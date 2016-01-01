История Пензенской Церкви
История Церкви Христиан Веры Евангельской на Пензенской земле начинается с Башмаковского района. Именно там в послевоенное время появились первые общины христиан, крещенных Духом Святым.
СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА, ИЛИ С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Однажды в Кандиевку приехали баптисты Степанов и Корнилов, для того чтобы рассказать жителям села о Боге. Этот рассказ услышала и Акулина Васильевна Конобевцева. Во время их проповеди сердце этой женщины сокрушилось, она покаялась в своих грехах и приняла Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Проповедники уехали, но в селе остались люди, уверовавшие в Бога по их свидетельству.
Акулине Васильевне пришлось поехать в Ташкент. Там она встретилась с верующим, и когда они вместе молились, Акулина услышала его молящимся на незнакомом языке. Этот христианин рассказал ей, подтверждая местами Писания, что Господь Иисус Христос желает крестить верующих людей Духом Святым. Акулина Васильевна поверила услышанному и начала просить Бога, чтобы Он крестил и ее.
Приехав домой, она рассказала верующим о крещении Духом Святым. Они тоже приняли это и начали молиться вместе и просить Бога о духовном крещении. Через некоторое время Бог крестил Духом Святым Акулину Васильевну, а затем и других сестер и братьев.
Слух о том, что в селе Кандиевка в христианской общине появилось духовное крещение, распространился быстро. К ним в гости и на служения стали приезжать верующие из близлежащих сел, иногда приглашали их к себе на общение в соседние деревни, и Бог стал крестить верующих Духом Святым. Это было послевоенное время.
СПАСЕШЬСЯ ТЫ И ДОМ ТВОЙ: ПЕРЕЕЗД В БАШМАКОВО
Так сложилось, что Акулина Васильевна переехала в Башмаково к своей снохе Марии Егоровне. Они стали жить вчетвером: Акулина Васильевна, Мария Егоровна и две ее дочери Люба и Валя Конобевцевы. Девочки, подрастая, стали тянуться за бабушкой. Они часто слышали ее молящейся, присутствовали на богослужениях, которые очень часто проходили у них дома, бабушка рассказывала им о Боге. Вера в Господа, когда-то поселившаяся в сердце бабушки, передалась и внучкам. Впоследствии уверовала мама девочек Мария Егоровна.
Когда дочери Люба и Валя Конобевцевы выросли, то были крещены Духом Святым и приняли водное крещение.
«БОГ НАШЕЛ МЕНЯ ЧЕРЕЗ СКОРБЬ...»
В 1956 году в Башмаковской больнице в тяжелом состоянии 2 месяца лежала 24-летняя девушка Нина Несмеянова.
Из воспоминаний Нины Васильевны Несмеяновой.
«У меня держалась температура 40°С. Врачи никак не могли ее сбить. Через день из легких выкачивали по полтора литра гноя. У врачей не было надежды, что я останусь жива. Диагноз, который они ставили, был – смещение сердца. Однажды вечером в палате со мной никого не было. А вечер был такой прекрасный: мне из окна были видны звезды на небе и луна. И я взмолилась к Богу: «Господи, подними меня! Не ради меня, а ради матери моей, ведь она моей смерти не вынесет!» На следующее утро температура потихонечку стала спадать. Я начала крепнуть.
Раньше я уже слышала о Боге, и мне всегда хотелось почитать Евангелие. Но в то время это была большая редкость. И вот ко мне в палату положили женщину – Веру Клочкову, которая жила в Башмаково и была крещена Духом Святым. Однажды я увидела у нее на подушке Книжечку. Я спросила, что она читает, и как только услышала, что это Евангелие, схватила эту Книгу и как закричу: «Вот это мне и надо!» У Веры глаза засветились радостью, потому что она увидела во мне сильное желание читать Слово Божие. И я с неутолимой жаждой стала читать Евангелие.
Вскоре меня направили в Пензу на операцию, но врачи по-прежнему думали, что я долго не проживу. До поездки в Пензу оставалось несколько дней. В это время я прочитала в Евангелии о женщине, страдавшей 12 лет кровотечением, которая прикоснулась к Иисусу и исцелилась. Я взмолилась к Богу: «Господи, если бы Ты был сейчас здесь, то я бы прикоснулась к краю Твоей одежды и исцелилась бы по милости Твоей!» Я не понимала в тот момент, что верой, которая во мне росла и умножалась от чтения Слова Божия, уже прикасалась к Иисусу.
