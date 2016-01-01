Жизнь, как добрый подвиг

Жизнь, как добрый подвиг

     На наших страницах не раз затрагивалась эта тема, но от этого она не стала менее насущной, и поэтому мы вновь обращаемся к ней. Сегодня мы хотеим рассказать о благотворительной акции, которую проводит молодежь Библейского Центра Пензенской области, и о посильном вкладе каждого из нас в дело борьбы против развивающейся наркомании в нашей стране.
     В отличие от коллективизации, наркоманизация великой России проходит добровольно. Каждый человек волен выбирать, и это право никто не отнимет. Молодежь сегодня, не имея твердых определений в жизни, ищет идею и находит ее в наркотиках. Наркотик - это свобода, это свобода во всем! Вот лозунг наркоманизации. И те, кто встает под эти знамена, совсем не видит лжи. Не понимает, потому что не знает правды, горькой правды: наркотик - рабство. И сколько бы ни говорили или писали, что наркотик - это плохо, люди не верят сказкам, лекциям, нотациям, они верят жизни. И когда эта жизнь, проколов и высосав все, приводит к смерти, тогда уже поздно что - то исправить.
     “Мы не врачи, чтобы говорить: «Наркотик - это плохо», мы не милиция, чтобы говорить: - «За это вас накажут», мы не учителя, чтобы читать вам лекции, мы такие же, как и вы, и мы пришли рассказать вам правду о наркотиках”. Так каждый раз, приходя в очередной техникум, училище или школу, начинаются эти встречи. С февраля по июль, практически каждую неделю проходила эта акция, и с началом нового учебного года она вновь возобновилась. Выбрав доступную форму (песни, видеосюжеты о жизни наркоманов, свидетельство бывшего наркомана, беседы) , молодежь Библейского центра каждой встречей говорит “Нет!” наркотикам.
     - Саша, - спрашиваю я у одного из участников этой акции, - какова цель этих встреч?
     - Сказать правду о наркотиках, чтобы ребята твердо вложили в сердце одну мысль: наркотик - это смерть, и при первой же встрече с предлагающим его смогли решительно сказать “Нет!”
     - Вы сами выбираете места для проведения акций?
     - Да, приходим к завучу и предлагаем провести акцию, ознакомив с программой. Проблема действительно насущная, и все, кто работает с молодежью, это понимает.
     - Приходя, вы приглашаете все учебное заведение?
     - Как договоримся: или ходим по классам или в актовом зале в полном составе.
     - Как ребята реагируют?
     - Первое, что могу сказать: все очень внимательны, особенно касаются сердца видеоматериалы о жизни наркоманов в подвалах. Они этого просто не знали, что такие же ребята, как и они, попробовав один раз, сейчас гниют и умирают в подвалах. В конце встречи вопросы задают, Многие просто «спасибо» говорят.
     - Какой выход вы предлагаете наркоману?
     - Мы были очевидцами многих освобождений от наркозависимости через обращение человека к Богу. Если вы попробовали много вариантов и они не помогли - знайте - есть выход в Иисусе Христе. Только Он один может помочь вам.
     - Каковы ваши дальнейшие планы?
     - То же самое: идти и говорить правду о наркотиках. Им это очень нужно.
     Недавно, побывав на одном из “круглых столов”, посвященных борьбе против наркотиков, у меня почему-то осталось впечатление, что все мы очень далеки от действительности. Мы должны взглянуть на эту проблему глубже: это болезнь общества, это болезнь каждого из нас. Может быть, реально оценив, мы хоть как-то начнем действовать, а не говорить и стоять, безучастно взирая, - это и будет посильным вкладом каждого из нас в деле антинаркоманизации.
     Заинтересованные лица в проведении этой акции могут обращаться по адресу редакции.
А. Тимаков, г.Пенза

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ВЫПУСК 13 2000\2