Детская страничка
Вот и наступила долгожданная весна! Расцветает природа, и я, Ростик, как маленькая частичка этой природы, хочу приветствовать вас, мои дорогие друзья! Каждый год ранней весной, когда вся природа уже проснулась от зимней спячки и теплые лучи солнца растопили последний снег, христиане всего мира празднуют день светлой Пасхи Христовой! Событие уникальное, ведь Иисус Христос умер за нас и на третий день воскрес! И мы можем со всем христианским миром сказать:"ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!"
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