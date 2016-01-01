Исповедь бывшего наркомана

Родился я и вырос в достаточно благополучной семье. Я не был обделен родительской любовью, мать с отцом делали для меня все возможное, чтобы я ни в чем не нуждался. Среди сверстников в школе и на улице я имел взаимопонимание и дружбу. Казалось бы, все было хорошо в моей жизни. Но в период становления моего характера, личности я стал чувствовать внутри себя пустоту, которую постоянно нужно было чем-то заполнять (такие внутренние ощущения я испытывал лет с 10). Так получилось, что к 12 годам у меня появились друзья на 3 - 4 года старше меня. Они уже и выпивали, и на мотоциклах ездили (в то время это было модно), и с девчонками встречались. Конечно же, и я начал тянуться за ними. В этом возрасте я первый раз попробовал алкоголь, начал курить... Но постоянный поиск более острых ощущений не прекращался. И если мы с ребятами собирались напиться, то уж обязательно сильно, если накуриться, то уж по полной программе. Так с определенного момента я начал дышать клеем. Потом курить анашу. Но все это не могло заполнить моей внутренней пустоты. Я вечером напивался - с утра болел с похмелья, и пустота только усиливалась. Обкуривался или дышал клей - и это давало только временное удовлетворение, а потом я чувствовал еще большее опустошение. Эта постоянная погоня за каким-то сверхкайфом привела меня к тяжёлым наркотикам.Зачастую бывает так, что первый укол предлагается бесплатно, чтобы подсадить человека на иглу, заполучив таким образом себе еще одного клиента. У меня было совсем по-другому. Первый мой укол был абсолютно платный. Это был мой осознанный выбор, продиктованный желанием попробовать наркотик. В это время мне было всего 13 лет. Хотя я и не любил уколы, но, стиснув зубы, укололся.Вообще в то время в нашей Пензе было множество различных наркотиков. К примеру, таблетки наркотического действия, так называемые колеса, которые в аптеках отпускали строго по рецепту врача, нелегально продавали на рынке бабушки. Я свободно, как многие другие наркоманы, покупал и такие таблетки, просто идя с мамой на рынок.Моя мама узнала, что я наркозависим, примерно через полгода после того, как я начал колоться, так как из дома стали пропадать вещи.Наркотик требовал постоянных денег, и впоследствии я уже не гнушался ничем, лишь бы получить желаемое. Жил только с одной мыслью - найти средства, чтобы уколоться. Наркотик давал удовольствие только первые месяцы, пока у меня была маленькая доза. Но как только доза увеличилась, я уже был вынужден это делать для того, чтобы просто выжить и иметь человеческое лицо. Начались ломки. Здесь уже не было речи ни о каком кайфе. Под действием наркотиков я просто находился в состоянии полусна - полуреальности. Я кололся очень много: по 6-7 раз за день. Стоимость моей одной дозы примерно составляла дневной прожиточный минимум семьи. Приходилось находить по 6-7 таких «минимумов» в день. Сначала я нес все из дома, потом начались «взаймы». Когда из дома нести было уже нечего и взаймы никто не давал, началось воровство, кражи, обман, мы «разводили» людей на деньги и т.д. Вообще у наркомана со временем пропадает всякое сострадание, жалость, милосердие. Конечно же, все это привело меня в тюрьму.Суд по моему делу шел 2 дня. Все мои знакомые уверяли, что меня не посадят, так как это было первое мое уголовное дело, да и с моей стороны было сделано все, чтобы исправить положение: я к тому времени устроился на работу, где меня взяли на поруки, пошел в вечернюю школу, откуда мне дали хорошую характеристику, за меня просили мои соседи. В первый день суда я вел себя достойно, но на второй день я просто обнаглел, так как полностью был уверен, что тюрьма мне не грозит. Я пришел на суд уколотый, я вел себя вызывающе, разговаривал свысока.Вообще наркоманы - народ очень гордый. Наркотик имеет свойство делать человека в своих глазах каким-то великим, особенным, он культивирует в человеке гордость. В то время я, как и многие наркоманы, с презрением относился к пьяницам. В глазах наркомана только наркоман является человеком. Причем осознание, что ты зависим, что у тебя большие проблемы, отсутствует. Дьявол так обманывает наркозависимых людей, что многие из них, особенно поначалу, считают себя просто хозяевами жизни: только им открыт настоящий смысл жизни, а все остальные вообще не известно для чего живут, наркоман же для них – вовсе не наркоман, а употребляющий кайф, продвинутый человек.