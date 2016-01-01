Судьба или жизнь



В одной радиопередаче корреспондент задавал на улице прохожим один вопрос: «Верите ли вы в судьбу?» Все опрошенные, исключая верующих людей ответили на этот вопрос утвердительно. Что же такое судьба, а главное, что дает человеку вера в нее?

Верующие в судьбу или по другому их называют фаталисты думают, что вся их жизнь от начала и до конца предопределена заранее и все важные события в этой жизни уже запланированы. Сразу же встает вопрос: «Кем запланированы?». Я хочу, чтобы каждый читающий эти строки задал себе этот вопрос. Если вы не верите в Бога и не имеете к Нему никакого отношения, то зачем Ему планировать вашу жизнь? Неужели вы думаете, что Бог, сущность которого милосердие и любовь может запланировать беды, горе и смерть в жизни миллионов людей. Нет! Нет! И еще раз нет. Но если вы не примирились с Богом и живете своей жизнью, то знайте, что есть враг душ человеческих - дьявол, который планирует болезни, беды и смерть в жизни людей - это он хочет, чтобы люди не знали Бога и разделили с ним участь «озера огненного», т. е. ада.

Изначально план Божий в жизни человека состоял в том, чтобы люди имели жизнь вечную и общение со своим Творцом. Первые люди Адам и Ева имели это, но избрали другую жизнь, самостоятельную без участия Бога, потому что человек создан со свободной волей и вправе избирать кому служить Богу или дьяволу.

Второй план Бога для человека - это показать ему что он потерял и открыть путь в Небесное Царство. И этот план Бог воплотил через Своего Сына Иисуса Христа.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна. 3:16)

Слово Божие говорит нам, что жизнь вечную будет иметь не тот кто верит в судьбу, а тот кто верит в Сына Божьего Иисуса Христа. Является ли вера в судьбу вообще верой? Фаталист просто принимает происходящие события в своей жизни, и это не вера, а просто констатация факта, что то или иное событие произошло. К тому же такое отношение к жизни приносит только страх за себя и своих детей и неопределенность своего будущего.

В Евангелии от Иоанна в 3 главе, 36 стихе написано:

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» - все, третьего не дано и ни о какой другой вере в судьбу или карму речи нет и быть не может. Все остальное обман и ложь.

Нет ни в ком другом спасения, как только в Иисусе Христе. Это Он отдал Свою жизнь на кресте, принял самую ужасную и позорную смерть, ради того чтобы спасти нас от греха, чтобы мы вернулись под Божие покровительство и имели жизнь вечную. Сегодня не нужно придумывать ничего, чтобы достичь Бога, Господь уже все сделал ради нашего спасения, нужно только придти к Нему с покаянием, четко осознавая, что ты грешник и Он снимет с тебя вину грехов и сделает тебя свободным. И когда твоя жизнь будет принадлежать Богу, тогда она станет полноценной, радостной, обретет смысл и единственным предопределением твоей жизни будет вечное блаженство в Царствии Божьем с Господом Иисусом Христом.