Слышать сердцем
«Господь сказал, что каждая нация, каждый народ услышат о Христе. Глухие люди названы малочисленным народом СНГ. Их 17 миллионов на всей территории бывшего Советского Союза. Это действительно нация, народ со своей культурой, своим пониманием окружающего беззвучного мира. Это уникальный народ, горячо любимый Богом, находящийся под особенным наблюдением Его ока. Мы, кто может слышать физически, должны помочь глухим узнать о Боге». Н. Мирошниченко
- Как давно Вы занимаетесь с глухими?
- В 1990 году в Таллине, к нам в Церковь Христиан Веры Евангельской пришла группа глухих после Евангелизации. И тогда началось первое христианское служение для глухих в бывшем Советском Союзе.
- Вы знали язык глухих, когда пришли в Церковь?
- Да. Во-первых, мама с папой у меня были глухие. Во-вторых, я долгое время работала старшим инструктором - переводчиком на большом заводе. И когда верующие узнали, что я умею общаться с глухими, они сказали, что 20 лет в Финляндии молились, чтобы весть Евангелия дошла до глухих. И они начали со мной заниматься. Но только после того, как я стала по-настоящему верующей, Господь стал меня использовать в служении. Неверующие переводчики Евангельскую весть не переведут.
- Расскажите, как Вы пришли к Богу.
- Это было в Эстонии, в 1987 году. У меня погибла сестра (ее муж умер раньше), и остались двое детей - сирот: мальчик двух лет и девочка шести лет. У меня в то время был свой ребенок. На моих руках оказалось трое маленьких детей. Мне было очень тяжело. Однажды, в очень подавленном состоянии я пошла в парк. Мне не хотелось жить. В то время верующие там проводили Евангелизацию. Один человек посмотрел на меня (это был пресвитер Церкви), и сказал мне: "Вы знаете, Вас очень любит Бог". Я удивилась, думала, что он кому-то другому говорит. Я обернулась. Он говорит: "Нет, я говорю это Вам". Нельзя сказать, что я тут же пришла к Богу. Какое-то время во мне была борьба.
- А как Вы доносите весть глухим, которые ни разу не слышали о Боге?
- Мы их всех собираем и говорим: "Сейчас мы вам покажем слова, которые есть в Библии", - то есть даем азбуку, такой библейский словарь. После этого мы уже поем, делаем пантомиму. Мы с ними трудимся не один год. Потом переходим в другой город, там учим. Мы открыли служения в Беларуси, в Латвии, в Москве, в Петербурге и Брянске, на Украине очень серьезно занимались.
- Сколько в вашем городе верующих глухих?
- В нашем городе нет ни одного глухого, который бы не слышал о Боге, у каждого глухого в Таллине есть Евангелие. Наша задача - идти и проповедовать.
- Вы сегодня выступали и пели. Как проходит разучивание песен и выступление?
- Мы поем христианские псалмы, которые наши отцы, мужи веры, писали в муках, в лагерях. Мы раздаем слова. Нравятся вам эти слова? Да, нравятся. Все вам понятно? Понятно. Будем разучивать. Ставим магнитофон с колонками. Они кладут руки на колонку. Спрашивают: "Барабанов нет?" Отвечаем: "Нет". Музыку современную они не приемлют. Они по вибрации колонок понимают, что музыка спокойная.
- А могут ли они без слышащего руководителя сами спеть под музыку?
- Если им показать темп, они будут без нас петь. Но чтобы слышащим было понятно, о чем они поют, мы делаем фонограмму. Но когда они одни, они поют без музыки.
- А как они ощущают присутствие Божье, когда они поют сами в комнате без музыки?
- Я их спрашивала. Один брат говорит: "Я такую слышу музыку, я просто знаю, что такой музыки на земле нет". Это сердечные уши, которые дают понять эту торжественную музыку.
- То есть это не просто слова, которые они показывают жестами, а это музыка?
- Музыка. Он говорит: "Я не могу тебе ее передать, я просто ощущаю эту музыку". Видно, Господь дает им это. Таким людям, которые лишены физического слуха, дано нечто большее. Я за них переживаю, когда они эту пластику показывают, плачу. И эта работа с ними уже продолжается 9 лет.