На второй день из зала суда меня отправили отбывать наказание в тюрьму. Мне дали два года лишения свободы. Там я впервые столкнулся с жестокой реальностью жизни.В тюрьме мне сразу предложили стать доносчиком, пообещали за хорошую «работу» отпустить досрочно. Так как я был человеком гордым, то, естественно, в очень пренебрежительной форме отверг это предложение. На что человек, предложивший мне эту «работенку», пообещал сгноить меня заживо в тюрьме. Из его кабинета меня отвели не в камеру, а в карцер, откуда меня три раза в сутки выводили в коридор и избивали до тех пор, пока я не терял сознание. В таком состоянии меня отправляли обратно в карцер. Прошло несколько дней этого жесткого «режима», и я понял, что умираю. Я находился в такой ситуации, что мне уже никто из людей помочь не мог. Тогда я впервые обратился к Богу. Обратился я к Нему от отчаянья. Этот призыв и молитва в моем сердце родились сами собой.Конечно, раньше я слышал о Боге. Моя бабушка была православная верующая. Но всерьез о Боге я никогда не задумывался. Наркотик был для меня единственной целью жизни. Но в карцере, находясь в отчаянной ситуации, я обратился к Богу за помощью. Тогда я дал Богу обещание, что если Он меня вытащит оттуда, я брошу все: друзей-наркоманов, наркотики - примусь за новую жизнь. Это обещание я дал вполне искренне, я плакал пред Богом и сокрушался. И Бог услышал мою молитву! Я остался жив, а через некоторое время меня освободили под расписку о невыезде и заменили мой срок, дав два года условно. Как я впоследствии узнал, моя мама наняла адвоката и подала на пересуд. Все разрешилось в мою пользу. В общей сложности я отсидел всего-навсего около 3-х месяцев.Когда я вышел из тюрьмы, действительно перестал колоться, устроился на работу. Вскоре женился, через год у нас родился ребенок. Я, казалось, исполнил обещанное Богу. Но тогда я не понимал, что в моей жизни не было самого главного – не было Самого Бога. Поэтому такая моя жизнь продлилась недолго. Пустота в моем сердце постоянно давала о себе знать. Наступили серые будни, обыденность. И мне опять захотелось чем-то заполнить эту пустоту. Начались рестораны, выпивка, дискотеки. А через некоторое время опять доза. Вскоре рухнуло все. Я – опять на игле, семьи - нет, меня ищет милиция… Потом был второй суд. Но никаких сроков после этого суда не было. Здесь годы полетели один за другим…Конечно, мои родители сильно переживали за меня. Не знаю, как они вынесли все это. Они регулярно раз в год меня клали в больницу, где я проходил курс лечения от моей «болезни». Я перепробовал все методы лечения, какие были на тот момент в Пензе. Результат был нулевой. Пролечившись, я опять шел за дозой.В общей сложности я кололся 12 лет. Кололся я опиумом. Этот наркотик считается тяжелым, так как он дает очень стойкую зависимость. Последний год я кололся амфитамином. Это химический наркотик психотропной группы. Этот наркотик еще страшнее. О нем ходил слух, что он не дает таких ломок (что на практике не подтвердилось). Но этот наркотик дает тяжелую психическую зависимость. От него ты постепенно сходишь с ума. Жизнь человека, принимающего такой наркотик, проходит в галлюцинациях. Когда я употреблял его, то, например, мог «смотреть» по телевизору галлюцинационное «кино», когда на экране телевизора просто шла рябь.Последние годы я уже реально смотрел на свою жизнь, понимая, что конец меня ждет один – смерть, что бросить я уже не смогу.Но примерно в начале 90-х годов в нашей семье произошли некоторые перемены - моя мама и мой дядя со своей семьей уверовали в Бога и стали членами Церкви Христиан Веры Евангельской. Мама неоднократно приглашала меня на богослужения. Я иногда соглашался и приходил. Но положительного результата от этих моих посещений тогда еще не было: во время богослужения я не мог сидеть на месте, я то и дело выходил на улицу. Мама и дома много раз начинала говорить со мной о Боге. Но все это приводило меня в бешенство. Я то вскакивал, уходил, то просил не вмешиваться в мою жизнь. НоСреди наркоманов есть свои авторитеты, на которых равняются другие наркоманы. Наверное, человек без этого просто не может жить. Так было и у нас. Про этих людей рассказывали легенды. И «вера» в эти «идеалы» помогала жить и мне. За какую-то одну неделю мне стали известны факты, которые открыли настоящую сущность этих людей и их поступков. Таким образом рухнули все мои наркоманские иллюзии, меня постигло полное разочарование. Жизнь превратилась в бессмыслицу. ИИ я пошел в Церковь Христиан Веры Евангельской. Там я встретился с христианином, которого Бог освободил от наркотиков. Он посоветовал мне ехать в христианский реабилитационный Центр в Санкт-Петербург. Я поехал.