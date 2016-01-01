Верую

Верую

       1. В Единого Бога, вечно Сущего, пребывающего в трех ипостасях: Отца, Сына и Духа Святого, Который сотворил небо и землю, все видимое и невидимое.

       2. В Единородного Сына Божия - Иисуса Христа, рожденного девой Марией от Духа Святого, ставшего единственным Спасителем мира.

       3. В сошествие Духа Святого на землю.

       4. В богодухновенность Библии.

       5. Что все согрешили и лишились Славы Божией, и что всем людям нужно покаяться и через Сына Божия получить прощение грехов и жизнь вечную.

       6. В то, что спасение дается только через покаяние и рождение свыше, через веру в пролитую на Голгофе за весь мир кровь Иисуса Христа, а не на основании человеческих дел и заслуг.

       7. В то, что Рожденный свыше человек вступает в завет с Богом посредством водного крещения. Оно совершается во имя Отца, Сына и Святого Духа через полное погружение крещаемого в воду при сознательном исповедании им Иисуса Христа Сыном Божьем, своим Спасителем и Господом.

       8. В крещение Духом Святым тех, кто принял Его своим Спасителем и Господом.

       9. В то, что Иисус Христос Духом Святым созидает Церковь, которая есть собрание людей, искупленных Им, из всех народов и всех времен. Она есть Тело Христово, Его Невеста.

       10. В то, что Церковь, как столп и утверждение истины на земле, исповедует и возвещает миру Евангелие Иисуса Христа во всей его полноте.

       11. В то, что Церковь является Телом Господа Иисуса Христа на земле, отделенная от мира и государства предназначенная для вечного царствования со Христом, не имеет никаких политических, экономических или каких-либо иных притязаний в этом мире.

       12. Что упование Церкви - второе пришествие Иисуса Христа во славе для ее восхищения в сретение Ему и последующего полного и окончательного Его воцарения, как Царя и Господа господствующих, когда Бог будет все во всем.

       13. В праведный суд вечный для оправдания праведников и осуждения и наказания нечестивых.

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ВЫПУСК 19 2002\3