Когда я приехала в Пензу на операцию, то прежде всего мне сделали рентген. Врачи удивленно спросили: «А зачем тебя прислали к нам, ведь у тебя нет гноя и сердце на месте?» Вот так Бог нашел меня через скорбь и исцелил в то время, когда я читала Библию! Это был 1956 год. Потом я познакомилась с верующими в Башмаково. В 57 году Бог крестил меня Духом Святым, чуть позже я приняла водное крещение. Жила я в то время в селе Раздольное Башмаковского района».
10 ВОПРОСОВ, ИЗМЕНИВШИХ ЖИЗНЬ
«Однажды ко мне приехал мой двоюродный брат Женя Подмарьков, - рассказывает Нина Несмеянова. - Он знал, что я уверовала в Бога и хотел убедить меня в том, что Его не существует. Я сидела, читала Библию. Женя меня спрашивает: «Ты что, Библию читаешь?» Я говорю: «Да». Он продолжает: «Ну, если б ты 10 классов закончила, как я, то сказала бы, что Бога нет». Я ему отвечаю: «Ну, хорошо, пожалуй, соглашусь с тобой, если ты мне ответишь на несколько вопросов. А если не ответишь, то ты тогда должен будешь согласиться со мной. Хорошо?» - «Хорошо».
Я ему задала 10 вопросов об устройстве нашего мира. Он не ответил на них. Тогда я ему сказала: «Не зазнавайся, а лучше ищи истину сам». – «А где искать?» - «В Евангелии».
Мы много часов беседовали с Женей, и вместо того, чтобы переубедить меня, он сам уверовал в Бога. Вскоре Женя уехал в Пензу учиться, там стал посещать Церковь евангельских христиан-баптистов».
Впоследствии этот молодой человек, Евгений Подмарьков, стал священнослужителем Церкви Христиан Веры Евангельской г. Пензы и много лет трудился, наставляя, укрепляя народ Божий.
ЦЕРКОВЬ В БАШМАКОВО: ГОСТИ
В конце 60-х Нина Васильевна Несмеянова переехала из Раздольного в Башмаково. Собрания верующих, крещенных Духом Святым, стали проходить в ее доме. К ней на бого-служения съезжались христиане из разных сел.
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Нина Васильевна Несмеянова всю жизнь посвятила Богу. Она не вышла замуж, пожелав все свое время и силы отдать Господу и Его Церкви. В 1979 году ее благословили на служение дьяконицы. Очень много людей уверовало по ее свидетельству.
26 июня 2006 года на 74-м году жизни Нина Васильевна отошла в вечность, оставив о себе добрый след в памяти многих христиан.
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Очень часто башмаковская Церковь принимала гостей из других городов. Их посещали братья и сестры из Горького, Белоруссии, Украины, позже из Москвы и Ногинска Иван и Люба Фатеевы, а также родной брат Ивана Петр.
ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ В ПЕНЗЕ
В 1956 году Любовь Конобевцева, внучка Акулины Васильевны, переехала в Пензу и стала посещать Церковь евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Но распространялось и учение о крещении Духом Святым. Некоторые верующие стали принимать духовное крещение. Так потихоньку начала образовываться и проводить свои богослужения Церковь Христиан Веры Евангельской.
ЕВГЕНИЙ И ЛЮДМИЛА ПОДМАРЬКОВЫ
Большой вклад в основание Церкви Христиан Веры Евангельской в Пензе внесла семья Подмарьковых. Евгений Алексеевич Подмарьков в тяжелые годы гонений взял на себя ответственность заботиться о Церкви Христовой, став служителем Божьим.
