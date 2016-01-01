Фильм Иисус

Фильм Иисус

Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем...
(Исайя 53:5)


     Сегодня, как никогда, широко проповедуется Евангелие. Одно из свидетельств тому является трансляция художественного фильма «Иисус».
     «Иисус» - наиболее распространненый фильм в мире. Так, в Рождество 2000 года , он был показан в 130 странах, на 75 языках, на 150 каналах, его увидели 500 млн. человек. Причина всемирного признания и популярности этого фильма в подлинности личности Иисуса и точности деталей исторических событий.
     Консультантами фильма были научные работники, археологи, историки, которые в течении 5 лет проводили научные исследования в Израиле. Специальные мастерские снабжали гончарной посудой, инструментами и одеждой первого столетия.
     «Мы решили создать документальную драму ореальном человеке, жившим 2000 лет тому назад. Иисус работал своими руками, жил среди реальных людей, ел их пищу и знал их страдания. Мы хотели, чтобы зрители лучше поняли Человека, изменившего ход истории и продолжающего изменять жизнь сегодня, Кто один был в двух лицах - Бог и человек - Иисус из Назарета», - говорит П. Ешлемен, один из создателей фильма.
     На роль Иисуса были выбраны 45 похожих актеров из 5000 претендентов, жителей Среднего Востока. Главная роль Иисуса более всего подошла к Брайну Дикону из английской известной Королевской Компании имени Шекспира. Он просто и с большим благоговением изобразил образ Иисуса, переданный евангелистом Лукой.
     Этот фильм был снят в 1979году, в нем рассказывается о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. В настоящее время он переведен на 620 языков мира, в России транслируется на русском и 26 языках этнических меньшинств.
     За последние 25 лет фильм обошел почти весь мир: был показан в профессиональных кинотеатрах, в палатках, на агитплощадках, стенах домов, в тюрьмах и т.д.
     В 2000 году служение фильм «Иисус» развивается в русле проведения больших евангелизационных компаний в городах России. Компания приурочена к 2000 - летнему юбилею Рождества и называется «Праздниками». Цель таких «Праздников» донести до каждого благую весть на родном языке. Для этого организовывается показ одновременно во многих местах сразу.
     В этом году такие «Праздники» прошли в городах: Колпино (Санкт-Петербург), Уссурийск (Владивосток), Лесосибирск (Красноярск), Таганрог (Ростов), Норильск (Красноярский край), Псков, Саранск (Мордовия). В Саранске фильм был показан в апреле 2000 года «Праздник» там проходил 5 дней, за это время фильм посмотрело 12284 человек.
     В нашей стране этот фильм был показан неоднократно по центральному телевидению « Мы всегда ищем новые пути показа фильма «Иисус», чтобы весть о Христе пришла в каждый дом. И сегодня перед нами стоит задача: на предстоящее Рождество показать этот фильм как можно большему колличеству людей» - выступил на конференции христианского телерадиовещания 4-7 октября в Москве Денис Стреллман, директор фильма «Иисус» в России.

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец...
(Евангелие от Матфея 24:14)


О.А.Шкляр

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ВЫПУСК 13 2000\2