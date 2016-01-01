Моя вера

Моя вера



       Рассказывает бывший кабацкий музыкант Евгений Гудухин. После уверования свое творчество посвятил проповеди Христа и сегодня является одним из самых известных исполнителей христианской популярной музыки. Записал четыре авторских альбома. Живет и работает в Киеве.

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       В Мариупольском поселке жила моя бабушка. Несколько раз в неделю мы приходили в поселок. Я помню, когда мы проходили мимо одного дома, мои родители говорили: "О, здесь живет очень страшная женщина! Она богомольная, верующая, и там делают страшные вещи. Сынок, ты должен пулей пролетать мимо этого дома, смотри, аккуратней! Здесь в жертву приносят детей, тушат свет и проводят свои оргии". Мое детское любопытство было сильнее страха: когда я проходил мимо этого дома, то старался заглянуть туда, и мою кровь холодило от ужаса! Я думал: сейчас увижу оргию. Так воспитывали меня. Эта женщина часто проходила мимо нашего "благополучного" дома, где каждый день гнался самогон, стол постоянно был накрыт, где были пьяные драки. У нас очень "благополучная" семья. Всякий раз, когда эта женщина проходила мимо со своими козами (она держала коз), я думал: ну как эта женщина могла причинить ребенку зло? Она все время говорила: "Здравствуйте!" У нее был открытый взгляд. Я всегда смотрел в ее глаза, они сияли особенным светом.

       Я думаю, что именно она каждый день вставала на колени и молилась за нашу "благополучную" семью, в которой были злоба, ненависть, измены, разводы, где не могли поделить гараж родные брат с сестрой. Они на сегодняшний день уже 30 лет не разговаривают!

       Я благодарю Бога за эту женщину, которую в свое время гнали, издевались, ненавидели, но она, несмотря на все это, каждый день опускалась на свои колени и молилась за нас. Сегодня мои родственники один за другим приходят к Богу. Все меньше этого пьяного угара. Находятся силы подойти к тем, с кем не разговаривали десятилетиями, и сказать: "Я люблю тебя! Возьми все, что есть. Я не прав был, потому что не знал Бога, потому что дьявол закрыл глаза".

       Я вырос в этой "благополучной" семье, в 12 лет начал пить, меня приносили домой. Я мог выпить бутылку самогона. И с детства я играл в папу, пьяного папу, наливал себе сотку, и это было изо дня в день. В 14 лет я зарабатывал деньги своими руками. Работал на птицеферме с утра, вечером "играл" танцы в клубе. И так каждый день. Однажды допились до того, что «отняли» автомат у памятника вечному солдату!

       В 19 лет я первый раз женился, наша свадьба длилась "очень долго", 23 дня. Это страшно. Для нас это была шалость. На самом деле эта шалость отнимала у меня часть жизни, потому что человек вкладывает во все сердце. Но дьявол разбивал все доброе и превращал во зло. Если ты не знаешь Бога, как бы ты не хотел делать добро, дьявол будет бить в твое сердце, разбивать твою жизнь, пока ты не окажешься в яме, окончательно в яме. Богу нравится, когда к Нему приходят люди, а дьявол не такой, у него другая природа, он не понимает Божьей любви, он падший ангел. Ему нравится, когда люди сидят в яме, когда умирают от абсцессов, от передозировки. Ему нравится, когда убивают друг друга молодые парни, которые в обольщении пытаются заработать деньги своими кулаками. Но у смерти один почерк. Преступные группировки у нас в Крыму и на Украине уничтожают друг друга. Вспоминается то время, когда я не знал, как жить, каждый день водка, каждый день наркотики, каждый день блудницы. И в один день Иисус пришел в мою жизнь. Иисус по-прежнему идет туда, где нуждаются в свете, идет, не взирая на грязь, венерические болезни. Идет туда, где сердце разрывается, где больше не могут обходиться без Него.

       Я помню тот вечер в ресторане, когда мы чуть не подрались из-за 10 рублей. Я бежал оттуда по снегу босиком, потому что просто убили бы. И увидел: стоит девушка, (потом она стала моей женой), я понял, что не могу выразить свои чувства, не мог говорить, потому что все мои разговоры сводились к блуду. Я стоял и не знал, что мне делать. Несколько раз до этого я пытался покончить жизнь самоубийством, были такие отравления от алкоголя, что желчь текла из меня ручьем.

