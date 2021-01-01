Свидетельство Андрея

Когда мне было 11 лет, мои родители решили подать на развод, и предложили мне и моей сестре право выбора, с кем из них мы останемся. Я посмотрел на отца. Он был человеком, имеющим власть и связи. С ним было гораздо надёжнее, чем с мамой, как мне казалось. И тогда я выбрал его, но сейчас понимаю, что тот детский выбор был продиктован моими плотскими желаниями, а не сердцем.

Моя мама еврейской национальности. И когда официально была разрешена репатриация евреев на родную землю, её братья решили переехать из Украины в Израиль. После развода она решила переехать с ними. Получилось так, что мы расстались и я рос без матери.

После того как завершилась моя служба в армии, моя мать нашла способ со мной связаться и выслала мне деньги, чтобы я смог прилететь в Израиль как турист. Я начал оформлять документы. Так случилось, что в тот самый период я познакомился с девушкой и у меня появились чувства к ней, мы начали встречаться. А когда у меня уже были куплены авиабилеты, она сообщила, что ждёт ребёнка. Я долго думал, что же делать дальше и решил дать своей девушке обещание, что когда вернусь из Израиля, женюсь на ней.

Я провёл в Израиле три года, ведя далеко не благопристойный образ жизни. С девушкой мы общались по телефону. Она сообщила, что родила дочь. В итоге я сдержал своё слово – вернулся и мы поженились. Но спустя столько лет прежних чувств друг к другу у нас уже не было, этот брак мы заключили в большей степени из-за данного ранее обещания.

Получилась такая ситуация, что жене нельзя было сразу переезжать в Израиль. Я уехал туда и занялся оформлением вызова и необходимых для её переселения документов. Вскоре я получил известие о том, что моя жена погибла. Она въехала в поезд на автомобиле. Эта новость настолько сильно меня потрясла, что я не мог прийти в себя, я находился в состоянии постоянного нервного напряжения, срывался на окружающих людей. Всё это привело к тому, что я начал употреблять наркотики. Если рассказать подробнее, до этого момента я несколько лет был наркоторговцем и очень в этом преуспевал. За дозу люди отдавали лучшее, что у них было. Сам я всегда избегал попадания в зависимость, ведь я, как никто другой понимал, к чему она приводит. Но постепенно я пристрастился к героину. Я думал, что в любой момент смогу остановиться, смогу жить без наркотика...

В Израиле очень много лечебниц для наркозависимых людей. Настал день, когда я оказался в одной из них. Там я понял, что наркомания – это болезнь на всю жизнь. Я вышел из лечебницы через 2 месяца, мама забрала меня к себе. Меня устроили на работу, но вскоре я снова начал употреблять наркотики. На тот момент мне было 29 лет. Я знал другую жизнь - жизнь без этой зависимости. Я чётко осознавал, что человек не должен жить так. В моих глазах люди, употреблявшие наркотики, всегда являлись отбросами общества. Но я осознал, что пристрастился к героину – наркотику, который вызывает сильную зависимость.

Я снова и снова проходил курсы в разных лечебницах. Длительность курсов была разной и порой доходила до полутора лет. Но как только я выходил из лечебницы, через очень короткий срок я снова оказывался в оковах страшной зависимости. Я уже не знал, есть ли выход из этого. С каждым годом я падал всё ниже и ниже. Я отсидел срок за распространение наркотиков. Дошло до того, что стал ночевать на грязном, дурно пахнущем матрасе под мостом возле набережной в Тель-Авиве.

В Израиле действует большое количество благотворительных организаций (многие из них организованы верующими людьми), поэтому находить пищу и необходимые для жизни вещи не составляло труда. Но мне особенно нравилось ходить на Тахану Мерказит, где служение кормления организовано с блюдами из русской кухни. Они всегда привозили суп или борщ. – Для меня эта еда была особенно вкусной и напоминала ту, которую готовила моя мама.

Однажды ко мне под мост пришёл человек и стал рассказывать о том, как Бог спас его (это был Эдуард Битиев – директор амуты «Хазара Лехаим» в г. Ашкелон). Он говорил, что есть другая жизнь. Но я вырос в Советском Союзе, воспитывался в атеизме и был убеждён, что Бога не существует. Я слушал его и думал: «Этот совсем ненормальный. Лучше уж жить так, как я сейчас, чем стать таким...» И очень грубо ему отвечал: «Уходи отсюда. Тебе уже даже психбольница не поможет, поэтому я не хочу быть таким, как ты!»

