Что будет с тобой?

Ко мне однажды подошла женщина и спросила: "Пастор, правда ли что в 2000 году придет Христос?" Мы живем сейчас в очень интересное время. Кончается 1999 год, скоро наступит новое тысячелетие. Да, мы действительно живем в последнее время. Помните, как Христос сказал, что «как было во дни Ноя и во дни Лота», так будет и в последнее время. Самое основное, что было во дни Ноя - это насилие. Сейчас насилие есть во многих частях света. Посмотрите, что происходит: тюрьмы переполнены, взрывают дома, погибают маленькие дети, молодые солдаты погибают в Чечне - кругом насилие. Мы живем во время насилия. Во дни Лота был разврат. Сегодня разврат везде: в газетах, на телевидении, радио. И молодежь растет, смотрит на всю эту грязь и считает это нормальным. Когда они вырастают, мы думаем: почему они такие развратные? Потому что дьявол программирует нас через телевидение, через радио, через газеты, через фильмы, которые смотрят наши дети. И дети живут этими фильмами, этими рассказами, этими небылицами, и когда они слушают и смотрят, то думают: жизнь - это как фильм. Герой фильма, который убивает, ругается, стреляет, насилует, в конце фильма он также остается героем, то есть дьявол пропагандирует такую жизнь: стреляй, убивай, делай преступления - в конце ты будешь героем. Молодежь смотрит на все это и думает, что это нормально. Как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так сегодня здесь, в России, на Украине. Время последнее. Возможно, скоро Господь придет, но когда - мы не знаем, и никто не знает.Но готов ли ты встретить Его, прощены ли твои грехи, имеешь ли ты спасение? И не обязательно, чтобы конец света пришел. Мы живем с вами в современном мире, где медицина развивается, где больных людей могут держать на аппарате долгое время живыми, живем в то время, когда наука делает чудеса. Несмотря на это, наука ничего не может сделать против смерти. Люди умирали раньше, когда не была развита медицина, люди умирают и сегодня. Один пациент пришел, пообещал несколько миллиардов врачу. Он сказал доктору: "Если ты продлишь мою жизнь, я дам тебе большие деньги, продли мою жизнь хотя бы на один год". Но врач ответил: "Я не могу это сделать, это не в моих силах". Жизнь за деньги не купишь, спасение за деньги не купишь. Богатый ли человек или бедный – все умирают. Каждый из нас встретится с Богом. Куда наша душа пойдет? Многие люди спрашивают: «Что с нами будет?» Многие люди строят различные предположения, догмы о конце света: как это будет, где это будет? Но люди забывают, что есть Библия, которая отвечает на все вопросы: когда это будет, что с нами будет после смерти.Вот как говорит Библия о том, что будет с нами после смерти.Прежде всего, Библия говорит, что есть рай. Что такое рай? Ты можешь сказать: "Я не верю, что есть рай. Я не верю, что это место есть". Также ты можешь сказать, что ты не веришь в свою смерть, но это реальность. Библия говорит, что есть рай, нет ни малейшего сомнения. Когда Христос был на земле, Он очень четко и ясно говорил о рае. Библия говорит о рае, как о настоящей реальности.Однажды я летел в самолете, и со мной сидел один человек. Я стал говорить ему о Боге. Он отвечал мне: "А я не верю в Бога, я не верю и в рай. Я думаю, все само собой решится, если даже есть рай. Я не верю". "Хорошо. Ответь мне тогда на вопрос, - предложил я,- вот мы летим на самолете, и вдруг этот самолет начинает падать. И нам дают всем парашюты. Я беру этот парашют и прыгаю. А ты говоришь: "А я и без парашюта долечу, я как-нибудь приземлюсь". Библия говорит, что есть рай, что есть жизнь после смерти, а ты говоришь "как-нибудь". Не получится. Ты должен решать: или ты откроешь парашют или нет, или ты спасешь душу свою или нет. Это наш выбор. Поэтому рай - это реальность, хотим мы этого или не хотим. Поэтому жизнь после смерти есть.