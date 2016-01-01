Цена уже заплачена

В твоих руках, читатель, газета с влекущим названием и с пугающей заметкой - "бесплатная". Приходит мысль: "Бесплатным сыр бывает только в мышеловке!" Другая: "Это, наверное, богатые иностранцы хотят разрушить Россию, подменив наше православие своей верой и лишив страну духовного стержня". От таких мыслей и рука дрогнет и сердце смутится. "Пуганая ворона и куста боится", - а нас столько обманывали и до сих пор не перестали дурачить.Мы понимаем тебя, так как сами через это прошли, и спешим успокоить приглашением в исторический экскурс двухтысячелетней глубины. В те времена в наш мир пришел Творец. Пришел как Человек и явил людям жизнь, не имеющую подобия среди них. Это был Иисус Христос.Люди сознавали Его сверхчеловеческую власть и потому удивлялись Его кроткому поведению и стремлению служить им. Те, кто искал в Его жизни повод придраться и осудить, раздражались Его безупречностью и в ярости злословили Его, и пытались наложить на Него руки, но в ответ в недоумении слышали слова благословения и видели Его глаза, излучающие не испепеляющий пламень гнева, а теплоту неземной Любви. Поразительным было Его отношение к приходящим к Нему людям. Он не превозносил царей и не чуждался представителями низших сословий. Как с достойными общался с теми, кто был отвергнут остальными - с блудницами, приворовывающими сборщиками налогов, разбойниками, заразными больными. В последний вечер, проведенный со своими учениками, Он спокойно омывает ноги Иуде, зная о его предательстве, и безмятежно ест с ним из одной чашки. Как так можно? Уж мы-то с тобой, если бы это нас касалось, устроили бы предателю разоблачение и яростный самосуд. Но в отличие от нас, Иисус вместил по нашим понятиям «невместимое» предательство. Но и это еще не вершина. Познакомься по Евангелию, читатель, если не знаком, с событиями ареста, суда, пыток, издевательства, унижения, лютой казни. Ты можешь понять Его подвиг? Имея возможность остановить события, прекратить собственные страдания, Он продолжает оставаться Жертвой.Ради чего? Ради кого? Невероятно, но опять ради других! Ради тебя, меня, нас, всякого землянина. Ради нашего спасения от греха, достижения вечной жизни, совершенства.Что питало Его жертвенность?Вечная, совершенная, неземная Любовь к Своим творениям, кого Он хочет облачить в полноту славы.Эта Любовь дала Ему силы принести Себя вместо нас в наказание за наши грехи. Пришел час для каждого из нас, и мы в разное время, но с одним желанием пришли к Иисусу и попросили у Него милости. Он простил нам грехи, принял нас как родных и влил нам в сердца Любовь. Да, ту Самую, что привела Его на крест вместо нас.Теперь она движет и нами. Она дает нам силы отделить от крошечной, задержанной на заводе на много месяцев и многократно «усохшей» от инфляции и потому, казалось бы, неделимой зарплаты часть и принести ее нашему Спасителю. Он принимает ее как свидетельство нашей к Нему любви и возвращает ее со словами: "Употребите это к тому, чтобы и остальные люди узнали о Моей к ним Любви и воспользовались Ею". Мы складываем наши части, прибавляем к ним другие пожертвования любящих Его и это становится материальной базой газеты, что в твоих руках.Христова Любовь дает нам способность в течение суток, кроме времени на основной работе, огородных хлопот, семейных работ, церковных служений, выкроить время на написание статей, сбор свидетельств милостей Божьих, верстку газеты, ее печатание, распространение, ответы на письма и так далее.Ну что, твои руки уже не дрожат от ожидания подвоха? Ты понял, что газета не бесплатная и оплачена она вечной валютой - Любовью Христовой?Мы весьма рады этому, ибо надеемся, что ты прочитаешь все свидетельства Христовой Любви от разных людей и сам пожелаешь вкусить от Нее. Любовь Христова - это суть Бога, это - суть вечной жизни. Пусть Она достигнет твоего сердца во спасение твоей души и во славу Христову.