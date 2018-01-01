Наталья Л. Просмотров: 13

Шел ледяной дождь. Целый час я стояла на дороге в надежде поймать попутку, чтобы доехать с работы до дома. Сил уже не осталось. И виной тому не ветер и не дождь - жизнь становилась невыносимо тяжёлой. Четверо детей, еды почти не было, работу почти потеряла, так как детей оставлять было не с кем, чтобы работать. Вот так и стояла я на том перекрестке, с сердцем, полным печали и отчаяния. Читайте далее...

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