Что нам Библия говорит о рае:Рай - это твой дом. Я не знаю, где ты живешь, но знай, что на небе есть дом для тебя, если ты познал Господа. Если ты имеешь спасение сегодня, то знай, что когда ты придешь к Богу, на небе для тебя будет уготовано место. Вот почему Христос говорил, что "у Отца Моего обителей много", и там есть обитель для тебя. Рай - это новое небо, новая земля, это дом для каждого из нас. Дальше, рай – это дом для наших любимых.Может быть, кто-то из вас потерял близких и родных, скучает о них. Вы будете вместе с ними в вечности, кончатся ваши переживания, разлука, кончатся ваши скорби. Иоанн пишет, что моря не будет (Откровение 21:1). Меня этот вопрос очень волновал. Почему (я не мог понять) в рае нет моря? Я очень люблю море.Когда я поехал учиться в семинарию, то моей жене и детям не разрешили ехать со мной. Моя семинария была недалеко от океана. Я подходил к нему, смотрел - там за океаном живут мои жена и детки. Теперь я понимаю, почему на небе не будет моря, потому что море - это символ разлуки. Море - это когда разделяются страны, разделяются судьбы людей, которые любят друг друга. Разлуки не будет. На небе не будет разводов, горя. Не будет богатых и бедных, там нет разделения. Не будет ссор, болезней. Там не будет тех, кто сегодня обижает.Я хочу спросить: от чего ты страдаешь в этой жизни, может быть, муж пьет, может, дети болеют? Что мучает тебя сегодня? Может, у тебя свои проблемы, которых никто не знает, и ты плачешь по ночам? Что мучает тебя сегодня? Может, у тебя финансовая проблема, думаешь, как оплатить все счета, у тебя проблема с работой? Может, сложные отношения с родственниками? Страх перед будущим? Может быть, ты любишь кого-то, а тебя не понимают? От чего ты плачешь? Может, ты чувствуешь постоянные издевательства над собой, кто-то из близких пьет или занимается чем-то, что приносит слезы в твою жизнь. Бог отрет всякую слезу, когда мы придем на небо. Пока мы живем на земле - проблемы будут, горе будет, смерть будет, будут слезы, страдания. На небе Бог сотрет всякую слезу с очей наших. Если ты спасенный у тебя есть надежда, что слез не будет. Если ты не спасенный, то ты не можешь объяснить внутреннюю пустоту. В твоей жизни нет смысла. Вот почему тебе нужно придти к Господу. Он обещает, что сотрет всякую слезу с очей твоих. Небо - это идеальное место, где обитает Сам Бог.На небе дороги сделаны из золота. Мы, русские люди, любим золото. Мы думаем: золото самое дорогое, а на небе вместо асфальта будет золото. Вот почему Христос сказал:Потому, что золото на земле исчезнет, а на небе будет вечно.Можем ли мы чувствовать присутствие Божие? Можем. А что Бог ненавидит? Грех.Если в нашей жизни есть грех, то нет Бога. Для того чтобы быть в присутствии Божьем, мы не должны иметь греха. Как туда попасть? Мы все грешные, и каждый из нас рожден во грехах. Есть один способ, как туда попасть. Христос на кресте умирал за нас! Он заплатил за наш грех. Мы сегодня проповедуем спасение. И если Бог спросит: "Почему Я должен впустить тебя в Мой дом?" Я не скажу Ему, что я пастор Церкви, не скажу, что я евангелист и видел, как тысячи людей приходят через евангелизацию к Богу. Не потому, что всю жизнь трудился для Бога. Не поэтому я буду на небе. А буду там, потому что Кровь Иисуса Христа омыла мой грех. Это наша надежда! Жизнь вечная - это Божий дар, это подарок, его нужно только принять. Сколько бы вы добрых дел не сделали в вашей