Бог освобождает от наркомании и алкоголизма!

Бог освобождает от наркомании и алкоголизма!





       Меня зовут Инна, мне 20 лет. 3 года я употребляла наркотики, была зависима от опиума. Прошла полный курс реабилитации. Бог освободил меня от зависимости, устроил мою жизнь! Я вышла замуж за работника реабилитационного центра. Теперь мы вместе с мужем помогаем работать с наркоманами.

______________________________________________




       Меня зовут Валера, мне 31 год. 16 лет пребывал в наркотической зависимости. В сердце моем была ненависть, а в душе - злоба и печаль. Дошло до того, что я хотел покончить жизнь самоубийством. Загнал себе в вену 30 кубов воздуха, но, по какой-то причине, думаю, это сделал Бог, я очнулся в больнице. Когда вышел из нее - пришел в церковь, и там мне верующие помогли и сказали, что есть реабилитационный центр для наркоманов "Новая жизнь". Я приехал в этот центр и сейчас уже закончил курс реабилитации; вылечился и остался здесь служить и помогать таким же, как я, - потому что я знаю их проблемы.

______________________________________________




       Меня зовут Наташа, мне 23 года. 6 лет находилась в зависимости от технического героина. Катилась вниз: два последних года жила в подвале, на улице Дыбенко. Там у меня гнили ноги, вся была во вшах. Здесь меня нашли и посоветовали обратиться в реабилитационный центр "Новая жизнь". Я прошла курс реабилитации. Господь освободил и исцелил меня полностью, исцелил мои ноги и дал мне новое сердце.

______________________________________________




       Меня зовут Лена Сулаева. 16 лет я употребляла наркотики. Последние три года я жила на улице Дыбенко, в подвале. Оттуда попала в реабилитационный центр, где прошла реабилитацию. Бог дал мне свободу от наркотиков. Сейчас еду к маме на родину, в город Омск.

______________________________________________




       Меня зовут Ирина, мне 23 года. С 15 лет я употребляла самый сильный наркотик - опиум. Но в 1996 году я познакомилась с верующими ребятами, они привезли меня сюда, и, с помощью Бога, я была на реабилитации. Он помог мне пройти полный курс и освободиться от наркотиков. Теперь чувствую себя совершенно здоровым человеком, и по сравнению с тем, что было - это просто фантастика! Слава только Ему. Я осталась в центре работать поваром. Счастлива хоть чем-то послужить Богу, даровавшему мне спасение.

______________________________________________




       Меня зовут Николай, мне 40 лет, алкогольная зависимость 28 лет. Я пил все эти годы. Была такая зависимость, что я никак не мог освободиться. Все мои надежды рухнули. Лежал неоднократно в областном и городском наркологическом диспансере. Но однажды я услышал о Господе! Меня приняли в реабилитационный центр " Новая жизнь", там я прошел курс реабилитации с мая 1995 по ноябрь 1995 года и, по воле Божьей, остался там служить Господу. Я освобожден Его силой и любовью! Слава Богу.

______________________________________________




       Меня зовут Феликс, мне 26 лет. 5 лет употреблял наркотики, в прошлом году меня нашли в подвале в тяжелом состоянии возле рынка на Дыбенко, я уже умирал. У меня не было никакой надежды. Но Господь подал Свою руку помощи: меня привезли в реабилитационный центр "Новая жизнь", я прошел полный курс реабилитации. Теперь я свободный человек! В центре я остался работать водителем. Очень рад, что жизнь моя так изменилась.

______________________________________________




       Меня зовут Оля, мне 30 лет. 14 лет я была зависима от наркотиков и употребляла их каждый день, в результате у меня были тяжелые болезни: рак крови, лопались вены, были различные кровотечения. Я лежала в больнице, была при смерти. Там встретила верующих людей, которые рассказали мне об Иисусе, о том, что Он может исцелить и освободить. И Он сделал это! Сейчас я абсолютно здорова, не имею никакой зависимости, более того, Бог восстановил мою жизнь: у меня чудесный муж, и сейчас мы вместе с ним работаем в реабилитационном центре, мы посвятили нашу жизнь Господу.




       Дорогой друг! Сегодня Господь Иисус стучит в двери твоего сердца. Иисус пришел на Землю, чтобы спасти тебя. И сегодня ты можешь просить Его, чтобы Он спас тебя. Воззови к Нему через эту молитву:
"Господь, я прихожу к Тебе такой, как есть. Прошу Тебя: измени мою жизнь, потому что я больше не хочу так жить. Прости меня за все грехи, которые я сделал.
       Благодарю Тебя, Иисус, что Ты любишь меня, что оставил Небо и пришел на Землю, чтобы умереть и за мои грехи. Я принимаю Тебя всем своим сердцем: Ты - мой Господь и Спаситель! Возьми мою жизнь в Свои руки".

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 10 1999\5