц. Для меня это было ещё одним чудом. Родная мать, которая уже долгий период времени не хотела меня ни видеть, ни слышать, простила меня и приезжает каждую неделю на встречу. Я подумал, что за таким всемогущим Богом стоит пойти.

          Спустя 4 месяца реабилитации я устроился на работу. На тот момент я был уже рождённым свыше, обновленным человеком. Для восстановления паспорта мне необходимо было поехать в Тель-Авив. Я ходил по тем кварталам, где все знали меня, как наркоторговца, и встретил старого знакомого. Я подумал, что колоться я больше точно не буду, но покурить лёгкий наркотик можно. И сделал одну затяжку. Думал, что после нескольких месяцев воздержания, я получу огромное удовольствие от этого. Но, как только я выдохнул этот едкий дым, я почувствовал не наслаждение, а такое сильное осуждение внутри, что описать невозможно. И я услышал внутри своего сердца голос рождённого свыше человека: «Ты что сделал? Бог тебе столько простил, а ты так поступил...» Вспоминаю, как бегал по набережной Тель-Авива и кричал: «Господи! Прости меня! Прости!» – я понял в тот момент, что уже не принадлежу этому миру.

          Как только я пришёл в церковь, подошёл к пресвитерам и стал просить преподать мне водное крещение, осознав, что моё место в церкви, что я больше не хочу иметь ничего общего с грехом. И далее Бог повёл меня.

 

          После этого я стал молиться за восстановление отношений с дочерью. Она жила в Украине и её воспитывала мать моей жены. Я о ней совершенно не заботился и, даже когда у меня было много денег, не высылал ей абсолютно ничего. В течение следующих двух месяцев мной была собрана определённая сумма, которую я отправил для неё. После этого я решился позвонить. Тёща была не против моего общения с дочерью. Я стал регулярно высылать им деньги и общаться по телефону. Вскоре Бог даровал мне прощение от дочери и она прилетела ко мне в гости в Израиль. Это было для меня огромным счастьем, за которое моё сердце переполнялось благодарностью.

          Полтора года назад я ехал с собрания, где проходил разбор Слова. Мы общались с братом о том, что говорил проповедник, тут же Бог мне сказал, что хочет видеть меня уже не только как слушателя, но и как делателя. Я начал молиться и говорить Ему о том, что готов начать служить, просил, чтобы Он меня направил туда, где Он меня хочет видеть. Через некоторое время ко мне подошли братья и сказали, что нужен ответственный за служение кормления по понедельникам. Таким образом Бог поставил меня нести свет в том самом месте, куда я сам несколько лет назад пришёл, когда был бездомным. Меня там очень многие знают. Сначала, когда я проходил по тем же улицам, мне предлагали наркотики. Потом поняли, что я свободен от этой зависимости. А совсем недавно я, идя по тем улицам, услышал, как кто-то прокричал: «Божий человек идёт!» Мне было так приятно это слышать! Я так благодарен Богу за Его дар спасения, что не смогу выразить это никакими словами.

          Совсем недавно мне служители предложили быть ответственным за второй уровень реабилитации – то есть помогать адаптироваться людям, окончившим курс реабилитации. Тем, кто перестаёт уже жить в центре реабилитации и начинает работать.

          На данный момент я уже 5 лет живу с Богом и могу с полной уверенностью утверждать, что Он может восстановить любого человека, даже опустившегося на самое дно.

          Осенью я познакомился со своей будущей супругой. Я даже не мог мечтать о том, что Бог подарит мне такую замечательную сестру! Не так давно мы стали счастливыми мужем и женою. .

          Бог явил моей душе столько милости, что каждый раз, когда я свидетельствую, на глаза наворачиваются слёзы.
Слава Ему за всё!

 

 

 

 

Андрей

Переход к другому выпуску

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 68 2019\2