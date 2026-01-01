Если у вас что-то болит и вы нуждаетесь в помощи, что вы делаете? Куда вы идёте? На дачу? Нет, вы больны. На работу? Нет, вы больны и не можете работать. Вы оставляете все ваши дела и идёте в больницу к врачу. А как же нужно поступать, если вы нуждаетесь в Боге?
Владимир Парфенович и Тамара Петровна! Мы от всей души поздравляем вас с 50-летием совместной жизни! Да благословит вас Господь здоровьем, счастьем и даст силы в труде на ниве Божьей. Мы очень благодарны Богу за то, что вы у нас есть!
Владимир Кулунбегов, Южная Осетия, г. ЦхинвалПросмотров: 8083
Предлагаем вашему вниманию рассказ Владимира Кулунбегова, священнослужителя Церкви Христиан Веры Евангельской г. Цхинвал, о том, как он уверовал в Иисуса Христа и об осетино-грузинской войне, свидетелем которой он являлся.
Наполеон Бонапарт и Апостол Павел – одни из самых известных узников в истории. Первый оказался в тюрьме, потому что этого потребовал мир, желающий жить без войны; второй – потому что он стремился дать людям мир, мир, который не может дать эта жизнь.