Шейх Али и его сын

Али арабский шейх, сидел за столом в своем роскошном кабинете. Шейх был владельцем обширного имения и в данный момент занимался вместе со своим секретарем проверкой бухгалтерских книг и ежедневных отчетов, которыми был завален его стол. Казалось, шейх с головой ушел в работу. Но порой он отрывался от своих бумаг и бросал взгляд в сад: там маленький мальчик пытался взобраться на шелковицу, цепляясь за ее кривые сучковатые ветви. Мальчик как мальчик - черноволосый, черноглазый, в джинсах... Но то был единственный сын и наследник шейха, свет его очей; отец не мог налюбоваться сыном, и потому работа его в это утро продвигалось медленно.Шейх Али задумчиво перевернул листок откидного календаря. Сегодня вечером он ждал важных гостей, а жены нет дома - ушла к родителям на семейный праздник. Ну да ничего, в доме полным - полно вышколенных слуг. Шейх нажал кнопку электрического звонка, и в комнату бесшумно проскользнул посыльный. Али отдал распоряжения: Абдулле было велено отправиться на рынок и купить все необходимые продукты, а кухарке - приготовить блюда и сервировать стол для пышного банкета. Затем шейх потребовал к себе садовника, который тотчас явился. Али велел ему собрать самые лучшие фрукты и цветы, чтобы украсить стол. Целая дюжина всяких дел ждали решения, и дюжина слуг разошлась в разные стороны с поручениями хозяина. А шейх за столом неторопливо потягивал черный кофе и даже пальцем ни разу не шевельнул: ему не было в том никакой необходимости.Вдруг в саду раздался пронзительный крик. Али выскочил из-за стола и бросился к окну. Его сын сорвался с шелковичных ветвей и теперь лежал на земле среди сломанных ирисов, громко плача и призывая на помощь.Испуганный отец не притронулся к звонку, не послал за слугами. Он стремглав бросился вниз мимо дежурного посыльного и швейцара. Те открыли рот от изумления, увидев, как хозяин сбежал по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней, и затем устремился вперед по садовой дорожке.Я здесь, сынок, я здесь, - кричал Али и, подбежав к лежащему на земле мальчику, подхватил его на руки, осторожно поддерживая при этом вывихнутую ножку.Забыв про свои дорогой костюм, он прижал к груди перепачканное землей тельце сына и понес его мимо швейцара, мимо посыльного, мимо секретаря - к себе, в свою спальню. У Бога, нашего Создателя, Отца и Искупителя, источника всякой жизни и любви, есть много слуг, готовых исполнить Его волю. Но когда Бог услышал плач Своих детей, чья жизнь погибала во грехе, Он не стал посылать ни ангела, ни пророка, но явился Сам. Он облекся человеческой плотью и пришел к нам как Иисус, Сын Божий.Апостол Павел сказал, что Бог во Христе примирил с Собою мир; а Иисус сказал, что, кто знает Его, тот знает Отца Его Небесного