Конференция Христианских средств массовой информации

Да, действительно, можно ли было представить (особенно тогда, в атеистическом государстве), что Евангелие будет звучать и в средствах массовой информации? Но у Евангелия нет границ, сегодня все больше и больше дверей открывается для проповеди этого Слова Жизни. А 24 июня 1999 года Министерство Юстиции РФ зарегистрировало "Межрегиональную общественную организацию христианских телерадиожурналистов". Основной целью организации является объединение христианских телерадиожурналистов для содействия возрождению и популяризации в обществе христианских духовных ценностей путем использования средств массовой информации.Сейчас во многих городах бывшего СССР христианское телевидение подобно глотку свежей воды среди грязного потока фильмов и передач, проповедующих насилие, смерть и грех во всех формах и проявлениях.Иисус Христос шел туда, где были измученные, пленные, уставшие, больные. И нес им жизнь. А разве не такая ситуация с нашим народом? Разве наше общество не больно? А причина болезни в том, что мы не знаем Бога. В Библии сказано: "Все согрешили и лишены славы Божьей" (Рим. 3:23). Мы все нуждаемся в том, чтобы Иисус пришел в наш дом и принес с Собой мир, покой, радость, а самое главное - прощение грехов и жизнь вечную. Слава Богу, что Он располагает сердца директоров компаний, и они предоставляют эфирное время для проповеди Евангелия. И еще очень радует, что христианские передачи становятся все более профессиональными. И этому содействует школа христианских телерадиожурналистов, основанная IRR/TV в сотрудничестве с Канадской школой TV производства при Христианском центре служений "Кроссроудз".В ноябре 1999 года в Москве прошла вторая конференция христианских телерадиожурналистов, в которой принимали участие как новые работники в СМИ, так и люди, имеющие за своими плечами не один десяток лет богатейшего опыта в теле- и радиоработе: Ханну Хаука - основатель и президент ассоциации христианских телерадиовещателей в России, Николай Павлович Леонович - основатель русскоязычного христианского радиовещания в Монте-Карло, Ярл Николаевич Пейсти - известный проповедник Слова Божьего. В бывшем Советском Союзе его программы звучали по радио на разных волнах. Он начал транслировать свои программы по радио с 1947 года. Миллионы людей в России, на Украине, в Беларуси, Польше и других странах услышали весть спасения через его программы.Ярл Николаевич родился в 1920 году в городе Никольск-Уссурийске на Дальнем Востоке в христианской семье. В возрасте 14 лет принял решение служить Христу. В 1943 году окончил Национальный Библейский институт в США.Первые христианские радиопрограммы делал вместе с отцом в 1947 году, и они выходили на русском языке. С того времени Ярл Николаевич посвятил всю свою жизнь работе на радио. Его программы хорошо известны нескольким поколениям. Многие люди, слушая проповеди, каялись в своих грехах прямо возле радиоприемника.Вот какой случай рассказал Ярл Пейсти из своей жизни. Утром по берегу моря, в Швеции, шла молодая женщина, и вдруг волны выбрасывают на берег бутылку. Бутылка необычная: в ней была какая-то записка. Она берет эту бутылку домой, вынимает пробку и достает из нес записку, но не может прочитать, потому что записка была написана на русском языке. Она нашла человека, который перевел записку с русского языка на шведский. В ней было написано следующее: "Уважаемый Ярл Пейсти, прошу Вас выслать мне книги: Евангелие и Библию по адресу: СССР, Украина, Херсонская область, г. Берислав Шевченко Владимир Ильич". Эта женщина прислала записку нам, потому что на ней был наш адрес. Когда я прочитал ее, то сразу понял, что этот человек не разбирается в Священном Писании и не знает, что Библия содержит Евангелие. Так я получил в своей жизни бутылочное письмо из СССР. Это было в те времена, а сейчас Слово Божье свободно проповедуется в России. Слава Богу! И каждый может иметь у себя дома Библию. Мы живем в замечательные дни.Сегодня Ярл Николаевич живет в США, но бывает в России: его организация "Русское Христианское Радио" имеет офис и студию в Москве. Он продолжает исполнять свое призвание радиопроповедника, вместе со своими сотрудниками выпуская программы, транслирующиеся на многих радиостанциях.