Христова Церковь
Многие люди считают, что Церковь - это здание, храм, в котором собираются христиане и проводят богослужения. Но если обратиться к Библии, то становится ясно, что Церковь – это собрание людей, которые получили прощение грехов благодаря жертве Иисуса Христа, пошли по Его пути, для которых Он стал Господом, Спасителем и Начальником их жизни.
Очень часто нас, членов Церкви Христиан Веры Евангельской, спрашивают: «Откуда взялась ваша Церковь?» И мы отвечаем: «Наша Церковь родилась 2000 лет назад, на пятидесятый день после смерти и последующего воскресения Господа нашего Иисуса Христа!» Об этом рассказывает нам Библия, которая является для нас ЕДИНСТВЕННЫМ авторитетом в вопросах веры.
Давайте вместе с вами попробуем перелистнуть страницы времени и посмотреть, как была образована на земле Церковь Иисуса Христа.
Иисус очень любил Своих учеников, и когда приблизился Его час пострадать за грехи людей, Он сказал ученикам, что уходит к Богу-Отцу, но не оставит их одних и пошлет им Наставника душ: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет… Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам… Он будет свидетельствовать о Мне» (Иоан. 14:16, 17, 26; 15:26).
После Своей мученической смерти на третий день Иисус воскрес и на протяжении 40 дней являлся Своим ученикам в новом, Прославленном Теле, тем самым утверждая учеников в том, что Он есть Бог и Господь всего. И перед вознесением на небо Христос дал им повеление: «…Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым» (Деян. 1:4-5). Ученики любили своего Господа и старались исполнять Его повеления, поэтому «при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:1-4). Так родилась Церковь Иисуса Христа, о которой написано: «…И врата ада не одолеют ее» (Мтф. 16:18). Так Бог-Отец и Сын открыли людям третью Личность Божества – Личность Духа Святого. И сбылись слова пророчества, сказанного за несколько тысяч лет до этих событий: «…Вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 6:16). И слова Иисуса Христа: «…Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 14:23).
Точно также происходит и в сегодняшние дни. Бог крестит Духом Святым каждое жаждущее сердце, принявшее Иисуса Христа как личного Спасителя. Об этом свидетельствуют и слова апостола Петра, которые он сказал людям, наблюдавшим в день Пятидесятницы за чудными делами Божьими: «…Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:38-39).
Третья Личность Божества, Дух Святой, входит в сердце человека и созидает в нем Свою обитель. Это божественное таинство открывает для человека величайшую возможность! Возможность МАКСИМАЛЬНО приблизиться к Богу, познать Его и стать новым творением, созданным по образу и подобию Иисуса Христа.
Почему же наша Церковь называется Церковью Христиан Веры Евангельской? Мы христиане, потому что являемся учениками и последователям Иисуса Христа. Об этом сказано в книге Деяний, в 11 главе, 26 стихом. «Целый год собирались они (ученики Христа) в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами».
Слово «Евангелие» в переводе означает «Благая весть». Это та Весть, которую принес на землю Иисус Христос. Апостол Павел пишет в послании к Филиппийцам: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за ВЕРУ ЕВАНГЕЛЬСКУЮ» (Филип. 1:27). Евангелие и Новый Завет - это одно и то же. Мы руководствуемся и живем только по Евангельскому учению, поэтому наша Церковь называется Церковью ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ.
Во что же мы верим?
«Веруем во Единого Бога, Всемогущего Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, Отцу единосущного, чрез Которого все произошло; для нас человеков и для нашего спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и девы Марии и вочеловечившегося; распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, по Писаниям; и восшедшего на Небеса, и сидящего одесную Отца; и опять грядущего со славою судить живых и мертвых; Которого царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, животворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном поклоняемого и славимого, изрекавшего чрез пророков. В единую святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедуем единое крещение в отпущение грехов. Ожидаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».
За 2000 лет, на протяжении которых на земле живет Церковь Христа, менялись времена, менялись и события. Церковь находилась и в славе, и в скорбях, и в гонениях. Но во всех обстоятельствах у Бога оставались люди, верные Ему, вникающие в Его Слово и исполняющие Его Заповеди. Пожалуй, очень сложно проследить и объективно оценить историю Церкви Христовой на протяжении двух тысячелетий. Но мы хотим со слов очевидцев рассказать вам о христианах, которые в прошлом веке возрождали, созидали и укрепляли на Пензенской земле Церковь Христиан Веры Евангельской.