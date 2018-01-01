Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарство.

Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить.

Пусть услышит душа, как прекрасно Небесное Царство,

И почувствует то, что словами нельзя объяснить...

Замечайте почаще добро, пусть его и немного.

Сохраните, что есть, как хранят до весны семена.

И соделает чудо рука Всемогущего Бога -

Будет жизнь до краёв и добром, и любовью полна...

Избегайте обид, для того чтобы не оступиться.

Научитесь прощать - и заветное счастье придёт.

Пусть вовеки не будут печальны любимые лица!

Подбирайте слова, остальное Любовь подберёт...