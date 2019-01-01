Вечная спешка





«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16).





Кажется, что добрая половина всех достижений цивилизации направлена на ускорение и экономию времени человека. Телефоны стационарные и мобильные, электронная почта, самолеты, продукты быстрого приготовления - все устремлено на то, чтобы меньше ждать. Чем больше мы экономим время, тем больше спешим. Метро в Москве - яркий тому пример. Особенно, если мы гости из провинциальной глубинки - тогда ритм столичной жизни кажется нам совершенно безумным. В сельской местности человек может ожидать транспорт в течение часа и более, а в Москве мы проявляем нетерпение, если поезд в метро не подходит уже в течение 3-5 минут. Посетителям подземки бывает недостаточна скорость движения эскалатора, поэтому они еще бегут, обгоняя остальных, стоящих на движущейся лестнице. С каждым годом общество страдает все больше и больше от стрессов, вызванных этой гонкой и неспособностью ждать.

Когда человек спешит, он часто что-то упускает и не доделывает. Нередко то, что мы приобретаем в результате торопливости, гораздо меньше того, что мы теряем. Гонимся за удовольствиями - теряем здоровье. Гонимся за профессиональной карьерой - теряем совесть. Гонимся за славой - теряем скромность. Гонимся за количеством - теряем качество. Гонимся за деньгами - теряем добрые принципы, друзей, семью. Хочется предложить для примера сочинение одной третьеклассницы на тему «Кто такая бабушка?» Мне кажется, что эта школьная работа является прекрасным средством пролить свет на то, как, например, дети смотрят на нас, вечно спешащих взрослых.

Вот что она написала:



«Бабушка - это такая женщина, у которой нет своих детей. Она любит маленьких девочек и мальчиков, которые дети других людей. Дедушка - это тоже бабушка, только мужчина. Он ходит гулять с мальчиками, и они разговаривают о рыбалке и других вещах.

Бабушкам ничего не надо делать, только приходить в гости. Они старые и поэтому им нельзя бегать и много играть. Но они могут отвезти нас на ярмарку, и у них должно быть много денег, чтобы покатать нас на карусели. Или, если они с нами гуляют, то они должны останавливаться, чтобы посмотреть на всякие вещи, например, на красивые листья или на гусениц. Они никогда не должны говорить: «Пошли быстрее».

Они носят очки и могут вынимать свои зубы. Бабушки не должны быть очень умными, только уметь отвечать на такие вопросы, как «Почему собаки гоняют кошек?» или «Где у червяка голова?».

Когда они читают нам книжки, они ничего не пропускают и не говорят, что эту сказку мы уже читали. Каждый должен стараться, чтобы у него была бабушка, особенно, если нет телевизора, потому что они единственные взрослые, у которых есть свободное время».



Не ради ли собственных детей спешим заработать, обустроиться, сделать карьеру, словом, хотим дать им все? Но почему они иначе воспринимают наши попытки обеспечить их будущность? Когда наши сыновья становятся подростками, мы вдруг замечаем, что совсем не знали их. Мы не знали, что зрело внутри у них все эти годы. Нам неизвестны их проблемы, радости и наклонности. Соответственно, нам непонятно и странно их поведение, и мы чувствуем себя абсолютно беспомощно, сталкиваясь с острыми углами проблемы «отцов и детей». Наш взрослеющий подросток уже нашел себе круг друзей общения, в результате пропасть между ним и родителями растет с каждым часом. Когда-то мы слишком торопились, чтоб почитать ему книжку, ответить на один из бесконечных детских вопросов, отмахивались от жены, которая пыталась выразить свои тревоги по поводу воспитания сына. К сожалению, начинаем думать об этом слишком поздно. Это лишь один пример того, как в спешке мы теряем очень важное.

Многие люди панически боятся числа 666, как символа грядущего антихриста. Действительно, не хотелось бы иметь такую комбинацию цифр в номере телефона или машины, но в действительности опасность кроется не в числах, а в смысле того, что Библия подразумевала под этими цифрами, увязав их с человеком, которому предстоит стать воплощением самого сатаны.

Бог творил землю в течение 6 дней, а седьмой день «освятил» и позже повелел в Своем законе соблюдать день покоя. Ученые люди говорят, что если человек не имеет один день в неделю для отдыха, то его организм перегружается, не имея возможности для самовосстановления. Итак, смысл этих цифр заключается в том, что сам диавол заводит человека в гонку, так, чтоб человек работал, бежал, достигал и никогда не думал, например, о своей душе. Достигши одного, человек уже видит перед собой следующую цель, и жизнь превращается в погоню за горизонтом. И седьмой день - символ покоя, время размышления и переоценки ценностей никогда не приходит в жизнь этого человека. Чувство удовлетворения бывает редким и очень кратковременным. Да, собственно, в спешке человеку и недосуг задумываться над тем, удовлетворен ли он достигнутым. Беготня превращается в самоцель. Враг человеческих душ заводит людей в бег, чтобы у них не было времени подумать: «А стоит ли достигать того, к чему я так стремлюсь?», «А правильны ли цели в моей жизни?»



Библия говорит, что перед всемирным потопом люди строили, сеяли, покупали, женились и «НЕ ДУМАЛИ» , пока не пришел потоп и не истребил всех. Им было некогда думать о своей системе ценностей, о душе, о том, чем собственно занимается этот странный человек Ной, который непонятно зачем на суше стал строить огромный корабль. Они не задумывались, почему в этот корабль стали вдруг приходить животные. Они не думали, когда первые капли дождя забарабанили по их крышам. Но когда они стали думать, было уже слишком поздно. В ковчег Ноя уже невозможно было попасть, и это первое занятое, спешащее поколение скрылось под волнами всемирного потопа.

Дорогой друг! Вы, наверное, тоже очень заняты. Наверное, часто спешите и опаздываете, в глубине души подозревая, что упускаете нечто очень важное в жизни.

Послушайте, что написано о нас в Библии: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер.6:16) .

Христос говорит также: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф.11:28).

Пожалуйста, найди время подумать о душе, о Боге, о семье, о добром христианском пути, который дал счастье миллионам идущим по нему. Если ваши близкие зовут вас в церковь, найдите время для этого. Если в вашем доме есть Библия, найдите время ее почитать. Самое главное, найдите время в уединении поговорить с Богом в молитве своими, не заученными словами. Можно помолиться примерно так:

«Господи, я так устал бежать. Прости мне мою вечную спешку. Прости мои грехи и дай мне твой покой. Войди в мою жизнь и дай мне оставить все лишнее и ненужное».

Поверьте, у многих из нас именно так вопиет душа.

Юбилейный выпуск

Опубликовано в №39, 2009 г.

http://mirsbogom.ru/39/vechnaia-speshka/