Так получилось, что в Центре мне не удалось пройти полный курс реабилитации (вместо 1 года я находился там всего 3 месяца). Потому что у меня открылось одно заболевание, а так как этот Центр не является медицинским, мне пришлось уехать домой, чтобы пролечиться. Но в Центре со мной произошли две вещи, которые впоследствии помогли мне дальше следовать за Христом. Первое: во мне сломилась гордость, я понял, что значит смирение. Если раньше я не мог ни под кого прогнуться, пред кем-то смириться, то в Центре этот страшный грех был во мне сломлен Богом. Библия не просто говорит,(Иаков 4:6). Этот грех зачастую стоит преградой между человеком и Богом. Второе: Бог помог мне побороть мою наркоманскую психологию. Однажды в Центре я был свидетелем беззакония со стороны одного человека, проходящего там, как и я, реабилитацию. По логике вещей я должен был рассказать об этом начальству. Но такой поступок шел вразрез с понятиями моей прежней жизни. Три дня во мне шла борьба. В конце концов я понял, что это послужит на благо для человека, сделавшего такое беззаконие, и я рассказал об этом случае. Когда я приехал из Центра, начал ходить на все богослужения, пребывал в Доме Божием постоянно. Это давало мне сил, я освещался, слушая Слово Божье, во мне возрастала вера. Все это время я не кололся, не курил, не пил.Но дьявол не дремлет. О нем сказано, что он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И однажды я был, как обычно, на богослужении в Церкви, меня вызвали, чтобы я рассказал о том, что Бог сделал в моей жизни. Я засвидетельствовал. В тот самый день, возвращаясь домой, встретил своих старых друзей-наркоманов. Я встречал их и до этого, но не видел уже никаких точек соприкосновения. В этот день они пригласили меня пойти с ними. Я согласился, решив, что смогу таким образом засвидетельствовать им о Боге. Но не рассчитал своих сил. Мы начали разговор, и опять говорили как на разных языках. Они предложили мне уколоться, я отказался. Тогда кто-то попросил меня приготовить наркотик. Не знаю, как в моих руках оказался пузырек с препаратом… В этот день я опять укололся.Я пропал ото всюду на три дня: опять курил, кололся. Но Слава Господу! Слово Божие, посеянное в моем сердце, возобладало в этот тяжелый момент моей жизни над грехом. Я очнулся и решил, что так нельзя. Встал и ушел оттуда. Пришел домой, мне было плохо от осознания, что очень огорчил Бога. Меня мучила совесть. Так легко опять попасться в сети дьявола, и так трудно было освободиться в тот момент просто от сигарет! У меня не было сил. Я начал молиться, просить Бога о милости, чтобы Он освободил меня навсегда. Стал посещать опять все служения, пребывал в чтении Слова Божьего. И Бог, видя мое стремление, явил мне милость. Через две недели я получил от Бога освобождение от сигарет и от наркотиков! В это время я переживал очень тесное общение с Богом. Это был полный переворот в моей жизни. С того времени я точно знаю, что свободен от наркотиков и т.п.Теперь я живу с Богом. Веду абсолютно трезвый образ жизни. Я член Церкви Христиан Веры Евангельской, крещен Духом Святым. Бог дал мне прекрасную жену-христианку, у нас родилась дочь. Я имею работу.Сегодня я смотрю на себя и удивляюсь тому, что Господь Иисус сделал в моей жизни. Совсем недавно я был человеком, обманутым и ведомым дьяволом. У меня не было будущего, весь смысл жизни был потерян. Сегодня я новое творение, созданное в Иисусе Христе, и у меня есть будущее, я знаю, для чего живу на этой земле. Мне хочется жить! Бог заполнил всю пустоту в моем сердце. Теперь Он живет во мне. Слава Ему!Расскажу немного о моем здоровье. В результате того образа жизни, который я вел раньше, у меня было много различных хронических заболеваний. А в моей медицинской карточке стояла пометка, что я отношусь к людям группы риска. Сейчас, когда я прохожу медосмотр, врачи просто удивляются. Они видят меня абсолютно здоровым человеком. Я и сам удивляюсь тому. Раньше я, немного поработав физически, быстро утомлялся, меня бросало в пот, лихорадило. Сейчас физический труд приносит мне радость и нормальную, приятную усталость.Все это произошло со мной не благодаря моим личным усилиям, а благодаря Силе Божьей. Я просто в свое время откликнулся на Его призыв и делал все возможное со своей стороны, а Он сделал все остальное. И я благодарен Ему за эту великую милость и любовь ко мне!