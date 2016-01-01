Оккультное детство

"Их конец - погибель" (Филиппийцам 3.19)

Возможно, вы уже слышали о том, что христиане всего мира выразили свою обеспокоенность продукцией с торговой маркой "Гарри Поттер". С чем это связано, какова причина? Уверяю, это не религиозный фанатизм, как постарались преподнести волну протестов некоторые средства массовой информации. Если разобраться и проникнуть в глубь такого явления, как "Гарри Поттер", то вы сможете сами сделать определенные выводы. Что касается литературной стороны дела, то некоторые пытаются поставить книгу Джоан Роулинг в один ряд с известнейшими произведениями для детей. На что многие литературные критики возражают, мол, не представляет книга никакой литературной ценности, она даже не вписывается в жанр литературной сказки. Конечно, судить об этом рядовому читателю, имеющему за плечами курс литературы средней школы сложно. Но возможно просто окинуть свежим взглядом это произведение.Всем нам в детстве рассказывали сказки. Социологи, психологи утверждают, что в детстве в человеке закладываются нравственные основы, передается культурный и духовный опыт нашей цивилизации. На обыденно-практическом уровне эти важнейшие функции выполняют и сказки. Сказки для детей - это не просто небылицы, это образный способ объяснить маленькому человеку, что есть добро и зло, что добром нужно побеждать зло. При этом всегда использовали определенные образы для обозначения "хороших" и "плохих". Мы точно знаем, что Баба-Яга, Кощей - это символы зла. И никому и в голову не придет приписывать этим героям какие-то положительные качества. В средневековой Европе детей стращали сказаниями о гоблинах, гномах, демонах - традиционными персонажами средневекового эпоса. Обратите внимание на то, что все эти персонажи олицетворяли собой зло. Сегодня же нередко можно увидеть чье-нибудь чадо, которое нежно прижимает к своей груди какого-нибудь игрушечного вампиреныша или с нездоровым азартом в игре добывает очередного демона-покемона. Что это? Что произошло с людьми? Может, современные люди, развратившись в ложном осознании своего величия и могущества человеческого разума, не заметили, как черное стали называть белым, зло считать не таким уж и злым, а добро - не более чем утопией? Одним словом "называя себя мудрыми, обезумели" (Послание к Римлянам 1.22). Обольстив так людей, дьявол, который есть "лжец и отец лжи" (Иоанн. 8.44), сегодня ловко подменяет авторитеты. Особенно в отношении детей. И это вполне закономерно, ведь среди сегодняшних малышей есть будущие политики, президенты, руководители - то есть те люди, которые будут определять ход новейшей истории, те, кто будет строить будущее.Надо сказать, что творение писательницы Джоан Роулинг - авторе книг о Гарри Поттере, это открытый вызов не только нравственным ценностям человеческого общества, но и духовным традициям мировой литературы в целом. Дело в том, что с самой первой страницы автор описывает окружающую действительность, как нечто серое, грязное унылое и мрачное. При этом люди являют собой исключительно отрицательные персонажи - завистливые, злые, даже подлые. Но, зато, сам Гарри Поттер, колдуны, гоблины - чуть ли не самое светлое и интересное, что есть в мире. Что может из всего этого вынести маленький человек? Ребенок, у которого только начинают складываться ценностные ориентиры, может "перенести" впечатление от книжного мира на мир реальный и тогда не стоит удивляться тому, что дети становятся необщительными, агрессивными по отношению к взрослым и сверстникам.Главный герой книги - Гарри Поттер - будущий волшебник. И это вам не добродушная тетушка-фея из сказки о Золушке, это образ самого настоящего мага, использующего волшебство, магические ритуалы и зелья, причем настоящие! Прежде всего, взрослым необходимо понять, что магия, как бы ее не называли - ворожбой, гаданием, белой или черной, - это зло, а те, кто занимаются ею - служат дьяволу. Господь ясно говорит: "Не ворожите и не гадайте" (Левит 19.26) и еще: "Не обращайтесь к вызывателям мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них" (Левит 19.31). Те, кто называют себя волшебниками или попросту колдунами, знахарями, экстрасенсами по сути своей являются безумными. Это слова Господа, который: "обнаруживает безумие волшебников" (Исаия 44.29). Про такого человека Он говорит: "Он гоняются за пылью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: "не обман ли в правой руке моей?" (Исаия 44.20). Участь таковых в "озере огненном": "...Любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою" (Откровение 21.8). Всем необходимо осознать, насколько опасно соприкосновение с любыми оккультными вещами, будь то книга, фильм или любая продукция с маркой "Гарри Поттер". Прошу вас, не рискуйте своей жизнью и жизнью своих детей, потому что: "Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня" (Второзаконие 5.9). Вы, как родитель, должны уберечь свое чадо от смертельных уз мрака. Иначе ваш ребенок будет для Господа нечестивым. "Нет мира нечестивым, говорит Бог мой" (Исаия 57.21). "Итак изолью на них негодование Мое, огнем ярости Моей истреблю их, поведение их обращу на их голову, говорит Господь Бог" (Иезекииль 22.31). Ваш родительский долг - проявить твердость и оградить свое дитя от влияния продукции под маркой "Гарри Поттера".Кроме того, даже ученые подтверждают реальность опасности всего, что связано с "Гарри Поттером". Специальные исследования показали, что рецепты колдовских зелий, описанных в книге, состоят из настоящих растений, а приготовленные указанным способом становятся очень опасными для здоровья! Уже известны случаи отравления детей приготовленными ими самими же колдовскими снадобьями. Некоторых из них спасти не удалось. А что, если магические ритуалы тоже настоящие? В любом случае, если ребенок повторит хоть что-нибудь из описанного в книге, это послужит сигналом для темных сил, как если бы малыш повесил на себя табличку: "Приходи ко мне. Я готов служить тебе". И злой дух не упустит подобное приглашение.