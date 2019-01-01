А где будешь ты?





Пожалуй, всем известно библейское повествование о Ное и всемирном потопе. Оно рассказывает нам о том, как в начале бытия мира настало такое время, когда люди весьма развратились на земле. Но Бог нашел одного человека - Ноя, который в глазах Божьих был достоин милости за свою праведную, богобоязненную жизнь. Господь открыл ему, что намерен погубить землю за грехи живущих на ней, и повелел построить корабль, на ковчег впоследствии Ной с семьей и животными спасся от потопа. Строительство этого корабля было для других людей знамением о приближающейся катастрофе. Бог тем самым давал шанс людям спастись от грядущего бедствия, поверив Ною. Но кроме Ноя и его семьи никто из людей не захотел войти в ковчег. Они не поверили ему.

Эта история, произошедшая несколько тысячелетий назад, является ярким прообразом наших дней. В Библии сказано, что «…как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого (во дни второго пришествия Христа и кончины века): ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех» (Лук. 17: 26-27). Сегодня люди так же живут, не думая о завтрашнем дне, не задумываясь о своей жизни. Но Слово Божие проповедуется по всей земле. Оно говорит к человечеству, что земля, на которой мы живем, обречена на погибель, что каждому из нас предстоит умереть, а потом - суд. Оно призывает: покайтесь, пока еще есть время! И предупреждает: если не покаетесь, вас ожидает ад и вечные мучения… Но многие люди, к сожалению, и сегодня не думают. Они еще не чувствуют приближающейся смерти, не видят грядущего конца света и адских мучений!!! Они видят только сегодняшний день. А сегодня они едят, пьют, наслаждаются жизнью.

Очень часто бывает, что человек только после того, как потеряет что-то, начинает горевать и плакать и говорить: «Если бы сейчас вернуть тот момент моей жизни! Я бы обязательно что-нибудь изменил, я бы не допустил случиться этому!» В Библии есть хорошо известная притча о богаче и Лазаре. В этой притче богач понял свою безвыходность только тогда, когда уже ничего нельзя было изменить. Наверное, он, находясь в аду, думал: «Зачем же мне были нужны эти греховные утехи, ежедневные пирования, развлечения с блудницами? Сейчас не возможно что-то вернуть и поправить, теперь передо мной реальность, над которой я в свое время смеялся. Я в муках ада! А Авраам сказал, что я уже на земле получил свое доброе». Что доброе? Временное греховное наслаждение, то, что было приятно его плоти. Время, которое ему было дано Богом для приготовления к жизни вечной, он использовал для греховных утех. А о душе своей он не позаботился! Он предпочел вечному, неувядаемому - временное, тленное. Поэтому сегодня Дух Божий вопиет к сердцам людей: «Покайтесь в своих грехах, примите Христа, встаньте на путь верный, пока еще есть время!»

А кто-то говорит: «Я молод, подожду немножко. А потом, когда состарюсь, приду к Богу». Но для некоторых людей завтра может не наступить, потому что завтрашний день не в нашей власти. Поэтому Библия призывает нас, чтобы мы сего-дня искали путь правды: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16).

Нашу жизнь порой можно сравнить с ездой на автомобиле. Когда едешь по дороге, то на пути встречаешь ограничения скорости. А ты едешь, и тебе кажется, что дорога-то очень хорошая, ровная. Зачем здесь этот ограничительный знак? Но на этой дороге стоит знак, потому что здесь неоднократно гибли люди! Это, конечно, чужие судьбы, но нам надо придерживаться этого ограничения, чтобы самим не оказаться в той же беде. Ни тем ли более мы должны прислушаться к голосу Самого Бога, Который предупреждает и увещевает нас, чтобы мы остановились на своих греховных путях и встали на Его путь, чтобы не погибнуть. Ведь Библия говорит: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).

Каждый человек много раз в своей жизни стоит перед выбором, что ему делать. И сегодня наш Бог Иисус Христос предлагает всем людям сделать выбор: приобрести у Него самое главное - Жизнь - или пойти в смерть. А мы знаем, что для человека жизнь - это наивысшая ценность. Мы можем много скопить богатства, но если к нам придет беда и будет стоять вопрос о нашей жизни и смерти, то мы отдадим, скорее всего, все, что у нас есть, чтобы спасти свою жизнь. Иисус Христос сказал о Себе: «…Я есмь путь и истина и жизнь…» (Иоан. 14:6). Получается, что люди ищут жизни, но Сама Жизнь в лице Иисуса Христа зовет их сегодня к Себе. Иисус говорит такие слова: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас…» (Мтф. 11:28). Сегодня милость Божия простирается к каждому человеку, сегодня Бог желает спасать и миловать грешников, сегодня Он долготерпит каждого из нас, не желая, чтобы мы погибли, но чтобы спаслись. И сейчас по всей земле звучит призывный голос Проповедника правды - Духа Святого: «Покайтесь, пока не поздно!» А посреди мира стоит Новый Ковчег спасения - это голгофский крест с распятым на нем Иисусом Христом. И всякий, кто верою входит в этот Ковчег, принимая Иисуса Христа как Спасителя своей души, приобретает жизнь с избытком! Конечно, как во времена Ноя, и сегодня звучат насмешки, высказывается недоверие в адрес этого призыва. Но еще немного, совсем немного, и дверца Ковчега закроется. А где будешь ты?

Юбилейный выпуск

Опубликовано в №30, 2006 г.

http://mirsbogom.ru/30/a-gde-budesh-ty/