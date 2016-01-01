Добрые самаряне

Дмитрий Малков, г. ПензаПросмотров: 469

          Многие могут рассказать о том, как Бог отвечает на молитвы. Расскажу одну из историй, которая произошла со мной. Читайте далее...

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Маленькие свидетели великого Бога

Страницу подготовила И. МартыноваПросмотров: 473

          Кто из нас в детстве с восхищением и удивлением не рассматривал на своей варежке резные снежинки? Кто не задавался вопросом, откуда взялась такая красота, летящая из облаков на наши головы и укрывающая собой всю землю? 

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Память

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         Старик шёл по заснеженному полю, когда увидел плачущую пожилую женщину.
         — Почему Вы плачете? — спросил он. 
         Продолжение истроии читайте далее...

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Что мы можем знать о Боге?

Подготовил В. ШклярПросмотров: 487

          Человек не в состоянии объяснить личность Бога. Он никогда не сможет полностью постичь Его. Наше знание о Боге основывается на тех фактах, которые Он сообщил о Себе в Своем Слове, Библии. Читате далее...

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Спаси и сохрани раба Божия Сергея

Сергей Андреев, г. Волгоград Просмотров: 503

          Машину резко развернуло и выбросило на обочину, где она водительской стороной врезалась в дерево. Удар был такой силы, что меня выдавило на соседнее пассажирское место, а мое водительское сиденье смялось. Сотрудники ДПС были уверены, что в живых никого не осталось. Читайте далее...

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Притча о телевизоре

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          Учительница начальных классов однажды попросила детей написать сочинение на тему «О чем ты хотел бы попросить Бога?». Читайте далее...

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Стоян Адасевич: «В этот день я был убежден, что убил человека»

Перевод: Анна Углева Просмотров: 598

          Сербский врач-акушер Стоян Адасевич, являющийся на сегодняшний день организатором движения против абортов в Сербии, выполнил более 48 000 абортов, пока сомнения относительно этичности этой процедуры не заставили его остановиться. Откровенное признание врача-аборциониста читайте далее...

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