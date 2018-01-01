Я вижу Его пригвожденным к кресту...
Стихотворение Елены Дьячковой читайте далее...
Стихотворение Елены Дьячковой читайте далее...
Когда началась война, нас, немцев из Поволжья, выселили из своих домов и вывезли на север. Многие умерли в дороге, многие не выдержали тяжелых условий жизни и голода. У меня была верующая бабушка, которая рассказывала о Боге, о том, что Бог очень любит нас и никогда не покинет. Читайте далее...
Будь мы на месте Бога, мы, скорее всего, бросили бы этот проклятый мир на произвол судьбы. Согласитесь, зачем мы нужны Богу? Читайте далее...
Его сын умер от рака. Напившись с горя, он на машине сбил насмерть моих жену и сына. Мужчина умолял меня о прощении… Читайте далее...
Шел ледяной дождь. Целый час я стояла на дороге в надежде поймать попутку, чтобы доехать с работы до дома. Сил уже не осталось. И виной тому не ветер и не дождь - жизнь становилась невыносимо тяжёлой. Четверо детей, еды почти не было, работу почти потеряла, так как детей оставлять было не с кем, чтобы работать. Вот так и стояла я на том перекрестке, с сердцем, полным печали и отчаяния. Читайте далее...
Синяя наклейка на моем бампере гласит: «Благослови, Боже, всех без исключения». Читайте далее...
В Греции произошел поразительный случай с одним атеистом-врачом, который, будучи на волоске от смерти, нашел защиту у Самого Бога! Читайте далее...
Если вы примете истину о том, что Бог есть, и окажетесь неправы, вы ничего не теряете. Читайте далее...
Священнослужителям и врачам известны трагические последствия лечения людей у экстрасенсов, биоэнергетиков и «бабушек/дедушек». Читайте далее...
Бог создал дятла с уникальными характеристиками. Читайте далее...
В нашей рубрике Вы сможете ознакомиться с ответами на поставленные вопросы в свете Библии. Читайте далее...
Бог бабушки, милый друг, был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня. И я думал: почему дед не видит доброго Бога?.. Читайте далее...