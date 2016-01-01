Христова Церковь

Многие люди считают, что Церковь - это здание, храм, в котором собираются христиане и проводят богослужения. Но если обратиться к Библии, то становится ясно, что Церковь – это собрание людей, которые получили прощение грехов благодаря жертве Иисуса Христа, пошли по Его пути, для которых Он стал Господом, Спасителем и Начальником их жизни.Очень часто нас, членов Церкви Христиан Веры Евангельской, спрашивают: «Откуда взялась ваша Церковь?» И мы отвечаем: «Наша Церковь родилась 2000 лет назад, на пятидесятый день после смерти и последующего воскресения Господа нашего Иисуса Христа!» Об этом рассказывает нам Библия, которая является для нас ЕДИНСТВЕННЫМ авторитетом в вопросах веры.Давайте вместе с вами попробуем перелистнуть страницы времени и посмотреть, как была образована на земле Церковь Иисуса Христа.Иисус очень любил Своих учеников, и когда приблизился Его час пострадать за грехи людей, Он сказал ученикам, что уходит к Богу-Отцу, но не оставит их одних и пошлет им Наставника душ:(Иоан. 14:16, 17, 26; 15:26).После Своей мученической смерти на третий день Иисус воскрес и на протяжении 40 дней являлся Своим ученикам в новом, Прославленном Теле, тем самым утверждая учеников в том, что Он есть Бог и Господь всего. И перед вознесением на небо Христос дал им повеление:(Деян. 1:4-5). Ученики любили своего Господа и старались исполнять Его повеления, поэтому(Деян. 2:1-4). Так родилась Церковь Иисуса Христа, о которой написано:(Мтф. 16:18). Так Бог-Отец и Сын открыли людям третью Личность Божества – Личность Духа Святого. И сбылись слова пророчества, сказанного за несколько тысяч лет до этих событий: «…Вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 6:16). И слова Иисуса Христа:(Иоан. 14:23).Точно также происходит и в сегодняшние дни. Бог крестит Духом Святым каждое жаждущее сердце, принявшее Иисуса Христа как личного Спасителя. Об этом свидетельствуют и слова апостола Петра, которые он сказал людям, наблюдавшим в день Пятидесятницы за чудными делами Божьими:(Деян. 2:38-39).Третья Личность Божества, Дух Святой, входит в сердце человека и созидает в нем Свою обитель. Это божественное таинство открывает для человека величайшую возможность! Возможность МАКСИМАЛЬНО приблизиться к Богу, познать Его и стать новым творением, созданным по образу и подобию Иисуса Христа.Почему же наша Церковь называется Церковью Христиан Веры Евангельской? Мы христиане, потому что являемся учениками и последователям Иисуса Христа. Об этом сказано в книге Деяний, в 11 главе, 26 стихом.Слово «Евангелие» в переводе означает «Благая весть». Это та Весть, которую принес на землю Иисус Христос. Апостол Павел пишет в послании к Филиппийцам:(Филип. 1:27). Евангелие и Новый Завет - это одно и то же. Мы руководствуемся и живем только по Евангельскому учению, поэтому наша Церковь называется Церковью ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ.За 2000 лет, на протяжении которых на земле живет Церковь Христа, менялись времена, менялись и события. Церковь находилась и в славе, и в скорбях, и в гонениях. Но во всех обстоятельствах у Бога оставались люди, верные Ему, вникающие в Его Слово и исполняющие Его Заповеди. Пожалуй, очень сложно проследить и объективно оценить историю Церкви Христовой на протяжении двух тысячелетий. Но мы хотим со слов очевидцев рассказать вам о христианах, которые в прошлом веке возрождали, созидали и укрепляли на Пензенской земле Церковь Христиан Веры Евангельской.