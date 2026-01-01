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Что такое грех?

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          Люди не любят, когда их называют грешниками. Свои грехи они предпочитают обозначать как ошибки или слабости. Читайте далее...

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Что тревожило Высоцкого?

Д. МалковПросмотров: 4016

          Произведения классической литературы, как отечественные, так и западные, наполнены размышлениями о Боге, о человеке и его судьбе, цели и смысле жизни. Всем хорошо известны книги Толстого и Достоевского, Лескова, многих других поэтов и писателей. Читайте далее...

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Не опоздай

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          ...На железнодорожной станции одного крупного города остановился поезд... Было объявлено время стоянки, и на перрон вышел мужчина. Аккуратно одет, приятной внешности, лицо и манеры выдавали в нем интеллигентного, знающего себе цену человека... Читайте далее...

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Чужой среди чужих

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          Наверное, мало среди нас есть таких людей, которые во всей полноте знают, что такое быть одному на всем белом свете. Когда в трудную минуту тебе не от кого ждать поддержки и помощи, когда некуда прийти, если над тобой сгущаются тучи, некому позвонить, чтобы услышать родной голос. Ты один... 
          Дети детдома и выпускники интерната... С какими проблемами они сталкиваются в жизни? Читайте далее...

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Подростковый период: Как пережить?

И. ДзоценидзеПросмотров: 4657

          Еще недавно ваш ребенок был добрым, покладистым, послушным, радовал вас – а теперь его просто не узнать: то смеется, то плачет без всякой, казалось бы, причины. Бывает дерзким, подчас даже агрессивным, подолгу сидит, закрывшись в комнате, и грезит о том моменте, когда будет жить отдельно от родителей. У вашего ребенка начался подростковый период!

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Чудо от Бога для невезучего человека

М. Швецов по материалам статей Романа СавочкиПросмотров: 5210

          Джони Эриксон родилась в 1949 году в благополучной христианской семье. С детства она была веселым ребенком и увлекалась спортом. Ей нравилось кататься верхом на лошади, играть в большой теннис и, конечно же, плавать. Джони любила жизнь. В 17 лет, заканчивая учебу в школе, она строила планы на будущее, которое было многообещающим.  Читайте далее...

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Занозы сердца

А. ЩербаковПросмотров: 5275

Наверное, каждый человек знает, что такое заноза - из дерева, металла, стекла... Она может доставлять боль, дискомфорт и довольно много неприятных ощущений. Читайте далее...

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