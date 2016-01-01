Словарь библейских слов
РАВВИ, РАВВУНИ - почетное обращение евреев эпохи Иисуса к учителям и духовным наставникам.
РАКА - арамейское бранное слово, означающее "пустой", "безумный”.
РАМЕНА (слав.) - плечи.
РИЗА (слав.) - одежда, верхнее платье.
РОЖКИ - съедобные стручки так называемого "рожкового дерева".
САДДУКЕИ - последователи религиозного течения в иудаизме времен Иисуса (отвергали воскресение мертвых, существование ангелов и духов).
СВЯТЫНЯ - вещь, посвященная Богу.
СЕДАЛИЩЕ (слав.) - трон. В переносном смысле власть, авторитет.
СЕДМИЦА (слав.) - семь дней, неделя.
СЕРАФИМЫ (евр.) - буквально "пылающие" - сверхъестественные существа, окружающие Господа.
СИКЕРА - этим древнееврейским словом обозначались спиртные напитки из меда, фруктового сока, зерна - т.е. все, кроме виноградного вина.
СИНАГОГА (греч.) - буквально "собрание". Молитвенный дом иудеев начиная с эпохи эллинизма (последние века до н.э.).
СКИНИЯ (греч.) - шатер; переносное святилище израильтян, в котором во время их странствия по пустыне размещался Ковчег Завета.