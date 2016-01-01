Словарь библейских слов

Словарь библейских слов



       РАВВИ, РАВВУНИ - почетное обращение евреев эпохи Иисуса к учителям и духовным наставникам.

       РАКА - арамейское бранное слово, означающее "пустой", "безумный”.

       РАМЕНА (слав.) - плечи.

       РИЗА (слав.) - одежда, верхнее платье.

       РОЖКИ - съедобные стручки так называемого "рожкового дерева".

       САДДУКЕИ - последователи религиозного течения в иудаизме времен Иисуса (отвергали воскресение мертвых, существование ангелов и духов).

       СВЯТЫНЯ - вещь, посвященная Богу.

       СЕДАЛИЩЕ (слав.) - трон. В переносном смысле власть, авторитет.

       СЕДМИЦА (слав.) - семь дней, неделя.

       СЕРАФИМЫ (евр.) - буквально "пылающие" - сверхъестественные существа, окружающие Господа.

       СИКЕРА - этим древнееврейским словом обозначались спиртные напитки из меда, фруктового сока, зерна - т.е. все, кроме виноградного вина.

       СИНАГОГА (греч.) - буквально "собрание". Молитвенный дом иудеев начиная с эпохи эллинизма (последние века до н.э.).

       СКИНИЯ (греч.) - шатер; переносное святилище израильтян, в котором во время их странствия по пустыне размещался Ковчег Завета.




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ВЫПУСК 10 1999\5