Правда о наркотиках

Ложные мнения о наркотиках:

Молодые ребята и девчонки, мы желаем вам счастливой, нормальной жизни без наркотиков. Ребята, никогда не прикасайтесь к этой гадости! Вы знаете, почему мы акцентируем внимание на наркотиках? Сегодня это одно из самых мощных дьявольских орудий для того, чтобы забрать как можно больше людей в преисподнюю.Гарантия того, что вы сможете быть в безопасности, есть только тогда, когда ваша жизнь под Божественной защитой!Наркотик делает человека абсолютным рабом. Наркотик никогда не спросит человека, хочешь ты колоться или нет. Он берет человека за железное ярмо и говорит: «Вперед! Грабь, занимайся проституцией, убивай, воруй, но ты должен достать дозу. Иначе ты будешь наказан, у тебя будут судороги, конвульсии, рвота, понос, пот, высокая температура, и т. д. Это ломки». Вот в этом и заключается ловушка - заманить человека и закрыть за ним дверь.Среди людей распространено мнение: наркоманов нужно расстрелять, убить, сжечь, потому что они - отбросы. Мы абсолютно другого мнения, потому что за все эти отбросы была заплачена Кровь Иисуса Христа. Бог смотрит на них по-другому, и верующие люди смотрят по-другому. Всякий человек, который приходит к тебе и предлагает наркотики, - это убийца, который пришел убить тебя.