История Пензенской Церкви

Однажды в Кандиевку приехали баптисты Степанов и Корнилов, для того чтобы рассказать жителям села о Боге. Этот рассказ услышала и Акулина Васильевна Конобевцева. Во время их проповеди сердце этой женщины сокрушилось, она покаялась в своих грехах и приняла Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Проповедники уехали, но в селе остались люди, уверовавшие в Бога по их свидетельству.Акулине Васильевне пришлось поехать в Ташкент. Там она встретилась с верующим, и когда они вместе молились, Акулина услышала его молящимся на незнакомом языке. Этот христианин рассказал ей, подтверждая местами Писания, что Господь Иисус Христос желает крестить верующих людей Духом Святым. Акулина Васильевна поверила услышанному и начала просить Бога, чтобы Он крестил и ее.Приехав домой, она рассказала верующим о крещении Духом Святым. Они тоже приняли это и начали молиться вместе и просить Бога о духовном крещении. Через некоторое время Бог крестил Духом Святым Акулину Васильевну, а затем и других сестер и братьев.Слух о том, что в селе Кандиевка в христианской общине появилось духовное крещение, распространился быстро. К ним в гости и на служения стали приезжать верующие из близлежащих сел, иногда приглашали их к себе на общение в соседние деревни, и Бог стал крестить верующих Духом Святым. Это было послевоенное время.Так сложилось, что Акулина Васильевна переехала в Башмаково к своей снохе Марии Егоровне. Они стали жить вчетвером: Акулина Васильевна, Мария Егоровна и две ее дочери Люба и Валя Конобевцевы. Девочки, подрастая, стали тянуться за бабушкой. Они часто слышали ее молящейся, присутствовали на богослужениях, которые очень часто проходили у них дома, бабушка рассказывала им о Боге. Вера в Господа, когда-то поселившаяся в сердце бабушки, передалась и внучкам. Впоследствии уверовала мама девочек Мария Егоровна.

Когда дочери Люба и Валя Конобевцевы выросли, то были крещены Духом Святым и приняли водное крещение.В 1956 году в Башмаковской больнице в тяжелом состоянии 2 месяца лежала 24-летняя девушка Нина Несмеянова.

Я ему задала 10 вопросов об устройстве нашего мира. Он не ответил на них. Тогда я ему сказала: «Не зазнавайся, а лучше ищи истину сам». – «А где искать?» - «В Евангелии».Мы много часов беседовали с Женей, и вместо того, чтобы переубедить меня, он сам уверовал в Бога. Вскоре Женя уехал в Пензу учиться, там стал посещать Церковь евангельских христиан-баптистов».Впоследствии этот молодой человек, Евгений Подмарьков, стал священнослужителем Церкви Христиан Веры Евангельской г. Пензы и много лет трудился, наставляя, укрепляя народ Божий.В конце 60-х Нина Васильевна Несмеянова переехала из Раздольного в Башмаково. Собрания верующих, крещенных Духом Святым, стали проходить в ее доме. К ней на бого-служения съезжались христиане из разных сел.--------------------------------------------------------------------------------Очень часто башмаковская Церковь принимала гостей из других городов. Их посещали братья и сестры из Горького, Белоруссии, Украины, позже из Москвы и Ногинска Иван и Люба Фатеевы, а также родной брат Ивана Петр.В 1956 году Любовь Конобевцева, внучка Акулины Васильевны, переехала в Пензу и стала посещать Церковь евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Но распространялось и учение о крещении Духом Святым. Некоторые верующие стали принимать духовное крещение. Так потихоньку начала образовываться и проводить свои богослужения Церковь Христиан Веры Евангельской.Большой вклад в основание Церкви Христиан Веры Евангельской в Пензе внесла семья Подмарьковых. Евгений Алексеевич Подмарьков в тяжелые годы гонений взял на себя ответственность заботиться о Церкви Христовой, став служителем Божьим.

Любовь Конобевцеву благословили на труд дьяконицы в пензенской Церкви.Хотелось бы рассказать еще об одной семье верующих, которая стояла у истоков образования пензенской Церкви христиан, крещенных Духом Святым. О семье Баклашкиных.Это были благословенные дети Божьи. Их все очень любили, потому что их сердца горели для Бога. У них в доме очень часто проходили служения. Рассказывали, что однажды Никишу и Нину посадили в тюрьму за веру в Бога. А они все с радостью принимали, как из руки Божией.Никиша очень много рассказывал людям о Боге. Он 2-3 раза в неделю ходил в баню, чтобы там свидетельствовать. Он иногда шутил, что в бане, мол, говорить о Боге проще, потому что если генерал одет в форму с погонами, то он генерал: как к нему подойдешь? А в бане все равны, потому что раздеты.

Никиша в Великую Отечественную войну был на фронте. Без оружия прошел всю войну и ни разу не был серьезно ранен, несмотря на то, что выполнял «смертельную» работу - подвозил снаряды.Вместе с ними много лет прожила одна женщина, сестра во Христе, Матреша. Она не приходилась им родственницей. За веру в Бога ее выгнали из дома, а они ее у себя приютили.Многие годы Церковь проходила тяжелый путь, потому что шли гонения на верующих людей. Иногда христиане становились изгоями в своих родных селах и городах. Но Бог хранил Своих детей, помогая им в трудную минуту, а также огромная любовь христиан друг ко другу не давала сломиться, потерять надежду тем, кто проходил через тяжелые испытания. Особенно страдали в это тяжелое время семьи служителей.

