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Мы обновляемся

Епископ Ричард ЦиммерманПросмотров: 6950
Некоторые люди считают покаяние слишком примитивным: ведь Бог и так знает, что в моем сердце, в моей жизни, знает, что я сожалею, раскаиваюсь в соделанном.

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Жизнь

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Верите ли вы в жизнь после смерти? Это очень важный и насущный вопрос для каждого из нас.

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Приди к Иисусу

Алексей Щербаков, г. ПензаПросмотров: 7239
Если у вас что-то болит и вы нуждаетесь в помощи, что вы делаете? Куда вы идёте? На дачу? Нет, вы больны. На работу? Нет, вы больны и не можете работать. Вы оставляете все ваши дела и идёте в больницу к врачу.
А как же нужно поступать, если вы нуждаетесь в Боге?

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Золотая свадьба

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Владимир Парфенович и Тамара Петровна! Мы от всей души поздравляем вас с 50-летием совместной жизни! Да благословит вас Господь здоровьем, счастьем и даст силы в труде на ниве Божьей. Мы очень благодарны Богу за то, что вы у нас есть!

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Цхинвал

Владимир Кулунбегов, Южная Осетия, г. ЦхинвалПросмотров: 8083
Предлагаем вашему вниманию рассказ Владимира Кулунбегова, священнослужителя Церкви Христиан Веры Евангельской г. Цхинвал, о том, как он уверовал в Иисуса Христа и об осетино-грузинской войне, свидетелем которой он являлся.

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Близнецы

Из альбома Светланы КопыловойПросмотров: 8159

Очень интересное стихотворение об ожидающей нас будующей жизни

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Земля

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Если есть что-либо во всей Вселенной, что должно было бы привести нас, людей, к мысли о Боге-Творце, то это планета, на которой мы живем. Об удивительном устройстве нашей Земли читайте далее...

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Господь - Пастырь мой

Алексей ТрещевПросмотров: 8877
Свидетельство Алексея Трещева, регионального епископа Церкви Христиан Веры Евангельской г. Волгограда, родившегося в верующей семье в годы безбожия и атеизма читайте далее...

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Постарайся прийти до зимы

Кларенс Маккартни (1879–1957) | пер. Назаров КонстантинПросмотров: 10442
Наполеон Бонапарт и Апостол Павел – одни из самых известных узников в истории. Первый оказался в тюрьме, потому что этого потребовал мир, желающий жить без войны; второй – потому что он стремился дать людям мир, мир, который не может дать эта жизнь.

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