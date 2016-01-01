

Мне грустно оттого, что весело тебе,

Что праздно жизнь ведешь; что ты не знаешь Бога,

Что не участвует Господь в твоей судьбе,

Полна грехов и лжи твоя дорога.



Широкий путь лежит перед тобой.

И ты идешь, как все, мирской дорогой,

Любуешься как в зеркале собой.

Мне жаль тебя, ведь ты не знаешь Бога!



Не знаешь ты, как любит Он тебя,

Как дорога душа твоя для Бога,

Как пострадал Господь, всех нас любя,

И стал для нас к спасению дорогой.



Не знаешь, что Господь - сама Любовь,

Что любит Он нас, грешников, безмерно,

Что ради нас Он отдал плоть и кровь,

Что слово Бога непреложно, верно.



Ты не внимаешь Божиим словам,

Словам любви из Нового Завета,

Ты хочешь шествовать по жизни сам,

Пройти без Бога путь по жизни этой.



Вся жизнь твоя веселием полна:

Друзья, вино, застолья и девицы,

Мираж в душе, как тот бокал вина,

Что дивным светом сквозь стекло искрится.



Но выпито вино, веселья нет,

И голова болит, и кровь в висках стучится,

И для тебя не мил весь белый свет.

И жаждешь лишь скорее похмелиться.



Вся жизнь людей, как тот бокал вина,

Похмельем может обернуться,

И люди пьют вино греха до дна,

А души их до смерти не проснутся.



Проходят дни, летят твои года,

Веселье в бренном теле затихает,

Вся жизнь воспоминаньями полна,

А вот душа - в пороках утопает.



Как хочется мне душу пробудить,

Чтоб сохранить тебя от тяжкой доли,

Чтоб сердце ты свое решил открыть

Для Господа, Его Священной воли.



Разбей бокал греховного вина

И отвратись с пути греха ко свету,

Жизнь только с Богом счастлива сполна,

Когда живешь по Новому Завету.