Вспоминаю один случай, после которого я задумался о существовании духовного мира. Я шел со своим знакомым по одной из улиц Тель-Авива. Мы остановились у прилавка, так как ему необходимо было купить определённую вещь. Тут внезапно меня наполнило жуткое чувство страха – было ощущение, что вот-вот должно было произойти нечто ужасное. Я сказал ему об этом. Но мой спутник подумал, что со мной не всё в порядке. Это мое чувство все усиливалось. Я отчётливо понимал, что должен уйти; я быстро пошёл в сторону перекрёстка. Через несколько секунд раздался оглушительный звук взрыва. Меня откинуло взрывной волной через дорогу. Я открыл глаза и обнаружил себя на четвереньках. В руке у меня была бутылка пива, которая во время приземления стукнулась об асфальт, но осталась целой. На мне не было ни одной царапины, а вот для моего знакомого этот день оказался последним в его жизни. Оказалось, что рядом с нами был террорист, который в определённый момент подорвал себя и всех окружающих. Человека, который стоял рядом со мной, просто разорвало на куски. Я ненадолго задумался о том, что побуждение уйти с места взрыва было сверхъестественным, но через некоторое время этот случай был забыт.

Я продолжал приходить на место кормления миссии «Хазара Лехаим» и встретил там человека, с которым мы вместе употребляли наркотик. Я посмотрел на него и увидел, что его лицо полностью изменилось. Казалось, от него исходил свет. Я подошёл к нему и спросил, что с ним случилось. Он ничего о Боге мне не рассказывал, просто сказал, что прошёл курс реабилитации в христианском центре. С его слов я понял, что эту организацию спонсируют христиане.

Моя жизнь под мостом продолжалась. Я дошёл до такого состояния, что стал собирать вещи из мусорных баков. Я мог несколько месяцев подряд не мыться, не стричь волосы и не бриться. Это было дно жизни. Опускаться ниже уже было некуда.

Я так устал за долгие 9 лет зависимости. Подумал, что уже точно ничего не потеряю, если пойду и попробую пройти ещё один курс реабилитации и даже согласился поехать к христианам. Ехал с мыслями о длительной ломке. Думал, что как только приду в себя, сразу уйду из центра и пойду на работу. Я не планировал становиться христианином.

Меня привезли в центр. На моей шее был огромный опухший нарыв, так как мне долгое время кололи наркотик в вену возле сонной артерии. Я смотрел на себя в зеркало и думал, что этот нарыв вот-вот лопнет. Спустя 5 дней на одно из вечерних собраний приехал дьякон из христианской церкви Ашдода. Его попросили помолиться за меня. Он возложил на меня руки и начал просить Бога о моём исцелении, о милости для моей души. Совершил молитву и уехал. На следующее утро я проснулся, подошёл к зеркалу, посмотрел на себя и понял, что этот огромный нарыв, который был размером с кулак, исчез.

Я стал слушать слово, которое проповедовалось нам каждый день. Однажды проповедник сказал, что работа не спасает человека от греховной зависимости и подумал, что действительно, сколько бы раз я ни возвращался после лечебниц на рабочее место, я всегда начинал вскоре употреблять наркотик. Осознал, что потратил 9 лет своей жизни, пытаясь своими силами освободиться, и подумал: «Может быть, мне стоит прислушаться к тому, что говорят эти христиане? Возможно, они дадут дельные советы, благодаря которым у меня всё же получится победить пагубную привычку». С этого момента я стал слушать слова из Библии. Слово Божие – оно живо и действенно. И Бог через 2 месяца даровал моей душе покаяние.

После покаяния у меня начала происходить перемена мышления. Сначала я этого даже испугался, потому что никогда раньше я ничего подобного не переживал. И я стал даже думать, что христиане что-то подсыпают в еду, чтобы повлиять на мою психику и сознание. Я внимательно за ними следил. Но мои подозрения не подтвердились.

Стоя на открытом воздухе возле центра реабилитации, я начал рассуждать, что же всё-таки со мной произошло. Я вдруг понял, что я 2 месяца назад приехал в это место с полной уверенностью, что Бога не существует. А теперь у меня внутри была вера в то, что Он есть. Я чувствовал этот внутренний стержень, который ничто не может сломить. Ко мне пришла уверенность в то, что Бог простил мне грехи. Я начал молиться и даже просил, чтобы Бог забрал меня к Себе прощённым. Я боялся, что как только выйду из этого центра, снова начну употреблять наркотик, опять впаду в грех и не попаду в царствие Божие. Но у Бога были совсем другие планы на мою жизнь.

