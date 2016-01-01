Свидетельство Натальи Старостиной

Свидетельство Натальи СтаростинойПросмотров: 3093

Когда мне было 12 лет, погиб мой отец. После его гибели мама стала увлекаться спиртными напитками. С тех пор я оказалась предоставлена сама себе и меня, как и многих других подростков, стала воспитывать улица. Я попала в жестокий мир соблазнов, и в нем старалась быть похожей на людей, окружавших меня. Именно желая не отличаться от других, я стала курить, потом выпивать. А после "добрые люди" предложили первый раз легкий наркотик, говоря, что это совсем не страшно, что это "всего лишь травка", что от нее не бывает зависимости.

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Преобразователь природы

О. БайшеваПросмотров: 3100
Как прекрасны и удивительны Божьи творения! Мы восхищаемся грациозностью косули, силой «царя зверей» — льва, поражаемся способностью хамелеона менять свою окраску, вдыхаем целый букет цветочных ароматов. Но если снять «розовые» очки и повнимательнее посмотреть на мир природы, то можно увидеть его не только в радужных тонах.

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Ученые УКРАИНЫ требуют пересмотра программной политики ТВ

Журнал «Христианский ЭФИР»Просмотров: 3238
Средства массовой информации, особенно телевидение, оказывают огромное влияние на воспитание молодого поколения. Для нас сейчас не так страшен экономический кризис, как духовный, ибо, как свидетельствует история, в результате морального разложения общества были обречены на гибель многие цивилизации.

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Рожденные свыше

Интервью взяла Ю. ФилинаПросмотров: 3320
Балаковскому реабилитационному центру 19 апреля 2002 года исполнился ровно год. На Пензенскую молодежную конференцию приехало несколько ребят из этого центра. Они согласились дать интервью и рассказать немного о себе.

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Секрет “корабля пустыни”

О. БайшеваПросмотров: 3385
За окном уже совсем по-летнему пригревает солнце. Этого тепла мы с нетерпением ждали всю зиму. Но летом, как правило, бывает не только тепло, но и удушливая жара, когда все живое прячется от палящих лучей солнца в тень. А где жарче всего на планете? Наверное, в пустыне.

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Друг мытарям и грешникам

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Я расскажу один эпизод из нашего служения. На Белом озере, на острове Огненном есть "Вологодский пятак". Там собраны все, кому после моратория смертная казнь была заменена на пожизненное заключение.

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Свет во тьме светит

Подготовил В. В. Шкляр по материалам христианских СМИ.Просмотров: 4804
Иван Петрович Федотов исповедовал Иисуса Христа Господом, несмотря на угрозы и преследования, несмотря на то, что за веру ему пришлось провести в застенках тюрем и лагерей 18 лет.

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Блаженны плачущие

Ф. Кулен / Журнал «Христианин» №9, 1927 год (печатается в сокращении)Просмотров: 6492
Я знаю, что Христос, к словам «блаженны плачущие» прибавил: «ибо они утешатся»... Этим, как будто бы, Он хотел сказать, что «утешение» Его настолько отрадно, что ради него стоит перенести всякие скорби...

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