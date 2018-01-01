Подбирайте слова не спеша

Подбирайте слова не спеша

 

Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарство. 
Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить.
Пусть услышит душа, как прекрасно Небесное Царство,
И почувствует то, что словами нельзя объяснить...

Замечайте почаще добро, пусть его и немного. 
Сохраните, что есть, как хранят до весны семена. 
И соделает чудо рука Всемогущего Бога - 
Будет жизнь до краёв и добром, и любовью полна...

Избегайте обид, для того чтобы не оступиться. 
Научитесь прощать - и заветное счастье придёт.
Пусть вовеки не будут печальны любимые лица!
Подбирайте слова, остальное Любовь подберёт... 

 

 

 

Владимир Зыбкин

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ВЫПУСК 65 2018\1