Простое сообщение от Бога

Простое сообщение от Бога

 

          Мы сидели снаружи в больничном коридоре на длинной деревянной скамье. Большие металлические двойные двери отделяли нас от нашей конечной цели. Знакомые пре-дупреждающие знаки, указывающие на радиацию в этом районе, были размещены вдоль нескольких стен и на больших дверях. 

          Неделю за неделей мы занимали свои места, почти бесшумно. Иногда одни и те же лица кивали друг другу, но, как правило, была тишина и бесконечное время ожидания, пока не открывались двери и не называли имя пациента, чтобы пригласить его войти. Это была рутина.

          В преддверии праздника кто-то в больнице решил, что будет «весело», если украсить эти двери рождественской оберточной бумагой. Это был настоящий жест доброты, но почему-то это выглядело странно.

          Но однажды, когда мы все сидели в тишине, я увидела маленький кусочек оберточной бумаги, который по-прежнему был приклеен к двери. Кто-то оставил его, сняв всю остальную бумагу. Я нагнулась, чтобы снять его.

          И тогда мне бросилось в глаза слово «Радость», которое было запечатлено на этом маленьком клочке бумаги… Я была слишком утомлена и опустошена. Я думала, какую можно найти радость во всем этом? Конечно, я не разделяла это чувство. Там не было контейнера для мусора, поэтому я положила бумажку в сумочку, думая, что выброшу ее позже. Прошли месяцы. Были хорошие дни и не очень хорошие…

          Консультации, решения, госпитализация, назначения. Затем однажды во время ожидания возле этих же дверей я почему-то решила навести порядок в своей сумочке. На дне сумки я нашла небольшой клочок той самой рождественской бумаги с надписью «Радость». Я вспомнила, как она попала мне в сумку. Казалось, что уже прошли годы с Рождества. Как странно, что я еще не выкинула эту бумажку.

          Когда я держала ее в руке, я молилась: «Дорогой Бог, пожалуйста, будь сегодня с моим сыном, когда он примет свою окончательную лучевую терапию». Это была простая молитва, но искренняя. Несколько минут спустя меня провели в кабинет врача, а чуть позже подошел мой сын. Очевидно, новости были хорошие, так как врачи улыбались. Моему сыну больше не нужна была лучевая терапия. Обследование показало, что опухоль исчезла.

          Я оставила этот небольшой клочок бумаги и ношу его в бумажнике как напоминание. Бог послал мне сообщение за месяцы до этого. Я просто не поняла, что это.

          Семнадцать лет прошло с того дня, и сегодня я бабушка трех маленьких мальчиков, сыновей моего сына. Когда я смотрю на них, то радость наполняет мою душу! Спасибо Богу за то простое сообщение, напечатанное на клочке рождественской бумаги, которое Он отправил мне так давно. Я благодарю Господа за радость и любовь, которую испытываю ежедневно…

 

 

 

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