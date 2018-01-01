Для следующего уровня продайте мне душу

Многие воспоминания из моего прошлого мне неприятны. Но я понимаю, какая беда нависла сегодня над молодыми людьми, и надеюсь, что это свидетельство поможет некоторым из читателей понять, насколько может быть опасно увлечение компьютерными играми. Анализируя технологии игровой компьютерной индустрии, можно увидеть, что большая часть игр напрямую вовлекает играющих в оккультный мир, другая подавляющая часть полна насилия, крови и убийств. Я прихожу к выводу, что дьявол очень мощно использует эти новшества нынешнего века для того, чтобы увлекать сотни, тысячи, миллионы молодых людей и губить их.

Еще до уверования я был увлечен компьютерными играми. Впоследствии серьезно стал изучать компьютерные технологии, окончил институт с красным дипломом по профессии, связанной с компьютерными технологиями. Потом я уверовал, но пристрастие к играм так и осталось в моей жизни. Все больше и больше времени я отдавал этому увлечению. И так год за годом. Начинал я с очень безобидных вещей. Говорил себе, что это всего лишь игры, ничего страшного. Но со временем они становились все менее безобидными. И вот однажды со мной произошло следующее...

В одной игре я был персонажем «мальчик-колдун». Там надо было проходить уровни при помощи магии и колдовства. Я был уже десять лет верующий и понимал, что это опасно, и все же говорил себе, что это всего лишь игра, а не реальная жизнь. Я продвигался все дальше и дальше и был настолько увлечен, что уже не владел собой. Мне постоянно хотелось видеть эти сказочные миры, бродить по ним.

Я видел многих людей, которые, однажды «попробовав» виртуальный мир, потеряли интерес к реальному. Реальный стал для них серым и скучным. Постепенно они утрачивали интерес к жизни, становились апатичными. Но оживали, когда снова возвращались к компьютеру. Я видел людей, которые сутками находились у экрана мониторов. Я должен сказать, что это очень опасно. Этот компьютерный мир так же опасен, как наркотики, потому что он действует на подсознание, изменяет разум человека.

В той самой игре на определенном этапе мой герой встретился с персонажем «темная личность». Этот персонаж сказал: «Если ты хочешь пройти дальше, ты должен продать свою душу мне».

Долгое время я колебался: принять это решение или нет. И вот однажды нажатием одной единственной кнопки на компьютере я продал свою душу сатане. Конечно, в тот момент я говорил себе: «Это игра, ничего страшного, в реальном мире ничего не происходит, я по-прежнему христианин, десять лет верующий в Бога». Но в тот самый миг я почувствовал, что в моем сердце снова образовалась та пустота, которой не было все эти десять лет. Бог оставил меня, и Дух Святой угас во мне.

Вскоре после тех событий я был на одном из собраний. Я спел псалом. Потом началась проповедь. Но в моей голове была одна лишь мысль: «Как скучно... А у меня дома есть игры! Я вернусь, и там будет интересно!» Я был усыплен, поражен грехом. Если когда-нибудь проповедь для вас станет скучной, то, скорее всего, вы уже потеряли страх Божий. В то время я его потерял. Я делал многие плохие вещи и уже не боялся кары и возмездия Божьего.

Человеку, одержимому компьютерными играми, с каждым разом все труднее определить, где игра, а где реальный мир. Постепенно начинает казаться, что наш реальный мир – это тоже большая игра, которой кто-то управляет. И отчасти это правда. Я знаю, что дьявол играет многими душами, искусно манипулируя ими.

Когда я возвратился в тот день после собрания домой, то сел и стал играть в новую игру. Все начиналось очень безобидно. Но потом я понял истинный смысл этой игры. Некогда существовала высшая раса духовных существ во Вселенной, которая в определенный момент ниспала и теперь заключена во мраке. И главной целью игры было выпустить эту высшую расу. Главная мысль звучала следующим образом: на самом ли деле это плохая раса?

В той самой игре я дошел до определенного момента и должен был остановиться, но дьявольская машина была раскручена настолько сильно, что я не мог уже ничего сделать, мой разум был порабощен. На одном из этапов игры один из героев встал и начал произносить заклинания на незнакомом языке. Время было уже за полночь, и я сидел напротив монитора один на один со всем происходящим. Когда он стал произносить это заклинание, я почувствовал мороз, начал погружаться в ужас, мое тело стало трястись. Я понимал, что можно было еще остановиться, но мне так хотелось посмотреть, что будет дальше. И ловушка захлопнулась за мной. Когда этот персонаж стал произносить заклинания, я увидел, как в этой игре открылись врата бездны и падшие демоны стали выходить. Они не просто выходили, но входили в каждого присутствующего персонажа. Один демон вошел в моего персонажа. В тот самый миг я не просто понял, я осознал, что эта игра для меня перестала быть только игрой. У меня внутри все заледенело, все тело мое как будто парализовало. Усилием огромной воли я заставил себя пошевелиться и выключить компьютер.

После этого события в течение нескольких недель я не мог больше нормально есть, спать и вообще - жить. Когда я в изнеможении пытался заснуть, такие кошмары посещали меня, что я в ужасе и в холодном поту вскакивал и кричал. Не было Божьего присутствия в моей жизни. Еще живя на земле, я уже был как в аду. Самым тяжелым было то, что я чувствовал сильные терзания души. Ничто вокруг меня не изменилось: положение в Церкви, обществе, никто не лишил меня служения, мои друзья от меня не отказались, но некоторые ужасные изменения произошли во мне. Бога не стало в моей жизни. Я чувствовал, как будто бы Бог убрал Свою руку. Мне казалось, что сотни тысяч голосов орали мне: «Теперь ты наш и пойдешь с нами в ад!»

