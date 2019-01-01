НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 20 ЛЕТ!

Прежде всего мы благодарны Господу нашему Иисусу Христу, Который все эти годы поддерживал и направлял нас. А также огромное спасибо вам, наши дорогие читатели. За вашу верность, постоянство и заинтересованность в газете «Мир с Богом». Ведь именно ради того, чтобы вы в лице нашей газеты постоянно ощущали близкого вам собеседника, мы и прошли этот путь в 20 лет.

Общий бумажный тираж наших выпусков вплотную приблизился к миллиону. Мы вместе с вами осваивали Интернет, где уже много лет существует электронная версия нашего издания на сайте http://mirsbogom.ru/. Мы благодарны вам за тёплые слова поддержки, которые вы пишите в отзывах на сайте, присылаете в письмах и высказываете лично.

Номер газеты, который вы держите в руках, является расширенным 16-страничным изданием, включающим в себя только некоторые из лучших статей, опубликованных за эти годы. Данный номер предваряет выход книги «Мир с Богом», в которую войдут все лучшие статьи, посвященные различным аспектам христианской жизни. В этой книге вы найдете и духовные наставления, и христианскую публицистику, и так полюбившуюся рубрику ответов на вопросы, и непридуманные истории из жизни, которые никого не оставят равнодушным.

Также выходит в свет сборник христианских стихов «Помышляя о горнем». В книгу вошли стихи более двадцати пензенских авторов, наших братьев и сестер, которых мы знаем и любим. Здесь вы встретите и молитву матери, и историю Рождества, и размышления о любви Творца, а также факты из времен репрессий христианства. Авторы делятся с читателем своими искренними переживаниями, откровениями, размышлениями.

Выпуская это издание, мы не преследуем никаких корыстных или коммерческих целей: на протяжении всех 20 лет газета распространялась бесплатно. Весь наш труд мы делаем с одной целью - чтобы вы, наши читатели, могли обрести мир с Богом. Этого мы искренне желаем вам, об этом мы просим Господа в своих молитвах, работая над очередным номером газеты.

Надеемся, что анонсированные книги, как и наша газета помогут вам лучше узнать и понять Бога, перед Которым мы все равны и Который любит каждого из нас.

Возможно, в этой жизни мы не увидим ваших лиц, но будем рады встретить вас в вечности среди спасенных людей. Надеемся, что наша газета станет для вас поддержкой в пути за Богом.