жизни, добрые дела вас в рай не заведут. Почему? Потому что одного греха достаточно будет, чтобы не попасть туда. Только Кровь Христа, только Его страдания, только Голгофский крест, когда мы принимаем это в нашу жизнь. Вот тогда мы получаем спасение. Мы должны делать добрые дела не потому, что зарабатываем спасение. Мы делаем добрые дела, потому что хотим отблагодарить Господа, мы с радостью это делаем. Проповедники трудятся, музыканты трудятся, хористы трудятся, они это делают не для того, чтобы заработать спасение - оно уже есть, потому приняли Спасителя в сердце свое. Мы хотим сказать и другим людям об этом спасении. Но где присутствие Господне, там греха не должно быть. А грех снимается только Кровью Христа. Если ты не прощенный сегодня - тебе нужно прийти к Господу и получить омытие от греха, прощение для того, чтобы попасть на небо, потому что там, где Бог, греха не должно быть.Еще поговорим об одном очень важном моменте. Библия очень много говорит о рае. Но Библия говорит также об аде. Об аде трудно говорить, мы сегодня хорошо говорили о рае. Об аде Бог говорит очень много. Что такое ад? Прежде всего, я хотел, чтобы вы поняли одно: ад не сотворен для людей. Ад сотворен для дьявола и ангелов его. Для них уже нет спасения, что бы они не предпринимали. Они знают, куда они идут, и теперь их задача - как можно больше людей взять с собой в ад, но ад не приготовлен для тебя, ад не приготовлен для людей. Поэтому Бог не хочет, чтобы кто погиб. Вот почему Он послал в мир Сына Своего Единородного. Ад - это полная противоположность рая. Если в раю нет смерти, нет переживаний, нет преступности, нет болезней, то ад - это место, где скрежет зубов, постоянный дискомфорт, постоянные переживания, нестабильность.Некоторые люди, когда им свидетельствуют, отвечают: "Я хочу пойти в ад, потому что там будут мои родные". Дорогой друг, в Библии написано, что ад - это тьма. Если ты пойдешь в ад, то ничего видеть там не будешь. Ты будешь там совсем одиноким. Это место полно одиночества и полно пустоты, это навечно, поэтому, если ты думаешь, что там увидишь родных, то я тебе гарантирую - ты их там не увидишь. Самое главное: ад - это место, которое Бог оставил, где нет Божьей любви. Сегодня мы с вами живем в этом мире, где так много зла, так много проблем, так много горя. Но земля - это место, где Бог проявляет Свою любовь. Он дает солнце, дождь на праведных и неправедных. Мы видим войны, взрывы, голод, смерть и думаем: "Господи, почему ты медлишь, почему Ты не грядешь?" А Господь медлит, потому что знает, что такое "ад". Это вечное, вечное безбожие. Он знает, что такое быть полностью отверженным от Божьей любви. Сегодня Бог посылает Свою любовь для всех. Может быть, ты живешь вдалеке от Бога, может быть, ты упал или что-то мучает тебя. Бог не прерывает жизнь твою, Он ждет, потому что Он знает, что такое ад. Вот почему Он ждет тебя. Иногда ты чувствуешь руку Божию - как будто кто-то тебя оберегает. Это Бог тебя оберегает. Он пытается спасти тебя. Но ты должен прийти к Господу, ты должен очиститься, потому что "ад" - это реальность, как и "рай". Притча о "Богаче и Лазаре" говорит нам о том, что сразу после смерти человеческая душа куда-то идет.Если у тебя нет уверенности, что будешь на небе, если ты не знаешь, куда твоя душа пойдет, - прошу тебя, сделай выбор сегодня, не откладывай, может быть, завтра ты не успеешь. Завтра не в нашей власти. Самое дорогое, что у тебя есть, - это твоя душа. Не позволяй дьяволу увлечь ее с собой в ад. Если что-то случится с тобой сейчас, ты должен иметь полную уверенность в том, что ты идешь домой, на небо. Там есть место для тебя.