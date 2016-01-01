«...Подражайте мне, как я Христу», - обращается апостол Павел к верующим (1 Кор. 4:16). И на самом деле, когда мы читаем повествования о жизни апостолов Христовых, укрепляемся и утверждаемся в вере, учимся путям Божьим. Мы благодарны Господу за то, что и в наши дни есть люди, полностью посвятившие свои жизни служению Богу, за веру в Бога прошедшие через гонения, тюрьмы, ссылки и сохранившие веру. Одним из них является начальствующий епископ Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской Иван Петрович Федотов.За свою преданность Господу Иван Петрович провел 18 лет в застенках советских тюрем, за колючей проволокой лагерей и остался верен Господу. В этом году вышла в свет его автобиографическая повесть, которая называется «Встать! Суд идет!». Многие верующие получили уникальную возможность узнать, какой трудный и славный путь по милости Божией прошел этот человек.