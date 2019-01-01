Он упал с высоты пятиэтажного дома



Мы хотим рассказать вам о великом чуде, которое Господь совершил с дьяконом Церкви Христиан Веры Евангельской города Сарова.





В тот день, 16 мая 2003 года, Евгений Кащеев работал на крыше производственного здания, примерно на высоте 5-этажного дома. Там был установлен подъемник, с помощью которого на крышу подавались рулоны техноликоля. Евгений работал в паре еще с одним рабочим, который загружал материал внизу в корыто и контролировал его подъем. Ничто не предвещало в тот день беды. Все было как обычно: строительный объект, бригада, тяжелая, но любимая работа. Наверное, этот день закончился бы, как и многие другие дни, если б не ряд обстоятельств, изменивших нормальный, размеренный ход событий.

Началось все с того, что напарник Евгения проявил халатность. В его обязанность входило следить за корытом с материалом и при подъеме оттягивать его веревкой. Напарник этого не сделал. В результате корыто, поднимаясь, зацепилось за выступ здания. Произошла перегрузка подъемника, его ножки сложились, и он начал падать с крыши. Падая, подъемник ударил Евгения по голове, от чего он потерял сознание. В руках у Евгения был дистанционный пульт, посредством которого работала эта машина. Пульт был присоединен кабелем к подъемнику. От удара мышцы руки Евгения, в которой находился пульт, сжались, и его потащило вниз за оборудованием и поэтому падение Евгения было очень стремительным. Его напарник находился возле здания внизу. Услышав шум, он поднял голову, увидел, что подъемник летит на него, и еле успел отскочить в сторону.

Ребята, с которыми работал Евгений, не заметили, как произошло его падение, потому что было шумно от работы пропана, но они быстро обнаружили, что Жени нет. Они подбежали к тому месту, где стоял подъемник, посмотрели вниз и увидели Евгения, лежащего на земле, - в одной стороне, а подъемник - в другой. Вызвали скорую помощь, которая приехала очень быстро.

То, что с ним стало происходить дальше, представляло собой жуткую картину: его глаза стали надуваться и сделались размером с кулак, они вывалились из глазниц. Голова тоже стала распухать, сделалась огромная, как тыква. Скорая увезла его в больницу, там Женю обследовали. Оказалось, что у него был многооскольчатый перелом свода и основания черепа, тотальный ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб обоих легких с разрывом левого легкого, ушиб сердца, перелом левой ключицы, а также большая потеря крови. В больнице Евгению сделали томографию мозга: выяснилось, что его мозг был, как густая сметана, перемешанная в банке, а шейный отдел позвоночника вошел в голову на шесть сантиметров. Это все подтверждало, что Евгений упал головой вниз.

С точки зрения медицины, он получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, он был живым трупом. Поэтому врачи даже не пытались чем-то помочь, приступить к лечению, они просто ждали. Прошел день, а он все еще жил. Врачи думали, что он умрет с минуты на минуту, а он не умирал. Прошел второй день, третий, и тут врачи сказали: «Да почему же мы с ним ничего не делаем, давайте хоть будем кормить!» Родственников Евгения предупредили, что даже если он останется жив (что, по их мнению, было невозможно), то он будет, как растение: не сможет ни мыслить, ни говорить, ни чувствовать, ни двигаться.

В реанимационной палате, куда положили Женю, уже лежал один парень-студент. Он попал в автомобильную аварию. Был тоже в очень тяжелом состоянии. У этого молодого человека мама работала в администрации города, поэтому в больницу был вызван профессор-нейрохирург из Нижнего Новгорода. Профессор осмотрел этого молодого человека и других больных, которые лежали в то время в больнице. Он сказал, что не сможет помочь двум пациентам - этому парню и Евгению, потому что они, по его мнению, все равно жить не будут. Трем другим больным профессор сделал операции.

Даже знакомства и связи не могли помочь - настолько тяжелым было положение этих людей.

С первых же часов после падения Евгения Церковь взывала к Богу, прося о чуде исцеления, потому что, по словам медиков, Женю могло спасти только чудо. Церковь ежедневно собиралась, в молитве и посте обращаясь к Господу с просьбой исцелить свое дитя, а также молились и за этого студента.

Дальше события стали разворачиваться чудесным образом. Однажды врач из реанимационного отделения зашла к Евгению в палату, чтобы осмотреть его, - он как и прежде был в коме. Она взяла его за руку и стала о чем-то ему говорить. И тут Женя сильно пожал ее руку. Она испугалась. Евгений как будто дал знак, что будет жить!

На девятый день комы в палату к Жене пустили пастора Церкви, и служитель сделал все, как сказано в Библии, помазал Женю елеем и помолился за его исцеление.

