Для следующего уровня продайте мне душу
Говорил себе, что это всего лишь игры, ничего страшного. Но со временем они становились все менее безобидными. И вот однажды со мной произошло следующее... Читайте далее...
Говорил себе, что это всего лишь игры, ничего страшного. Но со временем они становились все менее безобидными. И вот однажды со мной произошло следующее... Читайте далее...
Неделю за неделей мы занимали свои места, почти бесшумно. Иногда одни и те же лица кивали друг другу, но, как правило, была тишина и бесконечное время ожидания, пока не открывались двери и не называли имя пациента, чтобы пригласить его войти. Это была рутина. Читайте далее...
Осенью 2011 года я ехал на большой скорости по трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Неожиданно откуда ни возьмись прямо из леса навстречу мне вылетел велосипедист – мальчишка-подросток. Я нажал на тормоза и стал выворачивать руль в сторону встречки. Читайте далее...
Был 1937 год. Один служащий сельсовета, вернувшись со службы домой, сидел в кругу детей в ожидании ужина. Читайте далее...
Всякий ли грех будет прощен при покаянии? Если да, то не означает ли это, что можно всю жизнь грешить, а в преклонные годы обратиться к Богу, покаяться и получить спасение? Читайте далее...
Стихотворение Владимира Зыбкина читайте далее...
Врач сказал, что дочери осталось жить всего несколько дней.. Эти слова прозвучали для нас как приговор. Читайте далее...
Меня зовут Даша. Хочу рассказать о том, как я уверовала в Бога. Читайте далее...
С нами здесь еще и Сам Иисус Христос! Он умер за меня, Зоя Васильевна! Как же я скажу, что Его нет? Я тогда буду предателем, как Иуда. Читайте далее...
Человек может думать, что молиться нужно каждый день в одно и то же время. Или только склонив колени и глядя на крест. Или только в церкви Бог его услышит. Читайте далее...
Человек старается жить праведно, избегая греховных привычек. Не курит, не пьет алкогольных напитков, не употребляет наркотиков, так как считает это недопустимым и неразумным. Что ждет такого человека после смерти? Читайте далее...