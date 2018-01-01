Руками говорю о Боге!

Руками говорю о Боге!

 

          Меня зовут Даша. Хочу рассказать о том, как я уверовала в Бога.

          В 2013 году я приехала в Пензу, чтобы учиться в колледже, где познакомилась с будущей подругой Альбиной. Мы с ней – глухие, разговариваем на языке жестов, поэтому вместе снимали квартиру.

          Альбина немного знала о Боге и ещё до переезда в Пензу была несколько раз в евангельской церкви, но мне об этом тогда ничего не было известно. Она стала искать такую же церковь в Пензе, а я просто содействовала в поисках. Мы нашли молитвенный дом христиан веры евангельской. С радостью узнали, что в церкви есть сурдопереводчики, которые могут переводить слова проповедников на язык жестов для глухих, и на следующий день пришли вместе на воскресное богослужение. Для меня всё было непривычно, всё отличалось от того, что я видела раньше. Богослужение прошло как в тумане, не понимала, о чём проповедь. Только поняла, что говорили об Иисусе. И тут я вспомнила, как в детстве у бабушки читала Евангелие для детей. Читала с радостью и очень сильно переживала за Иисуса, почему Его убили и за что? На эти вопросы нашла ответы позже. В тот день меня пригласили прийти на богослужение и в следующее воскресенье. А я не пошла.

          После летних каникул 2014 года снова приезжаю учиться в колледж. И тут у меня возникли технические проблемы с ноутбуком (за ним тогда я проводила много времени). Пришлось его отдать в ремонт. А ремонт длился… целых три месяца. Мне было тяжело без ноутбука из-за зависимости от интернета. Но высвободилось время, и я стала больше общаться с Альбиной, слушать ее рассказы о Боге. Было много вопросов. Подруга предлагала пойти в церковь и всё узнать самой, так как у неё не было ответов на многие мои вопросы. Я согласилась. Мы стали вместе ходить на собрания, где я всё больше понимала Истину.

          Вскоре, осознав неправильность некоторых своих поступков и греховность своей жизни, я на собрании в церкви покаялась и признала Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это было так. В конце собрания я вышла вперёд, и от сердца просила у Господа прощения, за то, что не верила в Него и порой согрешала, поступала плохо и неразумно. За меня молилась вся церковь, сотни людей! С тех пор многое во мне изменилось, и я благодарна Богу за эти перемены.

          Я стала читать Библию вместе с подругой, и через эту Книгу Бог открыл мне немало истин Писания. Увидела, как молились на ином языке крещенные Духом Святым и поняла, что это есть истина. «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:4). Моё сердце горело от радости! Однажды один брат сказал мне: «Слушай Слово Божье, а не человеческие мнения».

          Летом 2015 года я приняла святое водное крещение, а через месяц была крещена Духом Святым, как об этом написано в Евангелии: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога» (Деян. 10:44-46). Благодарю Господа за Его милость ко мне, за родных, за церковь, за друзей и сурдопереводчиков. Очень хочу, чтобы многие люди – и из глухих тоже! – уверовали в Господа Иисуса Христа и приняли Его Евангелие. Я теперь знаю, что Господь слышит молитвы и на языке жестов. Аллилуйя!

          Позже узнала, что моя подруга Альбина молилась о том, чтобы я избавилась от ноутбука и мы могли проводить больше времени вместе, говорить о Боге.

 

 

 

Дарья

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