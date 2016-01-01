Уже мыслители древности говорили о важности отношений между детьми и родителями. А современные ученые подтверждают: да, семья -- это, все-таки, ячейка общества; именно в семье закладывается будущее отношение ребенка к окружающему миру и, что особенно важно, к людям. От того, какое родители уделяют внимание правильному воспитанию своего сына или дочки, зависит, какой будет их собственная семья, какими мамами и папами они станут. Именно об отношениях детей и родителей мы решили поговорить сегодня, а также о том, как Божье Слово рассматривает этот вопрос.

Слово к детям

«Какое счастье нам иметь не стройную осанку,

и не секрет разбогатеть, а маму – христианку»

Эти прекрасные строки написал известный христианский поэт Андрей Лукашин. В действительности, задумываемся ли мы о том, какие хорошие, добрые у нас родители? Родителей не выбирают, но почти для каждого ребенка мама -- самый лучший человек. Малышам даже не приходят в голову мысли о том, что чья-то другая мама может быть лучше, чем его. Даже если малыш терпит от родителей наказания, все равно они остаются для него самыми дорогими и любимыми, и он не помнит обид. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Дети вырастают и превращаются в юношей и девушек со своим мнением, интересами, друзьями. Они уже способны рассмотреть в своих родителях недостатки и отрицательные черты характера. Они уже могут не подчиниться или грубо ответить, всем своим поведением доказывая, что они тоже взрослые, самостоятельные личности. Они думают, что не будут такими, как их родители, хотя непроизвольно их копируют. Хочется обратиться к подросткам, юношам и девушкам, которые пока живут с родителями. Дорогие, задумывались ли вы о том, как хорошо иметь родителей -- христиан. Какое счастье, когда в доме мир, покой и взаимопонимание. Как прекрасно, что за тебя постоянно молится твоя мама или отец. Что их молитвы слышит Сам Царь Вселенной. По их просьбе Он ограждает тебя от зла, искушения, греха, хранит тебя, исцеляет, любит и жалеет. Молитва родителей способна привести к покаянию, сохранить от несчастья, принести благословение. Цените ли вы это? Господь призывает детей быть послушными родителям:(Еф. 6.1).(Втор. 5.16).

Воздаете ли вы добром своим родителям за их заботы и любовь? За то, что они столько сил тратят для того, чтобы вы были обуты, одеты, сыты. Вспомните, сколько раз они вас лечили, сколько времени просиживали с вами за уроками, сколько раз они давали вам мудрые советы, сочувствовали вам, утешали, поддерживали. Да и способны ли мы воздать родителям за все, что они сделали для нас? На самом деле мы сможем до конца понять и оценить их только тогда, когда сами станем родителями. Только тогда мы поймем их переживания, боль или наоборот, радость за свое чадо. Поэтому в книге Притчей 23.22 написано:

«Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». К сожалению, многие дети могут сказать: «А мои родители не такие хорошие, как говорит Слово Божье». Да. Все мы разные. Но Бог предостерегает:

«Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (Исх. 21.17).



Бывают такие ситуации, когда детям хочется уйти из дома от постоянных «скандалов», упреков, приказов. Дорогие, это не выход. Не лучше ли подчиниться родителям и Богу, исполнив заповедь:

«Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Богу» (Колос. 30.20). Если ты любишь Господа, то на данный момент твоя главная задача – быть послушным родителям. Чего бы тебе это ни стоило. Если ты сейчас научишься подчиняться родителям, то в будущем тебе легко будет слушаться Христа. Если же ты не боишься Бога, то представь, что с тобой точно так же могут обойтись твои дети. Поставь себя на место родителей и может быть, ты поймешь их. Хочется пожелать детям, чтобы вашего сердца достиг Христос. Тогда будет мир и любовь в семьях, тогда вы сможете понимать и уважать своих родителей.

