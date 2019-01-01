«Боже, а нужен ли я Тебе?» - свидетельство бывшего бандита

Я был третьим ребенком в семье. Из-за частых пьянок отца дома невозможно было находиться, поэтому основное время я проводил на улице. Постепенно безобидные детские игры переросли в игры без правил. Я стал членом жесткой, матерой банды, масштабы действия которой для такого города как Саратов были огромны.

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Время шло, а с ним росли и наши «аппетиты».И хотя наша группировка развивалась и набирала обороты, становилось все труднее удерживать свои позиции.И вот однажды, как это часто бывало в подобных ситуациях, произошла драка между двумя группировками, после которой для дальнейшего разрешения конфликта была назначена «стрелка». На этой встрече на нас было совершено вооруженное нападение. Это произошло 18 января 1994 года. Когданаш водитель вышел из машины, он был расстрелян в упор. Не прекращая стрелять и быстро приближаясь, нападавшие из автомата и двух пистолетов расстреливали всех находившихся в нашей машине.

Я сидел справа на заднем сидении, а огонь вёлся со стороны водителя. Первые пули достались двум парням, сидевшим слева и впереди меня. От многочисленных ран они скончались на месте. Я получил 7 огнестрельных ранений: две предплечевые кости с одной и с другой стороны были перебиты, руки болтались на коже и сухожилиях. Еще одна пуля прошла через правую чашечку коленного сустава и, повредив ткань и сухожилия бедренной кости, застряла около тазобедренного сустава в районе паха. Но самым тяжелым было ранение в голову: пуля вошла на глубину семи сантиметров и, пройдя между двумя полушариями, застряла в основании головного мозга. Мне было тогда девятнадцать лет. Самому младшему из погибших было18, самому старшему - 26.

Скорая помощь отвезла меня во вторую городскую больницу г. Саратова. Там на левое предплечье мне поставили аппарат Елизарова. Операция длилась 6 часов. Врачи долго решали, каким образом извлечь пулю, застрявшую в голове. Сначала хотели оперировать методом вакуума. Но потом от этой идеи отказались, потому что таким способом можно извлечь инородное тело, находящееся не глубже 3 мм от головной коры, а в моём случае было 7 сантиметров. Только спустя три месяца меня перевели в госпиталь, где работал хирург, согласившийся провести сложнейшую операцию.

Когда я лежал на операционном столе с зажатой в специальных тисках головой, я как-то особенно ясно понял, что могу сейчас умереть. И вместе с этим пришло осознание, что со смертью ничего для человека не заканчивается, наоборот, начинается... И у меня появился страх перед неизведанным. От этих мыслей я начал паниковать, осознавая ничтожность прожитой жизни. Вслед за этим появилось желание быть прощенным Богом. Я сказал: Господи, спаси. И с этого момента меня будто накрыли колпаком покоя и какой-то неземной радости. Я открывал глаза, видел врача, сверлящего дрелью мою голову, и при этом ничего не чувствовал.

Операция длилась около 10 часов.Когда я очнулся в реанимации, пришел врач и, воткнув огромный шприц в мою голову, начал высасывать какую-то красную жидкость, которая быстро наполнила таз. Я будто превратился в живой холодец: это было непередаваемое жуткое ощущение, когда вся внутренность дрожит и не хочется жить.

Всего было проведено пять операций по извлечению пули из головы с общим периодом времени около двадцати часов. Последствия были тяжелыми: правосторонний парез (парализация всей правой стороны) и эпиприпадки (эпилепсия). После тех трагических событий я провел в больнице год, после чего меня выписали домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Это было тяжелое время для меня. Тело меня не слушалось: многочисленные падения, регулярные эпиприпадки. Пришлось заново учиться ходить, шаг за шагом преодолевая физическую боль и непослушание тела. Потом с помощью беговой дорожки я учился бегать, падая и разбивая до крови колени и локти. Я не мог смириться с тем, что буду инвалидом. Каждый раз, когда опускались руки, какая-то невидимая сила укрепляла меня.

Периодически меня помещали в стационар, чтобы проводить восстанавливающие процедуры. В палату меня привозили и увозили на кресле-каталке. Как-то после утренней процедуры я по обыкновению сидел на диванчике в холле. Ко мне подъехал на коляске молодой человек с ДЦП. Я узнал, что его зовут Сергей и что он практически каждый год в период обострения лежит в больнице. Мы стали общаться. Перед выпиской Сергей подъехал ко мне, в руках у него было яблоко. Он протянул его мне и со слезами сказал: «Сергей, ты вот через некоторое время будешь ходить, а я никогда». Развернулся и поехал на коляске к лифту. У меня тоже непроизвольно потекли слезы. Малоизвестные ранее чувства сопереживания и сострадания наполняли мое сердце. Так потихоньку начал трудиться надо мной Господь, Которого я ещё по-настоящему не знал.

Однажды, когда я зашел к моему приятелю домой, обратил внимание на толстую книгу на полке под названием Библия. Я открыл Притчи Соломона и прочитал наставление о кротости и смирении. Это было слово ко мне, так как именно этих качеств у меня не было.

Я начал читать Библию, и у меня появилось много вопросов, на которые я долгое время не мог получить ответы. С одним моим знакомым мы пили пиво во дворе. Он показал на девушку: «Вон смотри - идёт верующая». Я попросил её позвать. Она подошла, и мы долгое время говорилис ней о Писании. Она пригласила на богослужение.

Когда я первый раз пришёл на богослужение, то ясно получил в сердце удостоверение, что здесь присутствует Сам Бог. Именно там я стал молиться Богу. Я начал говорить Ему, чтобы Он Сам явил Себя мне, а основной мой вопрос к Нему звучал так: а нужен ли я Тебе? Следующим утром я получил ответ: Да, Я люблю тебя, следуй за Мной.

После этого яоставил всё, о чём Библия говорит как о грехе. Так в 2001 году произошла моя незабываемая встреча с нашим Господом и Учителем Иисусом Христом. Я покаялся в своих грехах, и Он простил меня. Он, как оказалось, всё это время, несмотря на мое упорство, вёл меня с любовью ко спасению.

Сейчас я верующий человек, послушный Слову Божьему. Все мои мерзкие дела остались далеко в прошлом. Я работаю, являюсь многодетным отцом, Бог дал мне очень любящую жену, исцелил меня от эпилепсии.







Я не могу сказать, с какого момента это началось, но теперь каждый год 18 января мы собираемся на кладбищах у могил погибших, а потом едем на посещение к их родителям. Когда я говорю с родителями погибших ребят, я вижу, что им очень тяжело вспоминать тот трагический день. Каждая мать хотела бы расправиться с теми, кто в нас стрелял. Да что говорить, я и сам раньше желал с ними поквитаться. Но Бог привёл меня к пониманию таких слов из Библии: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.» (Рим.12:19)

Когда я уже был верующим, Бог привёл ко мне некоторых из тех, кто в нас стрелял и человека, который дал такую команду. И Бог помог мне простить их и поступить, как написано в Божьем Слове: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою: ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе» (Прит.25:21,22).

Хочется пожелать всем, кто прочитал мою историю, не противиться Богу и не отвергать Его любовь, потому что так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Зачем нам погибать раньше времени…

Юбилейный выпуск

Опубликовано в №58, 2015 г.

http://mirsbogom.ru/58/bozhe-nuzhen-li-ya-tebe-svidetelstvo-byvshego-bandita/