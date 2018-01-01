Авария

Авария

 

          Осенью 2011 года я ехал на большой скорости по трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Неожиданно откуда ни возьмись прямо из леса навстречу мне вылетел велосипедист – мальчишка-подросток. Я нажал на тормоза и стал выворачивать руль в сторону встречки.

          Но велосипедист тоже почему-то начал рулить в мою сторону. Я врезался в велосипедиста. Мое лобовое стекло – в сетку. Машина вылетела с трассы вместе с велосипедистом на капоте. Мы пролетели и упали с высоты примерно четырех метров, перевернулись на крышу и упали в кювет. 

          Велосипедист отделался четырьмя царапинами — так же, как и я. Все остались живы и почти здоровы…

          Самое интересное. Когда я сидел, ничего не понимая, вверх ногами в перевернутой машине, из бардачка мне в руки выпала Библия. Ее когда-то подарил мне верующий друг. Я понял, что это знак того, что в такой тяжелой аварии меня сохранить мог только Господь.

          В феврале 2012 года я покаялся в грехах и стал посещать церковь.

 

 

 

Переход к другому выпуску

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 65 2018\1