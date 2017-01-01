Попутчик

Евгений БахмутскийПросмотров: 2

          Шёл сильный дождь. Я стоял на повороте шоссе: ловил машину в Новосибирск. В этом месте дороги очень опасный участок – резкий поворот… Затормозив в плохую погоду, машина может улететь на обочину. Я голосую.  Читайте далее...

читать всю статью

Самое ценное

Просмотров: 2

          Один человек в детстве был дружен со стариком–соседом. Но время шло, появился колледж и увлечения, затем работа и личная жизнь. Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими. Читайте далее...

читать всю статью

Матфей мытарь

Антон МедведевПросмотров: 3

          Если вы были достаточно внимательны, то заметили, что рядом с именем одного из апостолов стоит неожиданное слово - «мытарь». Так евангелист Матфей, являясь автором этих строк, написал о себе. Для нас это действительно повод к удивлению, если мы знаем, что означает слово «мытарь». Читайте далее...

читать всю статью

Евангельские христиане

А.ПолищукПросмотров: 6

          Как евангельские верующие истолковывают Библию? Что евангельские христиане думают о церковных традициях? Почему евангельские христиане крестятся в воде, когда становятся взрослыми? Почему в церквях и домах евангельских верующих нет икон? Читайте далее... 

читать всю статью

Подвиг матери

Просмотров: 6

          Однажды юный Томас Эдисон вернулся домой из школы и передал маме записку от учителя. Мама со слезами на глазах прочитала ее сыну: "Ваш сын - гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами". Читайте далее...

читать всю статью

Больше не сирота

Материал подготовила М. ДанькинаПросмотров: 10

          Всё, возьму ремень, это же секунды, главное - покончить со всем этим. И после этого я легла спать с мыслью: всё, это моя последняя ночь... Читайте далее...

читать всю статью

Выдержать все

Подготовил М.Швецов Просмотров: 11

          Люди останавливались и спрашивали: "У вас плохой день?" Я качала головой и говорила: "Нет. У меня плохая жизнь".

читать всю статью

Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Просмотров: 12

          У меня есть верующие знакомые, которые курят электронные сигареты. Скажите, пожалуйста, является это таким же грехом, как и обычное курение?
          Может ли христианин быть донором крови?
          Если размножение людей, как говорят ученые-эволюционисты, началось миллион лет тому назад, то, даже по самым скромным подсчётам, прошло более 26 000 поколений, и сегодня на Земле должно быть столько людей, что они даже не поместились бы на планете, стоя друг к другу плечом к плечу. Почему человечество насчитывает только 7 млрд. людей?

читать всю статью

Переход к другому выпуску

62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10