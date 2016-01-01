Конференция Христианских средств массовой информации

Конференция Христианских средств массовой информации



       "Христианское радио и телевидение... Лет 15 назад эти слова могли бы вызвать улыбку или недоумение. Но вот уже более семи лет в эфир выходят христианские теле- и радиопередачи. Как много труда и сил вложено в эти программы, которые несут Божью благодать, мир и радость человеческим душам!" (Павел Линевич, член правления Ассоциации, сотрудник Украинского христианского радио и телевидения, г. Киев.)

       Да, действительно, можно ли было представить (особенно тогда, в атеистическом государстве), что Евангелие будет звучать и в средствах массовой информации? Но у Евангелия нет границ, сегодня все больше и больше дверей открывается для проповеди этого Слова Жизни. А 24 июня 1999 года Министерство Юстиции РФ зарегистрировало "Межрегиональную общественную организацию христианских телерадиожурналистов". Основной целью организации является объединение христианских телерадиожурналистов для содействия возрождению и популяризации в обществе христианских духовных ценностей путем использования средств массовой информации.

       Сейчас во многих городах бывшего СССР христианское телевидение подобно глотку свежей воды среди грязного потока фильмов и передач, проповедующих насилие, смерть и грех во всех формах и проявлениях.

       Иисус Христос шел туда, где были измученные, пленные, уставшие, больные. И нес им жизнь. А разве не такая ситуация с нашим народом? Разве наше общество не больно? А причина болезни в том, что мы не знаем Бога. В Библии сказано: "Все согрешили и лишены славы Божьей" (Рим. 3:23). Мы все нуждаемся в том, чтобы Иисус пришел в наш дом и принес с Собой мир, покой, радость, а самое главное - прощение грехов и жизнь вечную. Слава Богу, что Он располагает сердца директоров компаний, и они предоставляют эфирное время для проповеди Евангелия. И еще очень радует, что христианские передачи становятся все более профессиональными. И этому содействует школа христианских телерадиожурналистов, основанная IRR/TV в сотрудничестве с Канадской школой TV производства при Христианском центре служений "Кроссроудз".

       В ноябре 1999 года в Москве прошла вторая конференция христианских телерадиожурналистов, в которой принимали участие как новые работники в СМИ, так и люди, имеющие за своими плечами не один десяток лет богатейшего опыта в теле- и радиоработе: Ханну Хаука - основатель и президент ассоциации христианских телерадиовещателей в России, Николай Павлович Леонович - основатель русскоязычного христианского радиовещания в Монте-Карло, Ярл Николаевич Пейсти - известный проповедник Слова Божьего. В бывшем Советском Союзе его программы звучали по радио на разных волнах. Он начал транслировать свои программы по радио с 1947 года. Миллионы людей в России, на Украине, в Беларуси, Польше и других странах услышали весть спасения через его программы.

       Ярл Николаевич родился в 1920 году в городе Никольск-Уссурийске на Дальнем Востоке в христианской семье. В возрасте 14 лет принял решение служить Христу. В 1943 году окончил Национальный Библейский институт в США.

       Первые христианские радиопрограммы делал вместе с отцом в 1947 году, и они выходили на русском языке. С того времени Ярл Николаевич посвятил всю свою жизнь работе на радио. Его программы хорошо известны нескольким поколениям. Многие люди, слушая проповеди, каялись в своих грехах прямо возле радиоприемника.

       Вот какой случай рассказал Ярл Пейсти из своей жизни. Утром по берегу моря, в Швеции, шла молодая женщина, и вдруг волны выбрасывают на берег бутылку. Бутылка необычная: в ней была какая-то записка. Она берет эту бутылку домой, вынимает пробку и достает из нес записку, но не может прочитать, потому что записка была написана на русском языке. Она нашла человека, который перевел записку с русского языка на шведский. В ней было написано следующее: "Уважаемый Ярл Пейсти, прошу Вас выслать мне книги: Евангелие и Библию по адресу: СССР, Украина, Херсонская область, г. Берислав Шевченко Владимир Ильич". Эта женщина прислала записку нам, потому что на ней был наш адрес. Когда я прочитал ее, то сразу понял, что этот человек не разбирается в Священном Писании и не знает, что Библия содержит Евангелие. Так я получил в своей жизни бутылочное письмо из СССР. Это было в те времена, а сейчас Слово Божье свободно проповедуется в России. Слава Богу! И каждый может иметь у себя дома Библию. Мы живем в замечательные дни.

       Сегодня Ярл Николаевич живет в США, но бывает в России: его организация "Русское Христианское Радио" имеет офис и студию в Москве. Он продолжает исполнять свое призвание радиопроповедника, вместе со своими сотрудниками выпуская программы, транслирующиеся на многих радиостанциях.

       Иисус сказал: "И будет проповедано Слово Божие по всей земле". Сегодня это исполняется. А иначе не может и быть. Иисус нужен каждому.



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