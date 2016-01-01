О Библии
…Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Читайте далее...
…Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Читайте далее...
Верность как образ жизни: к чему мы призваны. Читайте далее...
В нашей рубрике Вы сможете ознакомиться с ответами на поставленные вопросы в свете Библии. Читайте далее...
История парусника «Баунти»: о чём умолчал Голливуд. Читайте далее...
Не так давно мне довелось прочитать книгу одного современного российского богослова, которая называлась «Все ли равно, как верить?». Мне думается, что на сегодняшний день в России данный вопрос актуален как никогда прежде. По статистике, восемь из десяти россиян считают себя верующими людьми. Если почти все верят в Бога, то почему даже во время Великого Поста употребление алкоголя в нашей стране не уменьшается? Читайте далее...
Девушка сидела на скамейке в парке и горько плакала. В это время малыш ехал на трехколесном велосипеде по аллее. И так жалко стало ему девушку, что он спросил. Читайте далее...
Воздержание – это способность удерживать свои неугодные Богу желания, не давать им волю, не предаваться излишествам, ограничивать себя, исходя из заповедей Божьих. Читайте далее...
Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. Это был самый большой и шикарный корабль того времени. Его гибель стала одной из самых больших катастроф двадцатого столетия.
Но мало кто знает, что с гибелью «Титаника» связана одна потрясающая история. Читайте далее...
Дорога к покаянию: жизнь после семи пулевых ранений. Читайте далее...
Стихотворение Ксении Рындич читайте далее...