Оставьте Ваше сообщение

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DarioGeaNo

УКП-66 лучшая замена обычным домофонным трубкам

Москва, 3 сентября 2020 г. 5:42
Mixgex

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

Le Mans, 23 августа 2020 г. 7:53
KsuDrymn

Победили ли мы заразу короновирусную?

Мой, 18 августа 2020 г. 12:46
ArthurWhism

здорово

Karakol, 1 июля 2020 г. 6:04
Александр

Очень прошу Вас помолиться за меня , за полное исцеление почек. Уже как полтора года проблемы с почками, не фильтруют кровь , хожу на гемодиализ. Верю что Бог может помочь . Слава Всемогущему Богу!

Киев, 30 мая 2020 г. 11:44
Ответ:  Александр, молимся о вас. Благослови Господь вас в вашей нужде.
Валера

Прошу помолиться за полное исцеление онко больных и за защиту от коронавируса народ Божий

Пенза, 5 апреля 2020 г. 8:14
Ответ:  Валерий, молимся вместе с вами. Да поможет Господь!
Светлана

Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа! Как можно приобрести ваши выпуски газеты и другую имеющуюся у вас литературу?

Октябрьская, 19 марта 2020 г. 14:36
Ответ:  Мир Вам, Светлана! Информацию о подписке и других наших изданиях мы выслали Вам на электронный адрес. Да благословит Вас Господь!
Екатерина

Здравствуйте! Как можно получать вашу газету? Понравилась!

Называевск, 1 июля 2019 г. 17:14
Ответ:  Мир Вам, Екатерина! Информацию о подписке мы выслали Вам на электронный адрес. Да благословит Вас Господь!
Александр

Здравствуйте! Как заказать ваши книги Мир с Богом и Помышляя о горнем? Сколько будут стоить книги и возможна ли отправка почтой или иным образом в Москву? Заранее благодарен.

Москва, 1 декабря 2018 г. 9:58
Ответ:  Мир Вам! Более подробную информацию направили Вам на электронную почту.
Сергей

Приветствую вас дорогие братья и сестры, мир вам, прошу вас выслать мне информацию о возможности приобретения у вас партии газет"МИР С БОГОМ"и её стоимости,а также о наличие другой литературы для приобретения. Да благословит вас Господь.

с.Берёзово, 18 ноября 2018 г. 17:36
Ответ:  Мир Вам, Сергей! Информацию о подписке мы выслали Вам на электронный адрес. Да благословит Вас Господь!
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