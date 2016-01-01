Словарь библейских слов

РАВВИ, РАВВУНИ

РАКА

РАМЕНА

РИЗА

РОЖКИ

САДДУКЕИ

СВЯТЫНЯ

СЕДАЛИЩЕ

СЕДМИЦА

СЕРАФИМЫ

СИКЕРА

СИНАГОГА

СКИНИЯ

- почетное обращение евреев эпохи Иисуса к учителям и духовным наставникам.- арамейское бранное слово, означающее "пустой", "безумный”.(слав.) - плечи.(слав.) - одежда, верхнее платье.- съедобные стручки так называемого "рожкового дерева".- последователи религиозного течения в иудаизме времен Иисуса (отвергали воскресение мертвых, существование ангелов и духов).- вещь, посвященная Богу.(слав.) - трон. В переносном смысле власть, авторитет.(слав.) - семь дней, неделя.(евр.) - буквально "пылающие" - сверхъестественные существа, окружающие Господа.- этим древнееврейским словом обозначались спиртные напитки из меда, фруктового сока, зерна - т.е. все, кроме виноградного вина.(греч.) - буквально "собрание". Молитвенный дом иудеев начиная с эпохи эллинизма (последние века до н.э.).(греч.) - шатер; переносное святилище израильтян, в котором во время их странствия по пустыне размещался Ковчег Завета.