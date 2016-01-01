Слышать сердцем

- Как давно Вы занимаетесь с глухими?

- Вы знали язык глухих, когда пришли в Церковь?

- Расскажите, как Вы пришли к Богу.

- А как Вы доносите весть глухим, которые ни разу не слышали о Боге?

- Сколько в вашем городе верующих глухих?

- Вы сегодня выступали и пели. Как проходит разучивание песен и выступление?

- А могут ли они без слышащего руководителя сами спеть под музыку?

- А как они ощущают присутствие Божье, когда они поют сами в комнате без музыки?

- То есть это не просто слова, которые они показывают жестами, а это музыка?

- В 1990 году в Таллине, к нам в Церковь Христиан Веры Евангельской пришла группа глухих после Евангелизации. И тогда началось первое христианское служение для глухих в бывшем Советском Союзе.- Да. Во-первых, мама с папой у меня были глухие. Во-вторых, я долгое время работала старшим инструктором - переводчиком на большом заводе. И когда верующие узнали, что я умею общаться с глухими, они сказали, что 20 лет в Финляндии молились, чтобы весть Евангелия дошла до глухих. И они начали со мной заниматься. Но только после того, как я стала по-настоящему верующей, Господь стал меня использовать в служении. Неверующие переводчики Евангельскую весть не переведут.- Это было в Эстонии, в 1987 году. У меня погибла сестра (ее муж умер раньше), и остались двое детей - сирот: мальчик двух лет и девочка шести лет. У меня в то время был свой ребенок. На моих руках оказалось трое маленьких детей. Мне было очень тяжело. Однажды, в очень подавленном состоянии я пошла в парк. Мне не хотелось жить. В то время верующие там проводили Евангелизацию. Один человек посмотрел на меня (это был пресвитер Церкви), и сказал мне: "Вы знаете, Вас очень любит Бог". Я удивилась, думала, что он кому-то другому говорит. Я обернулась. Он говорит: "Нет, я говорю это Вам". Нельзя сказать, что я тут же пришла к Богу. Какое-то время во мне была борьба.- Мы их всех собираем и говорим: "Сейчас мы вам покажем слова, которые есть в Библии", - то есть даем азбуку, такой библейский словарь. После этого мы уже поем, делаем пантомиму. Мы с ними трудимся не один год. Потом переходим в другой город, там учим. Мы открыли служения в Беларуси, в Латвии, в Москве, в Петербурге и Брянске, на Украине очень серьезно занимались.- В нашем городе нет ни одного глухого, который бы не слышал о Боге, у каждого глухого в Таллине есть Евангелие. Наша задача - идти и проповедовать.- Мы поем христианские псалмы, которые наши отцы, мужи веры, писали в муках, в лагерях. Мы раздаем слова. Нравятся вам эти слова? Да, нравятся. Все вам понятно? Понятно. Будем разучивать. Ставим магнитофон с колонками. Они кладут руки на колонку. Спрашивают: "Барабанов нет?" Отвечаем: "Нет". Музыку современную они не приемлют. Они по вибрации колонок понимают, что музыка спокойная.- Если им показать темп, они будут без нас петь. Но чтобы слышащим было понятно, о чем они поют, мы делаем фонограмму. Но когда они одни, они поют без музыки.- Я их спрашивала. Один брат говорит: "Я такую слышу музыку, я просто знаю, что такой музыки на земле нет". Это сердечные уши, которые дают понять эту торжественную музыку.- Музыка. Он говорит: "Я не могу тебе ее передать, я просто ощущаю эту музыку". Видно, Господь дает им это. Таким людям, которые лишены физического слуха, дано нечто большее. Я за них переживаю, когда они эту пластику показывают, плачу. И эта работа с ними уже продолжается 9 лет.