Рассказывает Людмила Михайловна Подмарькова, жена Евгения Алексеевича Подмарькова:
«С 14 лет я вместе с мамой посещала служения Церкви ЕХБ. В 23-и года вышла замуж за верующего молодого человека Женю Подмарькова, который тоже посещал эту Церковь. Настал такой период, когда мы почувствовали, что в наших отношениях с Богом чего-то не хватает. Тогда мы решили брать посты и молиться, чтобы Бог поддержал нас. Молились мы недолго. Словно в ответ нам пришло письмо из Москвы от Раисы Алексеевны Чистоклетовой, родной сестры Жени. В этом письме она задала нам несколько вопросов: что значит крещение Духом Святым, как проявляется крещение Духом Святым. А мы не знали ответов. Через некоторое время Раиса Алексеевна приехала к нам в гости, она начала разъяснять нам места Писания, в которых говорится о крещении Духом Святым. Мы их раньше тоже читали, но не рассуждали над ними.
Мы с мужем несколько раз ездили по приглашению Раи в Москву. Там мы посещали богослужения, на которых в особой силе действовал Дух Святой. Эти служения вел Владимир Говорушко. Во время одного такого посещения Владимир Говорушко помолился за нас, и Бог крестил меня и Женю Духом Святым. Вскоре все верующие, крещенные Духом Святым, стали регулярно проводить свои богослужения. ТАК В КОНЦЕ 1966 г. В ПЕНЗЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ. Впоследствии Евгения рукоположили служителем Церкви». Любовь Конобевцеву благословили на труд дьяконицы в пензенской Церкви.
НИКИША И НИНА БАКЛАШКИНЫ
Хотелось бы рассказать еще об одной семье верующих, которая стояла у истоков образования пензенской Церкви христиан, крещенных Духом Святым. О семье Баклашкиных.
Это были благословенные дети Божьи. Их все очень любили, потому что их сердца горели для Бога. У них в доме очень часто проходили служения. Рассказывали, что однажды Никишу и Нину посадили в тюрьму за веру в Бога. А они все с радостью принимали, как из руки Божией.
Никиша очень много рассказывал людям о Боге. Он 2-3 раза в неделю ходил в баню, чтобы там свидетельствовать. Он иногда шутил, что в бане, мол, говорить о Боге проще, потому что если генерал одет в форму с погонами, то он генерал: как к нему подойдешь? А в бане все равны, потому что раздеты.
Никиша в Великую Отечественную войну был на фронте. Без оружия прошел всю войну и ни разу не был серьезно ранен, несмотря на то, что выполнял «смертельную» работу - подвозил снаряды.
Вместе с ними много лет прожила одна женщина, сестра во Христе, Матреша. Она не приходилась им родственницей. За веру в Бога ее выгнали из дома, а они ее у себя приютили.
МЫ СОБИРАЛИСЬ В ТЕСНОТЕ…
Многие годы Церковь проходила тяжелый путь, потому что шли гонения на верующих людей. Иногда христиане становились изгоями в своих родных селах и городах. Но Бог хранил Своих детей, помогая им в трудную минуту, а также огромная любовь христиан друг ко другу не давала сломиться, потерять надежду тем, кто проходил через тяжелые испытания. Особенно страдали в это тяжелое время семьи служителей.
Рассказывает Людмила Подмарькова.
«Женю много раз вызывали в КГБ, потому что там знали, что он является служителем Церкви. Наших детей из-за веры в Бога не принимали в высшие учебные заведения, хотя учились они очень хорошо. Много пришлось претерпеть нашему старшему сыну Алексею, когда он пошел в армию, потому что он отказался принимать присягу и брать в руки оружие. Но по милости Божией все наши дети, а их 6 человек, остались живы, здоровы, и все верующие».
ВОЛОДЯ И ТАМАРА ШКЛЯР
Рассказывает Владимир Парфенович Шкляр.
«Мы с Тамарой родились в верующих семьях далеко друг от друга. Вера наших родителей передалась и нам. В 1958 году мы с Тамарой поженились. Много лет прожили в Новокузнецке, там были членами большой Евангельской Церкви. Были крещены Духом Святым. В 1963 году меня рукоположили на пасторское служение в Церкви г. Новокузнецка. В 1969 за веру в Бога посадили в тюрьму. К тому времени у нас с Тамарой уже было шесть человек детей. После моего освобождения мы переехали в Украину. Прожили там семь лет.
