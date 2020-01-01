Оставьте Ваше сообщение

УКП-66 лучшая замена обычным домофонным трубкамМосква, 3 сентября 2020 г. 5:42
УКП-66 лучшая замена обычным домофонным трубкамМосква, 3 сентября 2020 г. 5:42
Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)
Победили ли мы заразу короновирусную?Мой, 18 августа 2020 г. 12:46
здоровоKarakol, 1 июля 2020 г. 6:04
Очень прошу Вас помолиться за меня , за полное исцеление почек. Уже как полтора года проблемы с почками, не фильтруют кровь , хожу на гемодиализ. Верю что Бог может помочь . Слава Всемогущему Богу!Киев, 30 мая 2020 г. 11:44 Ответ: Александр, молимся о вас. Благослови Господь вас в вашей нужде.
Прошу помолиться за полное исцеление онко больных и за защиту от коронавируса народ БожийПенза, 5 апреля 2020 г. 8:14 Ответ: Валерий, молимся вместе с вами. Да поможет Господь!
Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа! Как можно приобрести ваши выпуски газеты и другую имеющуюся у вас литературу?Октябрьская, 19 марта 2020 г. 14:36 Ответ: Мир Вам, Светлана! Информацию о подписке и других наших изданиях мы выслали Вам на электронный адрес. Да благословит Вас Господь!
Здравствуйте! Как можно получать вашу газету? Понравилась!Называевск, 1 июля 2019 г. 17:14 Ответ: Мир Вам, Екатерина! Информацию о подписке мы выслали Вам на электронный адрес. Да благословит Вас Господь!
Здравствуйте! Как заказать ваши книги Мир с Богом и Помышляя о горнем? Сколько будут стоить книги и возможна ли отправка почтой или иным образом в Москву? Заранее благодарен.Москва, 1 декабря 2018 г. 9:58 Ответ: Мир Вам! Более подробную информацию направили Вам на электронную почту.
Приветствую вас дорогие братья и сестры, мир вам, прошу вас выслать мне информацию о возможности приобретения у вас партии газет"МИР С БОГОМ"и её стоимости,а также о наличие другой литературы для приобретения. Да благословит вас Господь.с.Берёзово, 18 ноября 2018 г. 17:36 Ответ: Мир Вам, Сергей! Информацию о подписке мы выслали Вам на электронный адрес. Да благословит Вас Господь!