Слово к родителям

Иметь детей – это большое счастье. Какую радость получаешь от их присутствия, нежных объятий, нехитрых ответов. Как нам хочется сделать все, чтобы ребенок был благословен, здоров и счастлив. Иметь детей хорошо, а послушных – лучше. А так хочется, чтобы ребенок был благодарен не только тебе, но, прежде всего, Богу. Я думаю, что каждый имеющий детей христианин хочет, чтобы его чадо было рождено свыше, было водимо Духом Святым, чтобы оно трудилось в Церкви, приносило плод. Да. Это мечта многих. Но достаточно ли усилий мы прилагаем, чтобы это осуществилось? Прежде всего, мы должны заглянуть в себя. Добрым ли примером мы служим детям? Когда христианин живет Богом, то он своей жизнью оставляет детям пример служения. Тогда не трудно каждый день молиться с детьми и читать Слово Божье. Тогда легко молиться и за самих детей. Дорогие, а, сколько времени вы проводите в постах и молитвах за своих детей? От этого зависит и их послушание. Когда ребенок еще маленький с ним гораздо проще, но когда он уже выше тебя, то, порой бывает, что мы не знаем, как с ним правильно поступить. В этом возрасте ждешь от него понимания и подчинения, и так бывает горько, когда натыкаешься на стену непримирения и даже нежелания слушать. Тогда приходиться прибегать не только к увещеванию, но и к наказанию. В Библии говориться о физических наказаниях, которые помогают в воспитании детей.

«Розга и обличение дают мудрости; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» (Книга Притч, глава 29, стих 15).

«Не оставляй юноши без наказания; если накажешь его розгою, он не умрет: ты накажешь его розгою, и спасешь душу его от преисподней»(Книга Притч, глава 23, стихи 13,14).

Хочу предложить вам некоторые мысли по поводу телесных наказаний известного американского проповедника, доктора Добсона. В своей книге он пишет: «Многие допускают ошибку, предлагая наказывать детей только тогда, когда все остальные средства не имели воздействия и родители уже не знают, что делать дальше. Тогда насилие применяется как акт окончательной утраты надежды и разочарования, а в таком ранге оно переходит в один ранг с криком и угрозами. Телесные наказания оказываются гораздо эффективнее, если применяются в начале конфликта, когда родители еще контролируют свое эмоциональное состояние, а не спустя полтора часа после начала препирательств. Действительно, вероятность проявления жестокости родителей становится гораздо больше после того, как ребенку предоставляется возможность часами раздражать, терзать своих родителей, не слушаться, дуться на них. И самое главное, что телесные наказания припасаются только на случай НАМЕРЕННОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ!»

Применяя физические наказания в процессе воспитания детей, родители рискуют впасть в крайности. Первая - это когда они с точностью исполняют место Писания:

«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Книга Притч, глава 13,стих 24). Вам наступили на ногу, не дали спокойно посмотреть телевизор? Всыпьте хорошенько непослушному дитяти и, по крайней мере, на час вы обеспечены безупречным поведением. Как просто. Помыслите о том, что это не причина расправы над ребенком! Слышали ли вы в своей жизни крик Иисуса? За все мы дадим отчет Богу. В Библии написано:

«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Послание к Колосянам, глава 3, стих 21). Вторая крайность – вседозволенность. Когда родители не могут проявить твердости и только обещают наказать, пуская все на самотек. Из таких детей вырастают люди, которые не знают закона выше, чем их собственные сиюминутные прихоти. Это эгоисты, не способные жертвовать своими интересами ради других. К таким родителям Писание говорит:

«Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Послание к Ефесянам, глава 6, стих 4). Мудрые родители должны вначале разобраться в эмоциональных и физических особенностях ребенка, учитывая его возраст, и только после этого подбирать методы убеждения или наказания, приемлемые для своего ребенка. Да благословит нас Господь быть мудрыми родителями. Просите Бога за своих детей, как просил Иаир, женщина-хананеянка, отец бесноватого мальчика. Сам Иисус призывал матерей:

«Плачьте о себе и о детях ваших» (Лк. 23.28). И тогда исполнится мечта каждой матери, в том числе и моя, -- быть восхищенной к Христу за руки со своими детьми.

