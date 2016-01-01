Нам пишут

Нам пишут



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       Здравствуйте!

       Я узнала, что у вас есть газеты, которые вы выпускаете, и мне очень захотелось вам написать. Я очень хочу узнать побольше о Боге. Вашу газету я узнала через тетю Зою и дядю Лешу. Они верующие и ходят в евангельскую Церковь. Когда я взяла в руки газету, то мне очень захотелось получать ее.

       Сама я из детского дома. У меня и моей младшей сестренки нет родителей. Бывают такие времена, что даже неохота жить, но знаю, что я нужна Богу и твердо верю, что он меня любит. У нас в детском доме недавно появилась Церковь. Это произошло так: однажды, в июле, нам купили путевки добрые люди - американцы, в лагерь "Кооператор". Мы туда поехали. Они были верующими, мы общались с ними через переводчиков. Они нас научили молиться и каждое утро они с нами проводили библейское занятие. А в конце они нам подарили Библии и обещали приехать к нам. Вот так мы теперь проводим уроки. Правда, песен мы не очень много знаем. Нам подарили песенники, а мотив не знаем.

Истакова Люда, Марий Эл.


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       Мир Вам!

       Приветствую Вас, дорогие братья и сестры, любовью Христа!

       Ваша газета подкрепляет духовно, напоминая о Господе, что скоро придет Иисус. Сегодня ко мне приходили из института с анкетой, там был вопрос: какую газету вы читаете и какой доверяете? Я сказала: "Мир с Богом". Она ее вписала в анкету.

       Я хочу, чтобы Господь благословил вас в вашем труде. Чтобы у вас всегда был успех.

Мне в мире было плохо без Тебя

Мне в мире было плохо без Тебя,
Кого душа ждала, звала, искала.
Ведь мучаясь, терзаясь и скорбя,
Она металась и не понимала,

Что нужно лишь для Бога отворить
Сердечные ворота, окна, двери.
И в покаянии колени преклонить,
И просто, как дитя, Тебе поверить.

Чего мне большего теперь желать?
Имею все, о чем душа просила.
Я пью Твою Святую благодать.
Ты дал мне радость, мир, покой и силу.

Не надо ничего теперь искать,
Увидела я в небеса дорогу!
Чем я могу Тебе воздать?
Я буду вечно славить Бога!

И. Белоненко, г. Ливны






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ВЫПУСК 11 1999\6