За годы жизни в зависимости я совершил столько греховных поступков, что моя родная мать сказала, чтобы к ней в Иерусалим я больше не приезжал, так так от меня одни проблемы. Я решил позвонить ей. Сообщил, что нахожусь в доме милосердия. Но её это не обрадовало, ведь я уже много лет проходил лечение в разных центрах. Спросил, можно ли мне приехать к ней в гости. Но она наотрез отказалась. Я расстроился, но ей об этом не сказал. Через день она перезвонила и сообщила, что хочет сама приехать ко мне.

Мама посетила центр и увидела меня изменённым, другим человеком. Она была так рада, что стала приезжать каждую неделю, пекла на всех блины и привозила, угощала. Для неё это стоило огромных усилий, так она перенесла сложные операции после падения с 4 этажа. Она ездила на общественном транспорте, чтобы встречаться со мной 5 раз в месяц. Для меня это было ещё одним чудом. Родная мать, которая уже долгий период времени не хотела меня ни видеть, ни слышать, простила меня и приезжает каждую неделю на встречу. Я подумал, что за таким всемогущим Богом стоит пойти.

Спустя 4 месяца реабилитации я устроился на работу. На тот момент я был уже рождённым свыше, обновленным человеком. Для восстановления паспорта мне необходимо было поехать в Тель-Авив. Я ходил по тем кварталам, где все знали меня, как наркоторговца, и встретил старого знакомого. Я подумал, что колоться я больше точно не буду, но покурить лёгкий наркотик можно. И сделал одну затяжку. Думал, что после нескольких месяцев воздержания, я получу огромное удовольствие от этого. Но, как только я выдохнул этот едкий дым, я почувствовал не наслаждение, а такое сильное осуждение внутри, что описать невозможно. И я услышал внутри своего сердца голос рождённого свыше человека: «Ты что сделал? Бог тебе столько простил, а ты так поступил...» Вспоминаю, как бегал по набережной Тель-Авива и кричал: «Господи! Прости меня! Прости!» – я понял в тот момент, что уже не принадлежу этому миру.

Как только я пришёл в церковь, подошёл к пресвитерам и стал просить преподать мне водное крещение, осознав, что моё место в церкви, что я больше не хочу иметь ничего общего с грехом. И далее Бог повёл меня.

После этого я стал молиться за восстановление отношений с дочерью. Она жила в Украине и её воспитывала мать моей жены. Я о ней совершенно не заботился и, даже когда у меня было много денег, не высылал ей абсолютно ничего. В течение следующих двух месяцев мной была собрана определённая сумма, которую я отправил для неё. После этого я решился позвонить. Тёща была не против моего общения с дочерью. Я стал регулярно высылать им деньги и общаться по телефону. Вскоре Бог даровал мне прощение от дочери и она прилетела ко мне в гости в Израиль. Это было для меня огромным счастьем, за которое моё сердце переполнялось благодарностью.

Полтора года назад я ехал с собрания, где проходил разбор Слова. Мы общались с братом о том, что говорил проповедник, тут же Бог мне сказал, что хочет видеть меня уже не только как слушателя, но и как делателя. Я начал молиться и говорить Ему о том, что готов начать служить, просил, чтобы Он меня направил туда, где Он меня хочет видеть. Через некоторое время ко мне подошли братья и сказали, что нужен ответственный за служение кормления по понедельникам. Таким образом Бог поставил меня нести свет в том самом месте, куда я сам несколько лет назад пришёл, когда был бездомным. Меня там очень многие знают. Сначала, когда я проходил по тем же улицам, мне предлагали наркотики. Потом поняли, что я свободен от этой зависимости. А совсем недавно я, идя по тем улицам, услышал, как кто-то прокричал: «Божий человек идёт!» Мне было так приятно это слышать! Я так благодарен Богу за Его дар спасения, что не смогу выразить это никакими словами.

Совсем недавно мне служители предложили быть ответственным за второй уровень реабилитации – то есть помогать адаптироваться людям, окончившим курс реабилитации. Тем, кто перестаёт уже жить в центре реабилитации и начинает работать.

На данный момент я уже 5 лет живу с Богом и могу с полной уверенностью утверждать, что Он может восстановить любого человека, даже опустившегося на самое дно.

Осенью я познакомился со своей будущей супругой. Я даже не мог мечтать о том, что Бог подарит мне такую замечательную сестру! Не так давно мы стали счастливыми мужем и женою. .

Бог явил моей душе столько милости, что каждый раз, когда я свидетельствую, на глаза наворачиваются слёзы.

Слава Ему за всё!



