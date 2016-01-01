Что означает быть христианином? Наверное, этот вопрос задает себе каждый возрожденный христианин. Впрочем, его задают чаще неверующие люди. Они обращаются с этим вопросом к верующим и хотят знать ясный и четкий ответ на него.И действительно, есть ли разница между людьми, называющимися христианами, и людьми, являющимися ими по сути?С проблемой "номинального христианства" мне пришлось столкнуться на собственном жизненном опыте. Достаточно продолжительное время я называл себя "христианином", ходил в церковь и даже рассказывал другим о Христе, но что-то в этом было не то. Исполнение и участие в определенных обрядах и ритуалах не давали мне покоя в сердце. Это не делало меня другим человеком, хотя я искренне сам пытался измениться, но все мои попытки оказывались тщетными. Я знал о прощении грехов, но думал, что для этого нужно изрядно потрудиться, чтобы стать достаточно "хорошим" для Бога.После неудачных попыток изменить себя, в мою жизнь пришло отчаяние. "Неужели это и есть настоящая христианская жизнь?" – спрашивал я себя. Вот тогда-то на моем жизненном пути стали встречаться люди, которые рассказывали мне о настоящей Благой Вести - Вести прощения даром и возрождения. Естественно, для меня это было шоком. Я не мог себе представить, что такое возможно. И чтобы это проверить, решил исследовать случаи обращения в христианскую веру.Вообще вопрос "обращения" сейчас представляется довольно запутанным. В истории Церкви существует множество примеров "насильственного обращения", когда перед людьми ставили выбор: или "обращение", или смерть. Например, евреям в Испании предлагалось или принять христианство, или быть сожженным на костре.Читая Библию, я понял, что такое "обращение" не может быть истинным, так как христианство настаивает на искренности нравственных суждений и, прежде всего, свободе выбора каждого человека. Любое проявление насилия над личностью является тиранией и идет против всех нравственных принципов христианства. Да и утверждение, что человек, родившийся в христианской семье, автоматически становится христианином, тоже представляется весьма сомнительным. С таким же успехом можно назвать летчиком ребенка, родившегося в семье пилота. Так что же такое настоящее обращение?Единственным авторитетным источником в этом вопросе может быть только Библия, ибо она является источником христианского учения. Именно Писание говорит о настоящем обращении. Сам Христос провел жесткое разграничение между физическим рождением, когда человек становится творением Божьим, и духовным рождением, посредством которого мы становимся детьми Божьими. И, в отличие от физического рождения, которое исключает акт свободной воли, духовное рождение возможно только в результате сознательного покаяния и принятия Христа (разговор Христа с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна).Всякое рождение подразумевает начало новой жизни. Какую же новую жизнь может приобрести человек в результате рождения свыше?В Библии есть очень яркие примеры возрождения. В этом свете особенным выглядит рождение свыше Савла из Тарса, того самого Савла, который позднее стал Апостолом Павлом.Савл являлся ярким примером "номинального верующего". Всю жизнь он был глубоко религиозным человеком, который старался искренне соблюдать Закон Божий. Он был ревностным верующим и именно поэтому участвовал в гонениях на христианскую церковь, считая богохульством и ересью утверждение, что Иисус равен Богу.Но когда Савл встретил на пути в Дамаск воскресшего Господа, и тогда и произошло его настоящее обращение. Это можно увидеть по тем кардинальным переменам, которые произошли в нем после встречи с Иисусом.Во-первых, Савл узнал, что Иисус был Богом во плоти, а значит, он преследовал Бога, преследуя последователей Христа, и в таком случае являлся не только неверующим, но и богопротивником.Во-вторых, во время этой встречи он узнал, что все его попытки сделаться праведным и заслужить спасение собственными силами оказались тщетными. Савл понял, что он может быть оправдан только через веру.И в-третьих, после этой встречи Савл не только перестал быть гонителем-фанатиком, но и стал величайшим миссионером-христианином, принесшим весть о спасении по вере языческим народам, со смирением приняв страдания и гонения за Христа, Которого прежде сам отвергал.Из этого случая (как, впрочем, и из многих других в Новом Завете) видно, что признаком настоящего обращения является внутреннее изменение человека. Интересен пример принятия христианской веры людей, живших в Ефесе, когда они после покаяния собрали все свои оккультные, колдовские книги и сожгли их на виду у всех (Деяния. 19: 18-19).Такое обращение пережил и я в своей жизни. Те преображения, которые произошли во мне после рождения свыше, свидетельствуют об его истинности.Павел говорит о христианине, как о человеке, который "преобразуется обновлением ума" (Римлянам. 12:2) и возрастает в познании Бога. Это и означает быть христианином - быть измененным изнутри и исполнять главную заповедь Христа - заповедь любви. "Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя" (Галатам.5:14).