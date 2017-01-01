Попутчик
Шёл сильный дождь. Я стоял на повороте шоссе: ловил машину в Новосибирск. В этом месте дороги очень опасный участок – резкий поворот… Затормозив в плохую погоду, машина может улететь на обочину. Я голосую. Читайте далее...
Шёл сильный дождь. Я стоял на повороте шоссе: ловил машину в Новосибирск. В этом месте дороги очень опасный участок – резкий поворот… Затормозив в плохую погоду, машина может улететь на обочину. Я голосую. Читайте далее...
Один человек в детстве был дружен со стариком–соседом. Но время шло, появился колледж и увлечения, затем работа и личная жизнь. Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими. Читайте далее...
Стихотворение Натальи Шевченко читайте далее...
Если вы были достаточно внимательны, то заметили, что рядом с именем одного из апостолов стоит неожиданное слово - «мытарь». Так евангелист Матфей, являясь автором этих строк, написал о себе. Для нас это действительно повод к удивлению, если мы знаем, что означает слово «мытарь». Читайте далее...
Самый быстрый способ подорвать доверие в браке - хранить секреты от своей второй половины. Читайте далее...
Как евангельские верующие истолковывают Библию? Что евангельские христиане думают о церковных традициях? Почему евангельские христиане крестятся в воде, когда становятся взрослыми? Почему в церквях и домах евангельских верующих нет икон? Читайте далее...
Однажды юный Томас Эдисон вернулся домой из школы и передал маме записку от учителя. Мама со слезами на глазах прочитала ее сыну: "Ваш сын - гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами". Читайте далее...
Всё, возьму ремень, это же секунды, главное - покончить со всем этим. И после этого я легла спать с мыслью: всё, это моя последняя ночь... Читайте далее...
Люди останавливались и спрашивали: "У вас плохой день?" Я качала головой и говорила: "Нет. У меня плохая жизнь".
У меня есть верующие знакомые, которые курят электронные сигареты. Скажите, пожалуйста, является это таким же грехом, как и обычное курение?
Может ли христианин быть донором крови?
Если размножение людей, как говорят ученые-эволюционисты, началось миллион лет тому назад, то, даже по самым скромным подсчётам, прошло более 26 000 поколений, и сегодня на Земле должно быть столько людей, что они даже не поместились бы на планете, стоя друг к другу плечом к плечу. Почему человечество насчитывает только 7 млрд. людей?