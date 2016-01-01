Добрые самаряне
Многие могут рассказать о том, как Бог отвечает на молитвы. Расскажу одну из историй, которая произошла со мной. Читайте далее...
Многие могут рассказать о том, как Бог отвечает на молитвы. Расскажу одну из историй, которая произошла со мной. Читайте далее...
В нашей рубрике Вы сможете ознакомиться с ответами на поставленные вопросы в свете Библии. Читайте далее...
Почти четыре года юная американка Тейлор Хейл находилась в коме после несчастного случая. Она упала с капота машины и ударилась головой о мостовую. Читайте далее...
Кто из нас в детстве с восхищением и удивлением не рассматривал на своей варежке резные снежинки? Кто не задавался вопросом, откуда взялась такая красота, летящая из облаков на наши головы и укрывающая собой всю землю?
Старик шёл по заснеженному полю, когда увидел плачущую пожилую женщину.
— Почему Вы плачете? — спросил он.
Продолжение истроии читайте далее...
Стихотворение Людмилы Романовой читайте далее...
Человек не в состоянии объяснить личность Бога. Он никогда не сможет полностью постичь Его. Наше знание о Боге основывается на тех фактах, которые Он сообщил о Себе в Своем Слове, Библии. Читате далее...
Машину резко развернуло и выбросило на обочину, где она водительской стороной врезалась в дерево. Удар был такой силы, что меня выдавило на соседнее пассажирское место, а мое водительское сиденье смялось. Сотрудники ДПС были уверены, что в живых никого не осталось. Читайте далее...
Созвал сатана всемирный съезд бесов. В своей вступительной речи он сказал/ Читайте далее...
Если Бога нет, а я в Него верю,
- я ничего не теряю.
Но если Бог есть, а я в Него не верю,
- я теряю всё.
Учительница начальных классов однажды попросила детей написать сочинение на тему «О чем ты хотел бы попросить Бога?». Читайте далее...
Сербский врач-акушер Стоян Адасевич, являющийся на сегодняшний день организатором движения против абортов в Сербии, выполнил более 48 000 абортов, пока сомнения относительно этичности этой процедуры не заставили его остановиться. Откровенное признание врача-аборциониста читайте далее...