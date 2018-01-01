Осенью 2011 года я ехал на большой скорости по трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Неожиданно откуда ни возьмись прямо из леса навстречу мне вылетел велосипедист – мальчишка-подросток. Я нажал на тормоза и стал выворачивать руль в сторону встречки.

Но велосипедист тоже почему-то начал рулить в мою сторону. Я врезался в велосипедиста. Мое лобовое стекло – в сетку. Машина вылетела с трассы вместе с велосипедистом на капоте. Мы пролетели и упали с высоты примерно четырех метров, перевернулись на крышу и упали в кювет.

Велосипедист отделался четырьмя царапинами — так же, как и я. Все остались живы и почти здоровы…

Самое интересное. Когда я сидел, ничего не понимая, вверх ногами в перевернутой машине, из бардачка мне в руки выпала Библия. Ее когда-то подарил мне верующий друг. Я понял, что это знак того, что в такой тяжелой аварии меня сохранить мог только Господь.

В феврале 2012 года я покаялся в грехах и стал посещать церковь.