В эту ночь медперсонал реанимационного отделения стал свидетелем непонятного явления. В три часа ночи в палату, где находился Евгений, залетело примерно 20 пчел. Они около часа кружили над его головой, образуя некий ореол. Пчелам такое поведение не присуще, тем более что это происходило ночью. Все работники отделения сбежались посмотреть на это чудо. А пчелы как появились незаметно, так же незаметно исчезли.

Все время, пока Евгений находился в коме, его жена жила у его мамы. Им обоим было очень тяжело, они боялись телефонных звонков, потому что состояние Жени было критическим, в любой момент могли позвонить и сообщить, что он умер. На одиннадцатый день раздался телефонный звонок, мама собралась с силами и взяла трубку. Через несколько секунд она возрадовалась - ей сообщили, что Евгений вышел из комы! Они поехали в больницу.

- Помню, как открыв глаза, первый раз увидел перед собой жену, - рассказывает Евгений. - Я улыбнулся и сказал: «Что мы тут делаем? Пойдем домой скорее!» Она со слезами начала мне рассказывать о том, что со мной произошло. А я просил еще и еще раз рассказать обо всем случившемся. Когда я пришел в себя, то начал учиться жить заново: стал учиться ходить, держать ложку, говорить. От пролежней меня спасло то, что в реанимационной палате меня сразу положили на водяной матрас. Только на одной пятке появился пролежень, который мне срезали. Поэтому долгое время, примерно полтора года, мне было больно ходить.

Впоследствии оказалось, что трое пациентов, которым была сделана трепанация черепа, не выжили. Остались живы только Евгений и тот парень-студент – самые безнадежные. Профессор-нейрохирург сказал, что все произошедшее - позор на его седую голову.

В июне месяце Евгения перевели в отделение травматологии. В то время его посетили два врача, которые наблюдали его, когда он был в отделении реанимации. Они просили прощения, потому что практически ничего не сделали для Жени, ведь они были уверены, что он умрет. Зная, что Евгений верующий, врачи сказали, что его, без сомнения, спас Бог, по-другому они никак не могли объяснить тот факт, что он выжил. 2 июля Евгения уже выписали из больницы, 11 июля он уже проповедовал в Церкви, а 8 сентября он вышел на работу. Когда речь зашла об инвалидности, то врачи сказали: «Ты здоровый мужик. Иди, работай!» Но все же некоторое время медицинская комиссия не хотела давать разрешение на вождение автомобиля.

Как же выжил Евгений и не стал «растением», как предрекали врачи? Без всякого сомнения - все это произошло благодаря сверхъестественному вмешательству Бога! А как по-другому можно объяснить тот факт, что левое легкое Жени срослось само собою, шейный отдел позвоночника, который на шесть сантиметров вошел в голову, встал на свое место, заново сформировался и принял прежние формы мозг, который был похож на густую сметану, перемешанную в банке? Куда делись множество порезов, которые были на лице у Евгения после несчастного случая? И так далее...

Когда Евгения выписывали на работу, запретили ему трудиться на большой высоте, поднимать тяжести… Но сегодня Женя, как и прежде, работает на стройке и, не смотря на запреты врачей, ему приходится все выше перечисленное выполнять. Он и машину водит, ездит на большие расстояния - в общем, живет, как все люди, полноценной жизнью. Женя признался, что Бог дал ему физических сил больше, чем было. Он заметил, что теперь может поднять большой вес - для него нет в этом проблемы. Смотришь сегодня на Евгения и не можешь поверить, что когда-то с ним случилось все это: нормальный, здоровый человек. Но, как в доказательство того, что именно с ним произошли все эти нелегкие события, остался неисцеленным левый глаз Жени. Но Евгений не унывает, твердо веря, что для Бога нет ничего невозможного.

- Я хотел бы сказать всем людям, которые еще не примирились с Богом, - говорит Евгений, - которые думают, что они успеют покаяться, которые надеются на потом: смерть приходит так быстро, что человек даже не успевает подумать об этом, это происходит настолько внезапно, что не успеваешь осознать тот факт, что переходишь в вечность. Воспользуйтесь сегодняшним днем, потому что завтра может быть уже поздно! В тот момент, когда со мной случилось все это, я уже был верующим человеком, спасенным Христом. Если бы Господь решил взять меня к Себе, то я наследовал бы вечную жизнь. Но слава Господу за то, что Он явил мне такую милость, и я сегодня имею возможность свидетельствовать людям о Его силе, любви и могуществе. Пока есть время, примиритесь с Богом!







Статья написана по материалам беседы главного редактора газеты «Мир с Богом» Владимира Шкляр с Евгением Кащеевым, которая состоялась в 2006 г., спустя три года после несчастного случая. На сегодняшний день Евгений вполне здоровый человек. Мы благодарим нашего чудного Господа за милость, явленную Евгению, за ответы на молитвы Церкви.

Юбилейный выпуск

Опубликовано в №31, 2006 г.

http://mirsbogom.ru/31/on-upal-s-vysoty-piatietazhnogo-doma/