Однажды мне довелось побывать проездом в Пензе, в этом городе много учебных заведений, а нашим детям нужно было приобретать профессии. В Украине с этим дело обстояло сложней, поэтому мы с Тамарой стали подумывать переехать на жительство в этот город. Для нас это был очень серьезный шаг, поэтому мы долго на него не решались. Но Бог по милости Своей открыл нам, что желание о переезде в Пензу от Него. Однажды во время молитвы Бог через одну верующую сестру дал мне ответ, показав ей такое видение: стоит человек, держит лошадь за узду и думает, ехать или не ехать, а ехать надо. Так Бог утвердил нас, и в 1977 году мы переехали в Пензу. Впоследствии многие годы мы трудились вместе с Евгением Алексеевичем Подмарьковым в Церкви Христовой».--------------------------------------------------------------------------------В 80-х годах гонения на верующих усилились. Работники милиции и КГБ усиленно выслеживали христиан. Они не давали им собираться и проводить служения в своих квартирах и домах. Поэтому зачастую приходилось собираться под открытым небом. Несколько месяцев членам Церкви Христиан Веры Евангельской пришлось проводить служения в лесу за Новозападным кладбищем. Нашли полянку, на ней сделали сидения из бревен - получилось уютное место. Все лето и осень они собирались своей небольшой Церковью и проводили там богослужения, и никто их не беспокоил. С приходом зимы они опять стали собираться на квартирах.В начале 90-х годов двадцатого века Господом были открыты двери для проповеди Евангелия в Советском Союзе. После семидесяти лет втаптывания Слова Божьего в грязь Господь вложил в людей жажду к познанию Бога. Это было пробуждение после долгого сна. В крупных городах люди сотнями каялись в своих грехах на евангелизациях, проходивших на стадионах, в кинотеатрах, домах культуры. Маленькие общины по всем городам наполнялись людьми, принявшими в свое сердце Иисуса Христа. Это было настолько славное время, что его превосходство ощущаешь спустя годы.

В начале 90-х годов, арендуя помещения в домах культуры и кинотеатрах для проведения богослужений, наша Церковь почувствовала острую нужду иметь свой Молитвенный дом. Мы стали постоянно в молитвах просить Бога, чтобы Он дал нам возможность приобрести какое-нибудь здание. Чуть позже мы стали искать такое помещение.В феврале 1996 года мы приобрели здание на улице Урицкого, 42.6 октября 1996 года мы провели в этом помещении первое торжественное богослужение, посвященное открытию Молитвенного дома и Библейского Центра Пензенской области. На этом богослужении молодежь ликовала, а старцы плакали от радости. После долгих гонений и скитаний народ Божий приобрел свой Дом молитвы! Снаружи здание было не очень приглядное, но внутри после ремонта оно стало великолепно. Зал вмещал примерно 230 человек, но верующих было гораздо больше. Поэтому служения стали проводиться в две смены, чтобы вместить всех желающих послушать Слово Божие.Церковь Христиан Веры Евангельской в городе Пензе стала увеличиваться. Верующие чувствуют необходимость нести свет Евангелия в города и деревни Пензенской области. На сегодняшний день общины Христиан Веры Евангельской есть в Заречном, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Тамале, Башмаково, Соседке, в селе Серп и молот, Варыпаево, Колышлее, Золотаревке, Лунино и в некоторых других селах. Некоторые общины имеют свои Молитвенные дома.Там они рассказывали заключенным о Господе Иисусе Христе, пели христианские гимны.В 1998 году наша Церковь стала издавать--------------------------------------------------------------------------------Все эти годы о пензенской Церкви заботились два мудрых служителя Божьих - Евгений Алексеевич Подмарьков и Владимир Парфенович Шкляр.

Много летНа занятиях дети более глубоко изучают Библию, получают наставления о важности послушания родителям и почитании старших, о добрых делах. Летом учащиеся Воскресной школы выезжают в летний христианский лагерь на отдых. На сегодняшний день в Воскресной школе нашей Церкви учится около 130 детей.За последние годы наша Церковь стала колыбелью для многих христианских семей.«Гедеон» - международная христианская организация. Главная ее задача - бесплатное распространение Священного Писания, а именно Нового Завета, в общественных местах, для того чтобы каждый человек мог познать Господа.В нашем городе и области они распространили уже около 250 000 экземпляров Нового Завета.

На сегодняшний день- на первом и втором служении. Эти коллективы со своими выступлениями посещают дома отдыха, больницы, профилактории, проводят Вечера духовной музыки. Хористы исполняют произведения и таких известных композиторов, как П.И. Чайковский, Дм. Бортнянский, Дж. Верди, поют псалмы на стихи М.Ю. Лермонтова, Державина.Активно трудится в Церкви молодежь. В здании Библейского Центрана которых бывшие наркоманы и пьяницы рассказывают о переменах, произошедших в их жизни после обращения к Богу. Молодежь Церкви при поддержке священнослужителей проводила подобные акции и в некоторых учебных и воспитательных учреждениях Пензы и области.За последние годы руками верующих здание Молитвенного дома расширено и преобразовано. Оборудован просторный зал более чем на 400 мест, приготовлены классы для занятий Воскресной школы, комнаты для гостей, уютная кухня.Каждую неделю в Молитвенном доме проходят занятия по изучению Библии, верующие собираются на молитвенные служения, по воскресеньям проводятся два общецерковных богослужения и молодежное общение. Сотни пензенцев и жителей области по праву считают здание Библейского Центра любимым местом для молитвы и общения, своим Молитвенным домом.