       Через несколько месяцев я услышал спасительную весть через друга. Он работал в ресторане города Сочи, допился до такой степени, что валялся на улицах. Красивый парень, талантливый музыкант, зарабатывающий большие деньги, и я сделал такой вывод: своим талантом и красотой можно либо прославлять Бога, либо погубить себя. Когда он лежал на дороге, к нему подошла одна женщина и сказала: "Сынок, знаю твою боль, знаю твою скорбь, печаль. Ты не животное, чтобы валяться здесь. Иисус Христос умер за тебя, Он любит тебя". Тогда он посмотрел в глаза ей и сказал: "Женщина, о чем вы говорите, о какой любви? Разве меня можно любить?" Она сказала: "Да, именно тебя Он любит больше всех на свете, ты самый любимый сын". В этом ресторане работали пять талантливых ребят, жизнь которых совершенно изменилась вскоре. Все они уверовали.

       Музыканты приехали оттуда, стали ходить по своим друзьям. Один из них, мой друг, позвонил мне и сказал: "Женя, нам надо встретиться". Я назначил встречу. Помню тот день: сияло солнце, было 30 мая 1991 года, вдруг солнце спряталось, откуда-то взялись тучи, пошел ливень как из ведра. Вся преисподняя восстала, чтобы я не услышал Благую Весть. Но слава Богу! Уже через 10 минут сияло солнце. Мы встретились. Я не мог оторвать от него глаз, потому что он стал совсем другим человеком. Я даже не поздоровался с ним, а сразу спросил: "Что это за Бог такой? Расскажи мне". Он ответил: "Это Иисус". "Неужели Он меня сможет полюбить?" "Да, конечно!" Потом я поехал к нему домой и там встал на колени впервые в жизни, и сказал: «Иисус, прости меня!» Милость Божья бесконечна. Я услышал такие слова: «Я принимаю твое покаяние и даю тебе дар благовествовать, ты будешь сеять зерна Слова Божьего в души человеческие". Через двадцать минут я ехал по большому городу и рассказывал таксисту об Иисусе, перепуганный мужчина нажимал на газ и не понимал моей радости. Я говорил: "Иисус пришел в мою жизнь, теперь я новое творенье, все новое теперь, я теперь совсем другой!" Это замечательное время.

       Много можно говорить о милости Божьей, о том, что сотворил Иисус Христос. Бог живет теперь во мне, живет во всех нас. Я очень рад, что имею такую возможность говорить о любви Божьей, как Он любит весь мир, всех людей.

       Пять лет назад в нашу семью пришло горе. У меня заболела жена: у нее был хронический пиелонефрит, начали усыхать почки. В 1994 году мы потеряли нашего первенца, и на операционном столе у нее отказали почки. Врачи сказали, что эта беременность еще более ускорила процесс. Ее жизнь была под угрозой. Это было страшно. Я видел ее потухшее лицо. Я не знал, что делать тогда. Представьте: молодая девушка, 21 год, вся в отеках, стоит, плачет и говорит: "Я не верю своим глазам, но я верю только Тебе, Господи". Каждые три месяца она должна была лежать в больнице, нужны были большие деньги, но у нас этих денег не было (чтобы купить один флакончик лекарства нужно было 18 долларов). Я всегда просил Церковь: "Братья и сестры, помолитесь, мне так хочется, чтобы моя жена не болела, мне так хочется иметь своего ребеночка". Я всегда рассказывал о маленькой девочке в синем платьице с бантиком, в трусиках в горошек. И они всегда поддерживали меня в молитве.

       Три заведующих отделениями больницы сказали: "У нее никогда не будет детей, она обречена, она инвалид". Как-то одна женщина подошла и отдала целый мешок пустышек, я принес их жене и сказал: "Посмотри, что я принес". После этого она стала раздавать пустышки людям. Я сказал: " Что ты делаешь? Они нам еще пригодятся". Она посмотрела на меня, и после этого что-то стало происходить. Прошло три месяца - никаких отеков, прошло полгода - никаких отеков, еще полгода - жена перестала принимать препараты.

       В прошлом году, 23 июня, я стоял под тем же родильным отделением, где умер наш первый ребенок, где умирала моя жена. Дорогие друзья, я стоял под родильным отделением, и чей-то нежный голос сказал: "Сын, подними свои глаза". Я поднял свои глаза, и врачи мне показали сына. И эти три женщины, заведующие отделениями сказали: заведующая родильной: "Вместе с вами и мы стали верующие", заведующая гинекологией: "Бог, которому вы молитесь - живой Бог", а третья сказала: "Тогда я ничего не понимаю в медицине".

       Сейчас у нас прекрасная семья, растим сына Никиту и надеемся, что будет еще и дочка.



Евгений Гудухин

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ВЫПУСК 11 1999\6