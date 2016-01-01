Свидетельство Натальи Старостиной Просмотров: 3093

Когда мне было 12 лет, погиб мой отец. После его гибели мама стала увлекаться спиртными напитками. С тех пор я оказалась предоставлена сама себе и меня, как и многих других подростков, стала воспитывать улица. Я попала в жестокий мир соблазнов, и в нем старалась быть похожей на людей, окружавших меня. Именно желая не отличаться от других, я стала курить, потом выпивать. А после "добрые люди" предложили первый раз легкий наркотик, говоря, что это совсем не страшно, что это "всего лишь травка", что от нее не бывает зависимости.

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