Где твое Евангелие?

В наши дни бесчисленное множество течений и групп называют себя громким именем - Церковь. Вопрос о настоящей связи с Богом той или другой группы верующих является очень острым во все времена, вызывая споры, разделения и более серьезные конфликты.
Библия говорит, что слова человека имеют огромную силу, они могут благословить или проклясть: "Яд аспида на губах их". Представьте такую картину: несколько миллионов человек проклинают свое правительство и при этом хотят, чтобы оно принимало правильные решения. Читайте далее ...
Одни ждут нового мирового порядка, другие выражают опасения, что человечество находится на краю пропасти и хаоса. Чтение газет вряд ли даст вам хороший заряд на день. Проблем в мире становится все больше. С каждым днем они более сложны и трудноразрешимы. Каждого мыслящего человека мучает вопрос: "А что же будет дальше?"
С искренней любовью Игорь Попов П. Березка, Владимирской обл.Просмотров: 2132
Вопрос о смысле жизни волнует каждого человека вне зависимости от его социального статуса, материального положения. Над этим вопросом бьются философы и рассуждают писатели, его задают себе женщины и мужчины, он тревожит в равной степени и рабочего и служащего. Читайте далее ...
Мы восхищаемся геройством людей. Их жертвенность вдохновляет нас, особенно когда человек подвергает себя опасности ради спасения другого. Но есть неузнанные герои. Об одном из них я хочу сегодня рассказать.
В больнице карантин. В связи с гриппом все посещения запрещены. За стенами палат течет жизнь, и некоторые больные, не видя знакомых и любимых лиц, все же чувствуют их поддержку, заботу в телефонных звонках, передачах, цветах, записках. А если к тебе и не приходят, и не звонят, и не пишут?
После окончания одной из моих лекции, ко мне подошел студент и раздраженно заявил: если существует такой Бог, о Котором вы проповедовали из Библии, и я должен однажды предстать перед Ним, тогда я хотел бы задать Ему три вопроса. Читайте далее ...