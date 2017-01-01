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У меня есть верующие знакомые, которые курят электронные сигареты. Скажите, пожалуйста, является это таким же грехом, как и обычное курение?

Может ли христианин быть донором крови?

Если размножение людей, как говорят ученые-эволюционисты, началось миллион лет тому назад, то, даже по самым скромным подсчётам, прошло более 26 000 поколений, и сегодня на Земле должно быть столько людей, что они даже не поместились бы на планете, стоя друг к другу плечом к плечу. Почему человечество насчитывает только 7 млрд. людей?

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