Я кричал в Небеса, рыдал, со слезами умолял, но Небо было для меня закрыто. Никакого ответа, абсолютно глухая стена. За эти недели я постился столько, сколько не постился за все десять лет своей христианской жизни. Но результата не было, Бог не отвечал мне. Через три недели я был почти на грани смерти: полностью истощен физически, нервная система сильно подорвана, мое сердце болело и не выдерживало малейшей стрессовой нагрузки. Я ездил к разным священнослужителям, которые были в нашем регионе. Они молились за меня, но – никакого результата. Если у тебя в отношениях с Богом нет порядка, не надо обманываться, что кто-то придет, помолится и в твою жизнь опять вернется благословение.

Самым ужасным было то, что все эти три недели я хотел покаяться, но не мог. Да, я плакал, но это были слезы боли от ужасных душевных терзаний. Душа настолько страдала, что я порой терял сознание и почти рассудок. Несколько раз я был на грани того, чтобы вызвать скорую помощь. Если бы это случилось, меня отвезли бы в психиатрическую клинику. В те самые дни я познал, что покаяние – это не столько наше с вами решение, сколько милость Божия, Божий дар! Я хотел найти покаяние, но не мог. Сегодня я говорю вам, что это большое заблуждение думать, что если ты где-то в укромных уголках своего дома позволяешь греховным вещам входить в твою жизнь, то все равно потом в любой момент с легкостью сможешь прийти на собрание и покаяться.

Однажды я встал на колени и сказал: «Боже, может быть, Ты меня слышишь. Я не верю, помоги моему неверию. Если Ты все еще любишь меня, то прояви ко мне хотя бы немножко Твоего милосердия и милости».

В тот самый момент я почувствовал, что луч света сошел в мою душу. Я начал рыдать, и рыдал много часов – это были слезы раскаяния. Так было несколько дней. Я помню, как первые два дня с самого утра у меня было единственное желание - искать Бога и снова рыдать. Я рыдал и услаждался тем, что Бог мои грехи не просто знает, а снимает их тяжесть с души. В тот миг я готов был все сделать для Бога. Но хотя я и понимал, что Бог дает мне покаяние, меня все равно мучили мысли о том, что я, пусть даже в игре, но продал свою душу дьяволу и что такие грехи не прощаются. Моя вера, как маленький росточек, только появлялась, такая беззащитная и слабая, но эти навязчивые мысли старались задушить ее.

Утром я поехал в дом молитвы. Я вышел за кафедру, чтобы публично покаяться. На меня из зала смотрело 500-600 человек. Когда я рассказал обо всем, что пережил, то стал рыдать, и мне не было стыдно. Мое покаяние коснулось многих сердец. А я ощутил в себе силы, чтобы снова жить.

Я сказал Богу: «Боже, я начинаю верить, что Ты меня простил, но вера моя еще так слаба. Я потерпел полное кораблекрушение в вере, я прошу Тебя, если Ты меня любишь, то подтверди Свою любовь ко мне».

В ту ночь я лег спать и во сне очутился в преисподних местах земли. Я не берусь утверждать, был это ад или нет, но это было глубоко под землей: низкий земляной потолок, земляной пол. Там абсолютно не было света, сплошной мрак, но можно было видеть. Я видел клетки по периметру камеры, как в тюрьме. В этих клетках были люди. Я ужаснулся тому месту. Там был пекарь. Он выпекал белый хлеб. Я понимал, что этот абсолютно белый хлеб – истина, неповрежденное Слово Божие. Я знал в тот момент, если человек вкусит эту истину, то она сделает его свободным: «...и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан.8:32). И вдруг я увидел, что за спиной этого пекаря искусно пряталась другая личность – дьявол. И только булочка выходила из рук пекаря, он тут же проклинал ее, и булочка черствела. Тогда я решил, что буду бороться с дьяволом, и пошел в атаку. Я лежал на земляном полу и закрывал собою хлеб, чтобы дьявол не мог его проклясть. Но вдруг он стал надо мной хохотать. Его смех был демоническим: «Ты думаешь, что победил? А помнишь наш с тобой контракт?» Он отвернул полу пиджака и достал контракт. Все силы, вся воля оставили меня. Я понимал, что это правда и что теперь он имеет надо мной власть, может делать со мной абсолютно все. Он стал читать: «Ты, такой-то, тогда-то при таких-то обстоятельствах продал свою душу мне. Итак, ты навечно принадлежишь...» Он сделал паузу и посмотрел на меня так страшно, от чего я почувствовал, что проваливаюсь все ниже и ниже. После некоторой заминки он проронил: «Богу...»

В тот самый миг я взглянул на дьявола и увидел, что он смотрит на контракт, вновь и вновь перечитывает его и не может понять, как такое могло произойти. Тогда я осознал, что Бог кровью Сына Своего даже в дьявольском контракте силен исправить наш с вами приговор. Я так радовался, как никогда в жизни. Дьявол заскрежетал зубами и исчез. А я увидел ярчайший свет Божий, который просиял, и понял, что моя душа снова принадлежит Богу. Господь изменил приговор дьявола на помилование.

Самое приятное во всей этой истории, что в эти дни я впервые в жизни познал, что такое Любовь Божия и незаслуженная Милость Его. Я не мог привести ни одного аргумента в свою пользу, за что Бог меня мог любить и простить. Нечего мне было сказать. Но зато я познал, что Господь простил меня, и что это — незаслуженно. Невозможно заплатить за это никакие деньги, — просто Бог нас милует. В тот момент в моём сердце родилась такая благодарность, которая не даст мне жить беспечно всю мою оставшуюся жизнь.

Слава Иисусу! Аминь.