Интересно, что писательница почему-то использовала в своей книге совершенно реальные названия улиц, городов, местечек в "старой доброй Англии", словно бы говоря между строк: "А что, если тебе поискать; пройдись по этим улочкам, может, и найдешь, что-нибудь, такое волшебное". И, между прочим, толпы обезумевших малышей уже бродят по улицам Лондона, ища заветные волшебные закаулки. А некоторые и вовсе отправляются в английское местечко Глостер, на специальном и причем, совершенно настоящем поезде. Еще одна интересная деталь. В этом старинном английском городке есть англиканский собор, помнящий не одного английского монарха. Этот-то собор и приглянулся создателям фильма "Гарри Поттер и философский камень", - очень уж он напоминал школу магов, описанную в книге. Это невероятное (и вряд ли случайное) совпадение и подвигло создателей фильма на то, чтобы обратиться к властям города за разрешением снять там несколько эпизодов. Англиканская общественность была просто возмущена тем, что из дома Господа, пусть даже только на экранах, хотят сделать цитадель магии. Христиане Глостера сделали попытку не допустить подобного богохульства. По-видимому, эти люди читают Библию и знают, что Бог говорит: "И когда скажут вам: "обращайтесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвые о живых? Обращайтесь к закону и откровению" (Исаия 8.19-20). А закон говорит: "Если какая душа обратиться к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их: то Я обращу лице Мое на ту душу, и истреблю ее из народа ее" (Левит, 20, 6). И наверняка они читали и эти строки: "Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти" (Левит 20, 27). Но по неизвестной причине владельцы собора, коими является англиканская церковь, позволила превратить дом Божий в школу магов. А, между тем, поклонники Гарри Поттера все едут и едут в Глостер вовсе не для того, чтобы посмотреть огромные и весьма ценные витражи собора, и не затем, чтобы произнести молитвы в месте, где когда-то короновали одного из британских монархов. Зато доходы от посещений и пожертвования заметно выросли с тех пор, как этот английский городок стал своеобразным местом паломничества для поттероманов всего мира.Тут уместно упомянуть еще одну немаловажную и весьма тревожную деталь. Книгу Джоан Роулинг высоко оценил некий господин Алекс Кроули, который в анналах цивилизации останется как мировой вождь сатанистов. Мистер Кроули вполне доволен эффектом, который производит на детей и подростков "Гарри Поттер" и в связи с этим дал высокую оценку творению Роулинг. Еще бы, ведь с момента выхода в свет первой книги ряды сатанистов пополнило значительное количество мальчиков и девочек, причем младшего и среднего школьного возраста. Какое отношение имеет Джоан Роулинг к сатанистам? Сложный вопрос, но некоторые средства массовой информации открыто назвали госпожу Роулинг сатанисткой. Опровержения от нее самой не последовало.Под влияние оккультизма сегодня попадают многие. В памяти еще свежи кровавые события в США, когда неизвестный снайпер убил более десяти человек. На месте преступления он оставлял одну мистическую карту Таро, на обратной стороне которой писал, что считает себя богом. В данном случае связь с оккультизмом очевидна, это признали даже следователи и психологи ФБР. А вот еще один печальный пример. Недавно в сводках одного из информационных агентств прошла следующая информация: некий молодой человек по имени Мэтью Харман убил свою 90-летнюю соседку, чтобы съесть ее сердце. В ходе расследования он утверждал, что "лишь слегка увлекся оккультизмом", кое-что он вычитал в Интернете и решил повторить. Что подвигло молодого человека на это ужасное преступление и где гарантия того, что дети, прочитав книгу, которая просто напичкана оккультными ритуалами, не станут такими же "слегка увлекшимися"?Такой гарантии никто не даст, да и практика показывает печальные результаты. Есть над чем задуматься, не правда ли? А если вам кажется, что это все ерунда, то у вас каменное сердце, - горькое наследство человеческой цивилизации. О вас говорит Господь: "Они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф" (Захария, 1.11-12). Звучит, словно приговор, и это именно так: "Я покажу правду твою и дела твои; и они будут не в пользу тебе" (Исаия 57.12). Но две тысячи лет назад Бог, сотворивший небо и землю, Всемогущий Творец, Создатель и Любящий Отец решил Сам заплатить за все наши гнусности, за все кровопролитие со времен Каина и Авеля, за нашу злобу, нелюбовь и ненависть к подобным себе, за то, что мы, создания Божьи более возлюбили ходить вслед греха, за то, что мы, закрыв наши уши и ожесточив сердце, говорили в сердце своем: "Нет Бога!". Иисус за все заплатил. Мы заслуживаем смерти, а Он дал нам жизнь. Теперь Он говорит: "И окроплю вас чистою водою, - и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное...И будете Моим народом, и Я буду вашим Богом". (Иезекииль 36.25-28)."Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий мертвых, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это" (Второзаконие 18.10-12)."Ибо, если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего" (Левит 18.29)."И придет на тебя бедствие; ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей; может быть, пособишь себе; может быть, устоишь ... Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они как солома; огонь сожег их; не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы посидеть перед ним" (Исаия 47.11-14).