Бог освобождает от наркомании и алкоголизма!









Меня зовут Инна, мне 20 лет. 3 года я употребляла наркотики, была зависима от опиума. Прошла полный курс реабилитации. Бог освободил меня от зависимости, устроил мою жизнь! Я вышла замуж за работника реабилитационного центра. Теперь мы вместе с мужем помогаем работать с наркоманами.

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Меня зовут Валера, мне 31 год. 16 лет пребывал в наркотической зависимости. В сердце моем была ненависть, а в душе - злоба и печаль. Дошло до того, что я хотел покончить жизнь самоубийством. Загнал себе в вену 30 кубов воздуха, но, по какой-то причине, думаю, это сделал Бог, я очнулся в больнице. Когда вышел из нее - пришел в церковь, и там мне верующие помогли и сказали, что есть реабилитационный центр для наркоманов "Новая жизнь". Я приехал в этот центр и сейчас уже закончил курс реабилитации; вылечился и остался здесь служить и помогать таким же, как я, - потому что я знаю их проблемы.

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Меня зовут Наташа, мне 23 года. 6 лет находилась в зависимости от технического героина. Катилась вниз: два последних года жила в подвале, на улице Дыбенко. Там у меня гнили ноги, вся была во вшах. Здесь меня нашли и посоветовали обратиться в реабилитационный центр "Новая жизнь". Я прошла курс реабилитации. Господь освободил и исцелил меня полностью, исцелил мои ноги и дал мне новое сердце.

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Меня зовут Лена Сулаева. 16 лет я употребляла наркотики. Последние три года я жила на улице Дыбенко, в подвале. Оттуда попала в реабилитационный центр, где прошла реабилитацию. Бог дал мне свободу от наркотиков. Сейчас еду к маме на родину, в город Омск.

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Меня зовут Ирина, мне 23 года. С 15 лет я употребляла самый сильный наркотик - опиум. Но в 1996 году я познакомилась с верующими ребятами, они привезли меня сюда, и, с помощью Бога, я была на реабилитации. Он помог мне пройти полный курс и освободиться от наркотиков. Теперь чувствую себя совершенно здоровым человеком, и по сравнению с тем, что было - это просто фантастика! Слава только Ему. Я осталась в центре работать поваром. Счастлива хоть чем-то послужить Богу, даровавшему мне спасение.

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Меня зовут Николай, мне 40 лет, алкогольная зависимость 28 лет. Я пил все эти годы. Была такая зависимость, что я никак не мог освободиться. Все мои надежды рухнули. Лежал неоднократно в областном и городском наркологическом диспансере. Но однажды я услышал о Господе! Меня приняли в реабилитационный центр " Новая жизнь", там я прошел курс реабилитации с мая 1995 по ноябрь 1995 года и, по воле Божьей, остался там служить Господу. Я освобожден Его силой и любовью! Слава Богу.

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Меня зовут Феликс, мне 26 лет. 5 лет употреблял наркотики, в прошлом году меня нашли в подвале в тяжелом состоянии возле рынка на Дыбенко, я уже умирал. У меня не было никакой надежды. Но Господь подал Свою руку помощи: меня привезли в реабилитационный центр "Новая жизнь", я прошел полный курс реабилитации. Теперь я свободный человек! В центре я остался работать водителем. Очень рад, что жизнь моя так изменилась.

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Меня зовут Оля, мне 30 лет. 14 лет я была зависима от наркотиков и употребляла их каждый день, в результате у меня были тяжелые болезни: рак крови, лопались вены, были различные кровотечения. Я лежала в больнице, была при смерти. Там встретила верующих людей, которые рассказали мне об Иисусе, о том, что Он может исцелить и освободить. И Он сделал это! Сейчас я абсолютно здорова, не имею никакой зависимости, более того, Бог восстановил мою жизнь: у меня чудесный муж, и сейчас мы вместе с ним работаем в реабилитационном центре, мы посвятили нашу жизнь Господу.









Дорогой друг! Сегодня Господь Иисус стучит в двери твоего сердца. Иисус пришел на Землю, чтобы спасти тебя. И сегодня ты можешь просить Его, чтобы Он спас тебя. Воззови к Нему через эту молитву:

"Господь, я прихожу к Тебе такой, как есть. Прошу Тебя: измени мою жизнь, потому что я больше не хочу так жить. Прости меня за все грехи, которые я сделал.

Благодарю Тебя, Иисус, что Ты любишь меня, что оставил Небо и пришел на Землю, чтобы умереть и за мои грехи. Я принимаю Тебя всем своим сердцем: Ты - мой Господь и Спаситель! Возьми мою жизнь в Свои руки".