Подбирайте слова не спеша
Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарство.
Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить.
Пусть услышит душа, как прекрасно Небесное Царство,
И почувствует то, что словами нельзя объяснить...
Замечайте почаще добро, пусть его и немного.
Сохраните, что есть, как хранят до весны семена.
И соделает чудо рука Всемогущего Бога -
Будет жизнь до краёв и добром, и любовью полна...
Избегайте обид, для того чтобы не оступиться.
Научитесь прощать - и заветное счастье придёт.
Пусть вовеки не будут печальны любимые лица!
Подбирайте слова, остальное Любовь подберёт...