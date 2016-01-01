Судьба или жизнь

Судьба или жизнь


         В одной радиопередаче корреспондент задавал на улице прохожим один вопрос: «Верите ли вы в судьбу?» Все опрошенные, исключая верующих людей ответили на этот вопрос утвердительно. Что же такое судьба, а главное, что дает человеку вера в нее?

         Верующие в судьбу или по другому их называют фаталисты думают, что вся их жизнь от начала и до конца предопределена заранее и все важные события в этой жизни уже запланированы. Сразу же встает вопрос: «Кем запланированы?». Я хочу, чтобы каждый читающий эти строки задал себе этот вопрос. Если вы не верите в Бога и не имеете к Нему никакого отношения, то зачем Ему планировать вашу жизнь? Неужели вы думаете, что Бог, сущность которого милосердие и любовь может запланировать беды, горе и смерть в жизни миллионов людей. Нет! Нет! И еще раз нет. Но если вы не примирились с Богом и живете своей жизнью, то знайте, что есть враг душ человеческих - дьявол, который планирует болезни, беды и смерть в жизни людей - это он хочет, чтобы люди не знали Бога и разделили с ним участь «озера огненного», т. е. ада.

         Изначально план Божий в жизни человека состоял в том, чтобы люди имели жизнь вечную и общение со своим Творцом. Первые люди Адам и Ева имели это, но избрали другую жизнь, самостоятельную без участия Бога, потому что человек создан со свободной волей и вправе избирать кому служить Богу или дьяволу.

         Второй план Бога для человека - это показать ему что он потерял и открыть путь в Небесное Царство. И этот план Бог воплотил через Своего Сына Иисуса Христа.

         «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна. 3:16)

         Слово Божие говорит нам, что жизнь вечную будет иметь не тот кто верит в судьбу, а тот кто верит в Сына Божьего Иисуса Христа. Является ли вера в судьбу вообще верой? Фаталист просто принимает происходящие события в своей жизни, и это не вера, а просто констатация факта, что то или иное событие произошло. К тому же такое отношение к жизни приносит только страх за себя и своих детей и неопределенность своего будущего.

         В Евангелии от Иоанна в 3 главе, 36 стихе написано:
         «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» - все, третьего не дано и ни о какой другой вере в судьбу или карму речи нет и быть не может. Все остальное обман и ложь.

         Нет ни в ком другом спасения, как только в Иисусе Христе. Это Он отдал Свою жизнь на кресте, принял самую ужасную и позорную смерть, ради того чтобы спасти нас от греха, чтобы мы вернулись под Божие покровительство и имели жизнь вечную. Сегодня не нужно придумывать ничего, чтобы достичь Бога, Господь уже все сделал ради нашего спасения, нужно только придти к Нему с покаянием, четко осознавая, что ты грешник и Он снимет с тебя вину грехов и сделает тебя свободным. И когда твоя жизнь будет принадлежать Богу, тогда она станет полноценной, радостной, обретет смысл и единственным предопределением твоей жизни будет вечное блаженство в Царствии Божьем с Господом Иисусом Христом.

 

 

 

А. Ю. Печерин, г. Пенза

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 13 2000\2