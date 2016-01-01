Если уйду, то больше не вернусь

Если уйду, то больше не вернусь




       "Но они не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго... Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их" (Неемия 9:17).

       Это история о великом долготерпении и милости Бога к человеку. И, прочитав ее, взгляни на свою жизнь - Бог все еще хранит тебя и ждет. Но Господь долго-, а не вечнотерпелив. Не жди, пока прекратится Его милость... Если ты уйдешь, то можешь не вернуться!

       Я ничем не отличался от молодежи нашего времени: посещал увеселительные, развлекательные места, пил, курил наркотик. Так проходила моя жизнь после армии... Через девять месяцев я женился, и наша семья ожидала первого ребенка. О Боге я не слышал, да, думаю, и не хотел бы слышать. Знал лишь то, что наша соседка ходила в собрание и у нее была Библия, и мне хотелось прочитать в ней о конце света.

       Проблема моя была в том, что я сильно пил. Конечно, на этой почве у меня складывались проблемы в семье. В один из зимних вечеров, пьяный, я возвращался с работы, зашел к родителям, поругался с отцом, потом дома поругался с женой. После всего этого жизнь просто надоела мне: она выглядела пустой и бессмысленной. Я отрезал от обогревателя шнур, пошел в туалет и хотел повеситься. На самом деле я не хотел вешаться, а просто попробовать, но произошло то, что произошло - я повесился.

       О том, что было дальше, мне рассказала жена. Через пять-семь минут она зашла в комнату, увидела обрезанную вилку от обогревателя, побежала в туалет. Я сидел весь черный. Она взяла нож и обрезала шнур. Хотела сделать искусственное дыхание, но не смогла открыть мне рот. На помощь пришли соседи: мужчина открыл мне рот, а его жена молилась. Когда она молилась, я делал вдохи, у меня прощупывался пульс; а когда прекращала молиться - у меня все пропадало.

       Вызвали "скорую помощь", но она не приехала. Позвонили в милицию, и они выслали свою "скорую". Меня отвезли в реанимацию.

       Когда жена приехала в реанимацию, ей показали меня (я лежал под аппаратами): "Смотрите, мы сделали все возможное, если он умрет - мы не виноваты. Может быть, у вас будет возможность достать лекарство...» Через пятнадцать минут необходимое было привезено. Врачи были очень удивлены, что смогли найти это лекарство.

       На третий день после происшедшего с женой встретилась родная сестра нашей соседки и стала проповедовать ей о Христе, спросила о моем состоянии, и жена рассказала ей. Верующая обещала молиться за меня, чтобы я самостоятельно дышал. Утром жена приехала в больницу, и ей сообщили, что я уже дышу самостоятельно!

       Вечером опять состоялась беседа жены с этой верующей женщиной. Узнав о моем состоянии, она сказала: "Мы помолимся, и Господь даст ему прийти в себя". Я очнулся на койке и стал возмущаться: "Что я тут делаю?" Просил, чтобы мне дали одежду, хотел выйти на улицу, где шел первый снег... Меня перевели в другое отделение. Врач-психиатр спросил о моем состоянии и рассказал, что со мной произошло, и ко мне вернулась память о случившемся. До этого мне говорили, что я упал и ударился головой. Когда я вышел из больницы, жена рассказала, что за меня молились, и Бог давал милость.

       Мы встретились с пастором Церкви, он рассказал мне о Христе и предложил принять Его в свое сердце... Так произошло мое покаяние. Через несколько недель Господь крестил меня Духом Святым. Мы ходили с женой на служения, радовались новой жизни; наши сердца были наполнены живой, чистой водой. У меня было одно плечо выше другого, не было нормального голоса, но по молитве на глазах жены Господь вправил мою лопатку, выровнял плечи и почти полностью восстановил голос.

       Но как бывает в жизни христианина, пришло испытание веры. И мы, чувствуя себя хорошо, оставили служения, забыв о том, что Бог сделал. Через некоторое время я почувствовал, как мое сердце наполняется "грязью". Я предлагал жене вернуться, но в сердце звучало: "Попозже, не сейчас".

       Я опять стал пить, курить, гулять... Так продолжалось почти год. Но Господь всегда хранил меня, и я чувствовал страх. Хотя я забыл молитву "Отче наш", но я боялся, не отнял ли Господь Дух Святой, который Он дал мне. Бог по любви Своей опять привел нас в служение, и опять эта живая вода омыла наши сердца, Кровь Иисуса Христа очистила нас.

       Но опять пришло время испытаний, и я вновь оставил Господа. Во время служения поднял жену: "Мы больше сюда не придем". И мы ушли.

       Через два месяца, придя домой пьяный, я сказал жене: "Хочешь или нет, а я иду в Церковь. Ты можешь собирать вещи, забирать сына и уходить, но можешь остаться и жить со мной. Я иду к Богу!" И, как блудный сын, со слезами я просил соседа отвезти меня туда, где могли бы за меня помолиться. И он отвез меня в общение молодежи.

       Слезы не сходили с моих глаз, сердце и душа жаждали покоя, который дает только Господь. Молодежь помолилась обо мне Господу, чтобы Он меня простил. И я тут же получил этот чудесный покой. Во время молитвы было откровение, что Бог снял с меня черные одежды и дал белые.

       На следующий день я пришел на служение и, в полном смысле слова, вцепился в кресло, чтобы не уйти. Я сознавал, что если уйду, то больше не вернусь, я погибну. Проходило служение, а во мне шла борьба. Когда стали молиться за нужды, у меня внутри все перевернулось, меня стало сильно тошнить. Я успел выбежать на улицу, и там меня вырвало. Было такое чувство, что как будто вся грязь, все бесы вышли через эту рвоту. Я получил освобождение. Через две недели я вступил в завет с Богом посредством водного крещения.

       Я благодарю Бога за Его великую любовь и терпение, за то, что Он нашел меня и уже пять лет ведет меня Своей Святой рукой в небесные обители, художник и строитель которых Сам Бог. Он дал мне троих детей и хранит мою семью. Слава Ему во веки веков!


Анатолий Паршутин, г. Ялта

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 10 1999\5