Господни пути

Господни пути
       Чьи пути выше?

       "Великое приобретение - быть благочестивым и довольным" (1 Тимофея, глава 6, стих 6). Можете ли вы сказать, что имеете хотя бы одну из частей этого приобретения - довольство каждым прошедшим днем? Думается, что увы... у многих его нет. Ропот и недовольство - вот основные характеристики нашего существования. А, собственно, почему так происходит?

       Как правило, наши помыслы о молочных реках с кисельными берегами, а реальность же показывает слишком суровые картины, никак не стыкующиеся с нашими задумками и мечтаниями. Есть хорошее высказывание: человек предполагает, а Бог располагает. Ах?! Как было бы замечательно, если бы все выходило по-нашему. Но как же Бог? Ведь у Него Свои замыслы. Он - не волшебная палочка-выручалочка, которая делает все, что мы не пожелаем, исполняя наши прихоти. Бог имеет Свои мысли, порой, далеко не соответствующие нашим. "Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших" (Исайя, глава 55, стих 9).

       Бог не был бы Богом и Творцом человечества, если бы время от времени не вмешивался в судьбы людей против их воли суровыми и даже жестокими мерами. Но это, на первый взгляд, жестокость отводит людей от гибельной черты, приводя их ко спасению. Через сегодняшние скорби и страдания, возможно, Господь хочет привлечь и вас к себе. Вы задумывались над вопросом: когда грешный по натуре человек становится ближе к Богу? Что делать, если бремя жизни уже не вмоготу нести, а сложить его некуда и некому; если болезнь настолько тяжела, что помочь не в силах ни один медик; если вокруг все рушится до основания, и нет рядом того, кто бы помог встать на ноги среди руин? Большинство приходят к Богу именно в таких случаях за исцелением своих телесных, душевных и духовных ран. Зачем же доводить свою жизнь до таких крайностей? Но если мы настолько упрямы, жестокосердны, что отвергаем Божью любовь когда нам хорошо и благодатно, то Господь меняет обстоятельства вокруг нас далеко не в лучшую сторону. Это жестоко? Отнюдь. Бог - любящий Отец. Он сказал: "Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю" (Откровение, глава 3, стих 19). Разве вы, наказывая своих детей, желаете им зла? Нет. Каждый хочет, что бы его ребенок был не только самым лучшим, но и любил и уважал родителей. Меры же наказания служат исключительно для назидания и исправления. А мы - люди - возлюбленные дети Бога живого, Который также хочет, чтобы Его творение имело любовь и уважение к своему Творцу. А "... любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу" (Послание к Римлянам, глава 8, стих 28).

       Если мы, доверяя Богу, отдаем себя в Его святые руки, то Он, с нашего согласия, поведет нас Своими путями по Своей воле. Но надо отметить, что Божий путь отнюдь не устлан одними розами. Встречаются и колючие шипы. Христос был Сыном Божиим, но и Он, придя на землю, шел тернистым путем не по Своей воле, а по воле Отца Небесного. И верующим в Иисуса Христа Библия говорит: "Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" (Деяние, глава 14, стих 22). Да и Сам Иисус однажды сказал ученикам: "Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их" (Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14).

       Хорошо, если воля Божья и путь совпадает с нашей волей. А если нет? Тогда следует перечитать 1 Послание Петра, главу 5, стих 6: "Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время". Есть такая история про три дерева, которые росли вместе. Первое - стройное и крепкое, надеялось, что его употребят для постройки великолепного дворца. Желание не сбылось: оно пошло на постройку обыкновенного хлева. Но вот в этом хлеву родился Христос. Второе дерево с прекрасной раскидистой кроны надеялось, что его употребят для строительства роскошного судна. Но вместо этого из него сколотили рыбатскую лодку. Величавое дерево оскорбилось за такое унижение. Но с этой лодке Христос проповедовал народу о Царствии Небесном. Третье дерево умаляло Бога, чтобы ему никогда не стать жертвой топора. Но эта участь его не миновало. В последствии этому дереву уготовано было стать Голгофским крестом, на котором Христос принес Себя в жертву во искупление наших грехов. Так не лучше ли подчиниться воли Божьей и быть нужным Ему, чем идти своим путем, жить по своим мыслям, достигая всеми способами желаемого и за своеволие быть отвергнутым.

       Если кто не знает, какова воля Бога, то к таковым написано в послании к Римлянам, глава 12, стих 2: "И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная". Мы видим какие характеристики дает апостол Павел воле Бога - благая, угодная, совершенная. Бог не хочет, чтобы люди страдали и мучались. Если же вам сейчас тяжело, и кажется, что все обстоятельства жизни складываются против вас, обратитесь за помощью к своему Творцу, откройте Евангелие от Луки, главу 18 и прочтите притчу Иисуса Христа "... о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В этом же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре".

       Хотелось бы пожелать всем читателям обрести душевный покой в любящих руках Всемогущего Творца и "Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе" (1 Фессалоникийцам, глава 5, стихи 17-18).

О.Байшева

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ВЫПУСК 19 2002\3