Однажды мне довелось побывать проездом в Пензе, в этом городе много учебных заведений, а нашим детям нужно было приобретать профессии. В Украине с этим дело обстояло сложней, поэтому мы с Тамарой стали подумывать переехать на жительство в этот город. Для нас это был очень серьезный шаг, поэтому мы долго на него не решались. Но Бог по милости Своей открыл нам, что желание о переезде в Пензу от Него. Однажды во время молитвы Бог через одну верующую сестру дал мне ответ, показав ей такое видение: стоит человек, держит лошадь за узду и думает, ехать или не ехать, а ехать надо. Так Бог утвердил нас, и в 1977 году мы переехали в Пензу. Впоследствии многие годы мы трудились вместе с Евгением Алексеевичем Подмарьковым в Церкви Христовой».
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Именно в эти годы в одном из пензенских лагерей находился осужденный за веру в Бога епископ Иван Петрович Федотов, который позднее стал начальствующим епископом Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской СНГ и стран Балтии. По его свидетельству уверовали некоторые осужденные. Один из них, Николай Кузнецов, позже женился на Любе Цаплиной из пензенской Церкви, которая немало потрудилась для укрепления Церкви, как и многие другие братья и сестры, не жалевшие сил и времени для служения Господу.
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В 80-х годах гонения на верующих усилились. Работники милиции и КГБ усиленно выслеживали христиан. Они не давали им собираться и проводить служения в своих квартирах и домах. Поэтому зачастую приходилось собираться под открытым небом. Несколько месяцев членам Церкви Христиан Веры Евангельской пришлось проводить служения в лесу за Новозападным кладбищем. Нашли полянку, на ней сделали сидения из бревен - получилось уютное место. Все лето и осень они собирались своей небольшой Церковью и проводили там богослужения, и никто их не беспокоил. С приходом зимы они опять стали собираться на квартирах.
В РОССИЮ ПРИШЛА СВОБОДА!
В начале 90-х годов двадцатого века Господом были открыты двери для проповеди Евангелия в Советском Союзе. После семидесяти лет втаптывания Слова Божьего в грязь Господь вложил в людей жажду к познанию Бога. Это было пробуждение после долгого сна. В крупных городах люди сотнями каялись в своих грехах на евангелизациях, проходивших на стадионах, в кинотеатрах, домах культуры. Маленькие общины по всем городам наполнялись людьми, принявшими в свое сердце Иисуса Христа. Это было настолько славное время, что его превосходство ощущаешь спустя годы.
Рассказывает старший пресвитер Церкви Христиан Веры Евангельской Владимир Парфенович Шкляр.
«В начале 90-х годов к верующим по-другому стали относиться. Если бы в то время нам кто-то сказал, что христианам свободу дали, то мы бы смелее и активней благовествовали. Но нам никто об этом не говорил. Только по прошествии какого-то времени мы поняли, что за нами не следят, и на Пасху решили провести перед кладбищем на Западной Поляне евангелизационное служение. Пели негромко, говорили о Боге. Люди подходили, слушали, но кто-то сообщил в милицию. Приезжают из милиции, спрашивают: «Что вы тут делаете? Против власти ничего не говорите?» Мы отвечаем: «Нет». И мы продолжили рассказывать о Боге.
Потом мы стали проводить служения в ДК, кинотеатрах, клубах. Помню первую евангелизацию в «40 лет Октября»: зал в 700 мест был полон, и все балконы заняты. До этого мы никогда не выступали с микрофонами и перед таким количеством людей. Но Бог дал мудрости и сил. Мы пели, говорили слово из Библии, и люди каялись. Одна женщина подошла и говорит: «Где вы взяли столько людей, знающих Слово Божье и умеющих проповедовать и петь?» Она думала, что вообще верующих нет. В 1993 году 112 человек приняли водное крещение. Это была слава Божия! Сначала мы проводили бого-служения в Ахунах. Потом мы перешли в ДК «Заря» на Беляева. Наша Церковь там 2 года проводила служения. Сначала в малом зале на 100 мест, вскоре он стал нам тесен. Тогда мы перешли в большой зал на 700 мест, и этот стал почти полон. Люди каялись, Господь крестил Духом Святым. Церковь стала расти и умножаться».
«ДОМ МОЙ ДОМОМ МОЛИТВЫ НАРЕЧЕТСЯ...»
В начале 90-х годов, арендуя помещения в домах культуры и кинотеатрах для проведения богослужений, наша Церковь почувствовала острую нужду иметь свой Молитвенный дом. Мы стали постоянно в молитвах просить Бога, чтобы Он дал нам возможность приобрести какое-нибудь здание. Чуть позже мы стали искать такое помещение.
