Нам 10 лет!

Верую
Наверное, все люди на земле во что-то верят. Кто-то верит в себя, кто-то магам и гадателям, кто-то в науку. Во что верим мы, верующие. Основные постулаты нашей веры читайте далее...
Наверное, все люди на земле во что-то верят. Кто-то верит в себя, кто-то магам и гадателям, кто-то в науку. Во что верим мы, верующие. Основные постулаты нашей веры читайте далее...
Много лет назад умер один богатый англичанин. Когда его дочь прочла оставленное отцом завещание, она горько заплакала.
Стихотворение Л. М. Подмарьковой
Сегодня многие люди находятся под тяжелым бременем житейских бед, постоянного неустройства в жизни, с щемящей пустотой в сердце. Некоторые ищут выхода. Но, к сожалению, не там, где стоило бы искать... А выход есть!
Какое значение для вас имеет молитва? Какое место молитва занимает в вашей повседневной жизни? Часто ли вы молитесь или прибегаете к этому только тогда, когда вам плохо? Я хочу, чтобы вы, дорогие читатели, задали себе эти вопросы.
Пусть насквозь душа пропитается светом Божьего Слова, пусть откроются и «разбегутся» в разные стороны грехи наши.
Один человек пришёл в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашёл о Боге.