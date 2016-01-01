Если уйду, то больше не вернусь

Это история о великом долготерпении и милости Бога к человеку. И, прочитав ее, взгляни на свою жизнь - Бог все еще хранит тебя и ждет. Но Господь долго-, а не вечнотерпелив. Не жди, пока прекратится Его милость... Если ты уйдешь, то можешь не вернуться!Я ничем не отличался от молодежи нашего времени: посещал увеселительные, развлекательные места, пил, курил наркотик. Так проходила моя жизнь после армии... Через девять месяцев я женился, и наша семья ожидала первого ребенка. О Боге я не слышал, да, думаю, и не хотел бы слышать. Знал лишь то, что наша соседка ходила в собрание и у нее была Библия, и мне хотелось прочитать в ней о конце света.Проблема моя была в том, что я сильно пил. Конечно, на этой почве у меня складывались проблемы в семье. В один из зимних вечеров, пьяный, я возвращался с работы, зашел к родителям, поругался с отцом, потом дома поругался с женой. После всего этого жизнь просто надоела мне: она выглядела пустой и бессмысленной. Я отрезал от обогревателя шнур, пошел в туалет и хотел повеситься. На самом деле я не хотел вешаться, а просто попробовать, но произошло то, что произошло - я повесился.О том, что было дальше, мне рассказала жена. Через пять-семь минут она зашла в комнату, увидела обрезанную вилку от обогревателя, побежала в туалет. Я сидел весь черный. Она взяла нож и обрезала шнур. Хотела сделать искусственное дыхание, но не смогла открыть мне рот. На помощь пришли соседи: мужчина открыл мне рот, а его жена молилась. Когда она молилась, я делал вдохи, у меня прощупывался пульс; а когда прекращала молиться - у меня все пропадало.Вызвали "скорую помощь", но она не приехала. Позвонили в милицию, и они выслали свою "скорую". Меня отвезли в реанимацию.Когда жена приехала в реанимацию, ей показали меня (я лежал под аппаратами): "Смотрите, мы сделали все возможное, если он умрет - мы не виноваты. Может быть, у вас будет возможность достать лекарство...» Через пятнадцать минут необходимое было привезено. Врачи были очень удивлены, что смогли найти это лекарство.На третий день после происшедшего с женой встретилась родная сестра нашей соседки и стала проповедовать ей о Христе, спросила о моем состоянии, и жена рассказала ей. Верующая обещала молиться за меня, чтобы я самостоятельно дышал. Утром жена приехала в больницу, и ей сообщили, что я уже дышу самостоятельно!Вечером опять состоялась беседа жены с этой верующей женщиной. Узнав о моем состоянии, она сказала: "Мы помолимся, и Господь даст ему прийти в себя". Я очнулся на койке и стал возмущаться: "Что я тут делаю?" Просил, чтобы мне дали одежду, хотел выйти на улицу, где шел первый снег... Меня перевели в другое отделение. Врач-психиатр спросил о моем состоянии и рассказал, что со мной произошло, и ко мне вернулась память о случившемся. До этого мне говорили, что я упал и ударился головой. Когда я вышел из больницы, жена рассказала, что за меня молились, и Бог давал милость.Мы встретились с пастором Церкви, он рассказал мне о Христе и предложил принять Его в свое сердце... Так произошло мое покаяние. Через несколько недель Господь крестил меня Духом Святым. Мы ходили с женой на служения, радовались новой жизни; наши сердца были наполнены живой, чистой водой. У меня было одно плечо выше другого, не было нормального голоса, но по молитве на глазах жены Господь вправил мою лопатку, выровнял плечи и почти полностью восстановил голос.Но как бывает в жизни христианина, пришло испытание веры. И мы, чувствуя себя хорошо, оставили служения, забыв о том, что Бог сделал. Через некоторое время я почувствовал, как мое сердце наполняется "грязью". Я предлагал жене вернуться, но в сердце звучало: "Попозже, не сейчас".Я опять стал пить, курить, гулять... Так продолжалось почти год. Но Господь всегда хранил меня, и я чувствовал страх. Хотя я забыл молитву "Отче наш", но я боялся, не отнял ли Господь Дух Святой, который Он дал мне. Бог по любви Своей опять привел нас в служение, и опять эта живая вода омыла наши сердца, Кровь Иисуса Христа очистила нас.Но опять пришло время испытаний, и я вновь оставил Господа. Во время служения поднял жену: "Мы больше сюда не придем". И мы ушли.Через два месяца, придя домой пьяный, я сказал жене: "Хочешь или нет, а я иду в Церковь. Ты можешь собирать вещи, забирать сына и уходить, но можешь остаться и жить со мной. Я иду к Богу!" И, как блудный сын, со слезами я просил соседа отвезти меня туда, где могли бы за меня помолиться. И он отвез меня в общение молодежи.Слезы не сходили с моих глаз, сердце и душа жаждали покоя, который дает только Господь. Молодежь помолилась обо мне Господу, чтобы Он меня простил. И я тут же получил этот чудесный покой. Во время молитвы было откровение, что Бог снял с меня черные одежды и дал белые.На следующий день я пришел на служение и, в полном смысле слова, вцепился в кресло, чтобы не уйти. Я сознавал, что если уйду, то больше не вернусь, я погибну. Проходило служение, а во мне шла борьба. Когда стали молиться за нужды, у меня внутри все перевернулось, меня стало сильно тошнить. Я успел выбежать на улицу, и там меня вырвало. Было такое чувство, что как будто вся грязь, все бесы вышли через эту рвоту. Я получил освобождение. Через две недели я вступил в завет с Богом посредством водного крещения.Я благодарю Бога за Его великую любовь и терпение, за то, что Он нашел меня и уже пять лет ведет меня Своей Святой рукой в небесные обители, художник и строитель которых Сам Бог. Он дал мне троих детей и хранит мою семью. Слава Ему во веки веков!