В феврале 1996 года мы приобрели здание на улице Урицкого, 42.
6 октября 1996 года мы провели в этом помещении первое торжественное богослужение, посвященное открытию Молитвенного дома и Библейского Центра Пензенской области. На этом богослужении молодежь ликовала, а старцы плакали от радости. После долгих гонений и скитаний народ Божий приобрел свой Дом молитвы! Снаружи здание было не очень приглядное, но внутри после ремонта оно стало великолепно. Зал вмещал примерно 230 человек, но верующих было гораздо больше. Поэтому служения стали проводиться в две смены, чтобы вместить всех желающих послушать Слово Божие.
ТРУД НАШЕЙ ЦЕРКВИ
Церковь Христиан Веры Евангельской в городе Пензе стала увеличиваться. Верующие чувствуют необходимость нести свет Евангелия в города и деревни Пензенской области. На сегодняшний день общины Христиан Веры Евангельской есть в Заречном, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Тамале, Башмаково, Соседке, в селе Серп и молот, Варыпаево, Колышлее, Золотаревке, Лунино и в некоторых других селах. Некоторые общины имеют свои Молитвенные дома.
Христиане нашей Церкви много трудились в тюрьмах Пензы. Там они рассказывали заключенным о Господе Иисусе Христе, пели христианские гимны.
В 1998 году наша Церковь стала издавать общероссийскую газету «Мир с Богом».
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Шесть лет назад, в 2000 году, Евгений Алексеевич Подмарьков, старший пресвитер Пензенской Церкви Христиан Веры Евангельской, на 62 году жизни ото-шел в вечность. Евгений Алексеевич был очень ответственным, серьезным человеком. Воспитал шестерых детей. Он очень много потрудился для Церкви, был большой поддержкой и опорой для многих на протяжении десятилетий.
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Все эти годы о пензенской Церкви заботились два мудрых служителя Божьих - Евгений Алексеевич Подмарьков и Владимир Парфенович Шкляр.
Много лет в Церкви действует Воскресная школа. На занятиях дети более глубоко изучают Библию, получают наставления о важности послушания родителям и почитании старших, о добрых делах. Летом учащиеся Воскресной школы выезжают в летний христианский лагерь на отдых. На сегодняшний день в Воскресной школе нашей Церкви учится около 130 детей.
За последние годы наша Церковь стала колыбелью для многих христианских семей. Более пятидесяти семей венчалось в стенах нашего Молитвенного дома.
«Гедеон» - международная христианская организация. Главная ее задача - бесплатное распространение Священного Писания, а именно Нового Завета, в общественных местах, для того чтобы каждый человек мог познать Господа. Несколько членов нашей Церкви являются сотрудниками филиала миссии «Гедеон» в Пензе. В нашем городе и области они распространили уже около 250 000 экземпляров Нового Завета.
На сегодняшний день в нашей Церкви трудятся два хора - на первом и втором служении. Эти коллективы со своими выступлениями посещают дома отдыха, больницы, профилактории, проводят Вечера духовной музыки. Хористы исполняют произведения и таких известных композиторов, как П.И. Чайковский, Дм. Бортнянский, Дж. Верди, поют псалмы на стихи М.Ю. Лермонтова, Державина.
Активно трудится в Церкви молодежь. В здании Библейского Центра проходят христианские межрегиональные молодежные конференции, проводятся акции против наркотиков, на которых бывшие наркоманы и пьяницы рассказывают о переменах, произошедших в их жизни после обращения к Богу. Молодежь Церкви при поддержке священнослужителей проводила подобные акции и в некоторых учебных и воспитательных учреждениях Пензы и области.
За последние годы руками верующих здание Молитвенного дома расширено и преобразовано. Оборудован просторный зал более чем на 400 мест, приготовлены классы для занятий Воскресной школы, комнаты для гостей, уютная кухня.
Каждую неделю в Молитвенном доме проходят занятия по изучению Библии, верующие собираются на молитвенные служения, по воскресеньям проводятся два общецерковных богослужения и молодежное общение. Сотни пензенцев и жителей области по праву считают здание Библейского Центра любимым местом для молитвы и общения, своим Молитвенным домом.