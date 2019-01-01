Ранами Его мы исцелились





Всем известен лозунг: "Здоровье народа - богатство страны". Это очень правильная мысль. Потому что здоровый человек может очень много трудиться, зарабатывать не только себе и своей семье на жизнь, но чтобы было из чего уделить и нуждающемуся.



Когда Бог создавал человеческий организм, то обо всем позаботился. Он вложил в наше тело способность самозащиты и самовосстановления, иммунитет. Господь хотел видеть человека здоровым, способным трудиться. В этом была явлена Его любовь к человечеству.

Но болезни начались с того времени, когда первый человек согрешил, ослушался Бога. Он имел заповедь не есть от плодов дерева познания добра и зла, находящегося в раю. Бог сказал Адаму: "В день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь" (Быт. 2: 16-17). И в тот день, когда первые люди вкусили запретных плодов, они стали смертными. Они не умерли сразу, но дни их жизни ограничились. Поскольку здоровый человек не умирает, то люди стали болеть. И пока люди умирают, будут и болеть. И верующие люди тоже. Об этом хорошо написал Апостол Павел: "Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный" (2 Кор. 5: 1-9). Это он говорит о нашем теле, он его сравнивает с земным домом. Любой дом из года в год стареет и, в конце концов, приходит в негодность, даже если о нем заботятся. А если за домом не смотреть и вовремя не ремонтировать, то он разрушится еще быстрее. Так и человек. В молодости своей он здоров и крепок и не бережет свое здоровье. И чем старше он становится, тем чаще его беспокоят разные болезни. В книге Екклисиаста хорошо сказано об этом: "И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!" доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось (о зубах); и помрачатся смотрящие в окно (о глазах); и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его" (Еккл.12:1-7). Этот отрывок говорит о том, что в старости к человеку придут эти годы (если он до них еще доживет), когда будут одолевать его многие немощи и болезни: ослабеют ноги, глаза, будут проблемы с зубами, внутренними органами и т.д. Потому что жизнь человека ограничена. В Библии так сказано об этом: "Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим" (Пс.89:10). Как труд постоянно сопровождает человека, так и болезни. Они беспокоят одного меньше, другого больше, но все-таки сопровождают нас на протяжении всей жизни. Бог нам дал разум, чтобы мы могли заботиться о себе, беречь свое здоровье и лечиться, когда это необходимо. Но и тогда полностью избавиться от немощей не можем.

Очень плохо, когда, заболев, верующий человек начинает думать, что это Бог его наказал за какие-то грехи. А еще хуже, когда так начинают думать другие. Так делать нельзя. Библия говорит: "Кто ты, осуждающий чужого раба?" (Рим.14:4). Таким обвинителям Иов, праведный, богобоязненный человек, которого Бог проводил через тяжелейшее испытание, сказал: "А вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали! это было бы вменено вам в мудрость" (Иов.13:4-5).

Конечно, сам человек должен себя проверить, не виновен ли он в чем-то перед Богом. Но даже если человек согрешил пред Богом, и Бог наказывает его, то не обязательно только болезнь может быть наказанием.

Некоторые люди "сортируют" болезни: такой болезнью верующий может болеть, а такой не может. Это тоже лжеучение, такого в Библии не написано. А вот так написано: "…ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить" (Матф.7:2).

Никто не знает, чем он может заболеть в будущем. Но при любой болезни Бог может посылать человеку облегчение и даже исцеление, если он просит об этом. Если сравнивать болезни, то нельзя сказать: вот эта болезнь лучше, а эта хуже. Главное не то, какой болезнью болеет человек, а то, каковы его отношения с Богом. Друзья Иова хотели помочь ему, но их помощь забирала последние силы у Иова. И в конце испытания Бог принял только молитву Иова за его друзей, чтобы Господь помиловал их.

Когда Христос был на земле, Он очень много исцелял больных, показывая этим Свое могущество, Свою Божественность. И только немногим Он сказал: "Прощаются тебе грехи твои". То есть не многие люди имели болезнь как наказание за грех. Конечно, Бог может наказать за грехи человека, но это крайняя мера. Больше Бог милует нас. В основном нас беспокоят естественные наши болезни, которые сопровождают людей на земле. Если даже мы не всегда наказываем своих детей, а милуем их, то тем более Отец наш Небесный.

Любой человек имеет право просить Бога об исцелении, а тем более верующий. Иисус Христос часто говорил людям: "Вера твоя спасла тебя". Вера - это мощный источник силы, помогающий получить нам просимое. Но это не означает, что Бог обязан всегда нас исцелять. Это Он делает по Своей милости.

В последнее время верующие люди стали попадать в заблуждение, считая, что христианин вообще не должен болеть. Это убеждение они обосновывают, как правило, одним местом Священного Писания: "Ранами Его мы исцелились" (1 Пет. 2:22-25). Давайте внимательнее рассмотрим этот вопрос.

Христос умер не за наши болезни, а за наши грехи. "Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились" (Ис.53:4-5). От чего исцелились? От проказы греха, от болезни греха. Иисус Христос, проповедуя людям и видя, что они Его не понимают, говорит: "... ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их" (Матф.13:15). Здесь тоже Господь говорит о духовном исцелении. Таких мест в Евангелии много, когда Христос грешников называет больными духовно, нуждающимися в исцелении. "И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию" (Матф.9:10-13). Получается, что когда люди обращаются к Богу, каются перед Ним в своих грехах, то все получают от Него исцеление от грехов (прощение и очищение). Так происходит, потому что Христос умер за грехи наши. И ранами Его мы исцелились от грехов наших. А от физических болезней не все исцеляются. Но верующие знают, что Бог силен исцелить их по Своей великой милости. Поэтому просят об этом Бога и многие получают просимое. Потому что написано, что "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр.13:8).

Юбилейный выпуск

Опубликовано в №38, 2009 г.

http://mirsbogom.ru/38/ranami-ego-my-istselilis/



